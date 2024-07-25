2 дня
Погружение в Средневековье. Лето
Начало: Великий Новгород
«Представлены народные, авторские художественные, советские и индустриальные игрушки разных стран»
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 10 900₽ за человека
2 дня
Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее путешествие в Великий Новгород
Начало: Великий Новгород
«Представлены народные, авторские художественные, советские и индустриальные игрушки разных стран»
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 10 900₽ за человека
2 дня
Погружение в Средневековье. Весеннее путешествие в Великий Новгород
Начало: Великий Новгород
«Представлены народные, авторские художественные, советские и индустриальные игрушки разных стран»
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 10 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга25 июля 2024Все посмотрели, везде успели.
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- ИИрина25 июня 2024Очень понравилась организация тура. Все продуманно, четко, слажено. Никаких нареканий. Буду приобретать новые туры!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Авторские»
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