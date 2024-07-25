Отправитесь в путешествие, вдоль былинного озера Ильмень, в город здравницу Достоевского – Старая Русса, который запомнится не только уникальными памятниками одного из древнейших городов, а ещё и разнообразными и необычными вкусами и ароматами.
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель.
Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00).
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе). Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).
10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.
11:00 3-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.
Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России.
Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.
Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени. Фото с «Новгородочкой».
14:00 Обед. Организация обеда в кафе - доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.
Свободное время в центре города. По желанию посещение доп. экскурсий.
Продолжение знакомства с городом: Ярославово дворище, Георгиевский собор и Витославицы
Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе).
10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.
11:00 3-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы" - узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».
Дегустационная встреча в ресторанном комплексе «Юрьевском подворье» (по субботам и воскресеньям). Сможете попробовать продукты собственного производства. Услышите увлекательный рассказ истории их рождения, процессах и тонкостях изготовления и о разнообразных сочетаниях. Вся продукция сделана вручную по традиционной европейской рецептуре и имеет абсолютно натуральный состав. Возможность приобрести продукты по ценам производителя.
Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - Доп. Плата. 700 р. Бронирование заранее.
Свободное время в центре города.
Завершение программы. Старая Русса
Завтрак в отеле (кроме гостиницы «На Прусской», без завтрака – чай/кофе/снеки).
Внимание! 12:00 расчетный час.
Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля для туристов, убывающих на Московском поезде).
08:00-08:30 Сбор по гостиницам.
Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км), информация по дороге.
Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)
Экскурсия по Дому-музею Ф. М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы","Бесы" и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.
Обед в центре города.
Экскурсия по Старорусскому курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в.
Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
Свободное время.
15:30 Выезд в В. Новгород.
~17:30 Прибытие в В. Новгород. Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Размещение
½ DBL
Выс. сезон/праздники
SNG
Выс. сезон/праздники
Доп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)
Выс. сезон/праздники
Доп. сутки проживание
½ DBL/ SNG нетто
Выс. сезон
|На Прусской, центр города (без завтрака/ утренний чай/кофе/снеки)
|12900 р.
|13700 р.
|12300 р.
|2200 р. /2600 р.
|Welcome Inn 3* швед. стол
|15100 р.
|16300 р.
|13100 р.
|2600 р. /3000 р.
|Интурист 3* завтрак швед. стол
|14300 р. /15500 р.
|15900 р. /18100 р.
|12300 р. /12500 р.
|2400 р. /3200 р.
|Садко 3* завтрак швед. стол
|13900 р. /16100 р.
|14900 р. /17100 р.
|11900 р. /14100 р.
|2200 р. /2700 р.
|Амакс Россия завтрак швед. стол
|18700 р.
|25700 р.
|-
|4100 р. /7500 р.
|Волхов 4* завтрак швед. стол
|18100 р. /19700 р.
|19500 р. /21100 р.
|14700 р. /15100 р.
|4300 р. /5000 р.
|Парк Инн 4* завтрак швед. стол, в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн
|21300 р. /23300 р.
|26900 р. /29900 р.
|16300 р. / 17100 р.
|4700 р. /7500 р.
|Экскурсионный пакет без проживания
|6600 р.
Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.
Завтрак “Шведский стол” (кроме г-цы «На Прусской» - чай/кофе/снеки).
Варианты проживания
Гостиница «На Прусской»
Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.
Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница «Волхов» 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
Гостиница «Park Inn by Radisson» 4
Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.
В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.
На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.
Гостиница «Интурист»
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Гостиница «Welcome inn»
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Отель «Амакс Россия»
Отель «Амакс Россия» располагается на побережье реки Волхов в Великом Новгороде. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение. В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi, который работает на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф. Кроме того, здесь возможна регистрация иностранных граждан. Также предусмотрена небольшая библиотека, где собраны различные тома сочинений великих писателей. Желающие могут предварительно заказать экскурсию по городу.
Комфортабельные и уютные апартаменты оформлены в теплых, пастельных тонах стандарта сети AMAKS Hotels&Resorts. В зависимости от категории, в номерах имеются холодильники, телевизоры, стол, стул, шкаф, тумба, багажная полка, зеркало, а ванные комнаты оснащены косметическими принадлежностями, комплектом полотенец, феном, халатом и тапочками. Все номера просторные и имеют достаточно хорошую шумоизоляцию, которая позволит хорошо отдохнуть после тяжелого дня. По необходимости можно заказать уборку номера или замену постельных принадлежностей. Квалифицированный персонал всегда сможет Вам помочь, если возникнут вопросы во время проживания.
Благодаря удобному местоположению, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. В пяти минутах ходьбы от Амакс Отель "Россия" находится Новгородский Кремль и пляжная зона. Всего за 10 минут можно доехать до железнодорожного вокзала. Кроме того в 5 км находится живописное озеро Ильмень, где можно совершить пешую прогулку на свежем воздухе. В непосредственной близости можно увидеть Путевой дворец, церковь Праскевы-Пятницы на Торгу, а также Ярославово Дворище — который является архитектурным памятником X-XI веков.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- 3 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской» - чай с печеньем)
- Обед на выездной экскурсии
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Обеды в Великом Новгороде - цена за 1 обед 700 руб. /чел
- Ужины
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.