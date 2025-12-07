Вы увидите Николо-Вяжищский и Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женские монастыри, услышите колокольный звон и познакомитесь с ремесленными традициями края.
В Великом Новгороде вы пройдёте вдоль стен
Описание тура
Организационные детали
Встречаем и провожаем участников, прибывающих ж/д транспортом из Москвы и Санкт-Петербурга. Путешественникам, самостоятельно прибывающим в Великий Новгород, время и место встречи с гидом будет сообщено накануне поездки.
Программа тура по дням
Николо-Вяжищский и Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женские монастыри
Встретим вас на вокзале и отвезём в гостиницу. Размещение гарантировано с 14:00. При возможности предоставляется раннее заселение, а багаж можно бесплатно оставить в камере хранения.
После завтрака в гостинице начнётся автобусная экскурсия по святыням (продолжительность — 3 часа). Осмотрим Николо-Вяжищский женский монастырь 17-18 веков. Здесь вы посетите главный монастырский собор Николая Чудотворца и церковь Евфимия, где хранится рака с мощами святителя Евфимия.
Затем отправимся в Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырь. В Преображенском соборе покоятся мощи святого Варлаама, а также прах поэта и государственного деятеля Г. Державина. На территории монастыря расположены святая горка, часовня и колодец со святой водой.
После экскурсии — заселение в гостиницу и свободное время для отдыха.
Валдай, Музей колоколов, национальный парк «Валдайский» и Иверский монастырь
После завтрака поедем в Валдай, который нередко называют жемчужиной Новгородского края. Посетим музей, где собрана впечатляющая коллекция колоколов разных эпох и размеров. Вы узнаете историю города и его промысла, а также сможете попробовать себя в роли звонаря, позвонив в знаменитые валдайские колокольчики.
Заглянем в гостевой комплекс «Теремок». В местной лавке можно приобрести традиционные сувениры и уникальные изделия валдайских мастеров — колокольчики, баранки, пряники, местные сорта чая.
Посетим национальный парк «Валдайский» и осмотрим архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор и часовню.
Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»
Сегодня вас ждёт экскурсия по Кремлёвскому комплексу «Стены и башни Древнего детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Мы увидим место, где собиралось вече и велось летописание, побываем в Софийском соборе, осмотрим звонницу с коллекцией древних колоколов и памятник «Тысячелетие России».
Далее — автобусная экскурсия «К истокам Руси!». Мы посетим Ярославово дворище — здесь находился княжеский двор Ярослава Мудрого и проходили собрания веча. Затем отправимся к Свято-Юрьеву монастырю 12 века, расположенному у истока Волхова из озера Ильмень.
Завершим день в музее деревянного зодчества «Витославлицы». Познакомимся с бытом новгородских крестьян и увидим, как строили избы без гвоздей.
Экскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источниками
Позавтракаем и отправимся в Старую Руссу (103 км). Во время обзорной экскурсии по городу мы посетим церковь Святого Георгия Победоносца 15 века, где хранится список Старорусской иконы Божьей Матери, и увидим памятник архитектуры 12 столетия — Спасо-Преображенский монастырь.
Далее нас ждёт дом-музей Ф. М. Достоевского, где писатель работал над романами «Бесы» и «Братья Карамазовы». Затем мы прогуляемся по курорту «Старая Русса» — старейшей здравнице северо-запада России. Здесь находятся 9 минеральных источников и знаменитый Муравьёвский фонтан, самый высокий в Европе столб минеральной воды.
По желанию можно будет посетить интерактивный музей «Усадьба средневекового рушанина» (за доплату).
Грановитая палата и погружение в прошлое Великого Новгорода
После завтрака освободим номера и оставим багаж в камере хранения. Отправимся в Грановитую палату, которую по праву называют сокровищницей Великого Новгорода. Посетим Владычную и Крестовую палаты, где представлено более 200 экспонатов ювелирного искусства 6-19 веков.
Во время экскурсии «История Новгорода с древнейших времён и до наших дней» вы увидите уникальные археологические находки: оружие, ювелирные украшения, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки и даже маски. Все эти предметы относятся к эпохе от неолита до позднего Средневековья.
После экскурсионной программы — трансфер на вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|«Садко» 3* (2-местное, стандарт)
|43 187 ₽
|«Садко» 3* (2-местное, комфорт)
|46 400 ₽
|«Садко» 3* (1-местное, стандарт)
|46 259 ₽
|«Садко» 3* (1-местное, комфорт)
|61 400 ₽
|«Интурист» 3* (2-местное, стандарт)
|43 700 ₽
|«Интурист» 3* (2-местное, комфорт)
|46 800 ₽
|«Интурист» 3* (1-местное, стандарт)
|52 915 ₽
|«Интурист» 3* (1-местное, комфорт)
|59 100 ₽
|«Волхов» 4* (2-местное, стандарт)
|43 307 ₽
|«Волхов» 4* (2-местное, комфорт)
|54 000 ₽
|«Волхов» 4* (1-местное, стандарт)
|53 427 ₽
|«Волхов» 4* (1-местное, комфорт)
|62 700 ₽
|«Береста Парк отель» 4* (2-местное, стандарт)
|50 227 ₽
|«Береста Парк отель» 4* (2-местное, бизнес)
|51 123 ₽
|«Береста Парк отель» 4* (1-местное, стандарт)
|60 467 ₽
|«Береста Парк отель» 4* (1-местное, бизнес)
|63 283 ₽
|«Бианки» 4* (2-местное)
|53 939 ₽
|«Бианки» 4* (1-местное)
|64 691 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков
- Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Великого Новгорода и обратно
- Обеды и ужины (комплексные) - 900-1500 ₽
- Вход на территорию курорта в г. Старая Русса оплачивается на месте - 100 ₽
- Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового рушанина» - 300 ₽
- Стоимость тура зависит от выбранного вами отеля:
- «Бианки» 4* - 53 939 ₽ (2-местное), 64 691 ₽ (1-местное)
- «Береста Парк отель» 4* - 50 227 ₽ (2-местное), 51 123 ₽ (2-местное, бизнес), 60 467 ₽ (1-местное), 63 283 ₽ (1-местное, бизнес)
- «Волхов» 4* - 43 307 ₽ (2-местное), 54 000 ₽ (2-местное, комфорт), 53 427 ₽ (1-местное), 62 700 ₽ (1-местное, комфорт)
- «Садко» 3* - 43 187 ₽ (2-местное), 46 400 ₽ (2-местное, комфорт), 46 259 ₽ (1-местное), 61 400 ₽ (1-местное, комфорт)
- «Интурист» 3* - 43 700 ₽ (2-местное), 46 800 ₽ (2-местное, комфорт), 52 915 ₽ (1-местное), 59 100 ₽ (1-местное, комфорт)