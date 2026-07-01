Путешествие на Родину России. Осень-зима в Новгородской области
Начало: Великий Новгород
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 46 694 ₽ за человека
Летнее путешествие на Родину России в Новгородскую область
Начало: Великий Новгород
Сегодня в 10:00
8 июл в 10:00
от 43 360 ₽ за человека
Праздничное путешествие на Родину России в Новгородскую область
Начало: Великий Новгород
18 фев в 10:00
4 мар в 10:00
от 37 543 ₽ за человека
Путешествие на Родину России. Новый год в Новгородской области
Начало: Великий Новгород
29 дек в 10:00
от 39 650 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Родина-мать зовёт!»
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