Вперёд в прошлое! Автобусный тур в Великий Новгород, Старую Руссу и Валдай

Позвонить в валдайские колокольчики, побывать в доме Ф. Достоевского и осмотреть древние монастыри
Вас ждёт насыщенное путешествие по старинной земле Новгородской.

Вы увидите Николо-Вяжищский и Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женские монастыри, услышите колокольный звон и познакомитесь с ремесленными традициями края.

В Великом Новгороде вы пройдёте вдоль стен
древнего Детинца, осмотрите Софийский собор и знаменитый памятник «Тысячелетие России».

Отправитесь к истокам Руси — в Ярославово дворище и Свято-Юрьев монастырь, а в музее «Витославлицы» прикоснётесь к быту древней русской деревни.

Завершим путешествие посещением Грановитой палаты — сокровищницы, где собраны ювелирные шедевры разных эпох.

Приехать в Великий Новгород вы сможете как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга, всех мы встретим на вокзале или в другом месте по договорённости.

Описание тура

Организационные детали

Встречаем и провожаем участников, прибывающих ж/д транспортом из Москвы и Санкт-Петербурга. Путешественникам, самостоятельно прибывающим в Великий Новгород, время и место встречи с гидом будет сообщено накануне поездки.

Программа тура по дням

1 день

Николо-Вяжищский и Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женские монастыри

Встретим вас на вокзале и отвезём в гостиницу. Размещение гарантировано с 14:00. При возможности предоставляется раннее заселение, а багаж можно бесплатно оставить в камере хранения.

После завтрака в гостинице начнётся автобусная экскурсия по святыням (продолжительность — 3 часа). Осмотрим Николо-Вяжищский женский монастырь 17-18 веков. Здесь вы посетите главный монастырский собор Николая Чудотворца и церковь Евфимия, где хранится рака с мощами святителя Евфимия.

Затем отправимся в Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырь. В Преображенском соборе покоятся мощи святого Варлаама, а также прах поэта и государственного деятеля Г. Державина. На территории монастыря расположены святая горка, часовня и колодец со святой водой.

После экскурсии — заселение в гостиницу и свободное время для отдыха.

Николо-Вяжищский и Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женские монастыриНиколо-Вяжищский и Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женские монастыриНиколо-Вяжищский и Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женские монастыри
2 день

Валдай, Музей колоколов, национальный парк «Валдайский» и Иверский монастырь

После завтрака поедем в Валдай, который нередко называют жемчужиной Новгородского края. Посетим музей, где собрана впечатляющая коллекция колоколов разных эпох и размеров. Вы узнаете историю города и его промысла, а также сможете попробовать себя в роли звонаря, позвонив в знаменитые валдайские колокольчики.

Заглянем в гостевой комплекс «Теремок». В местной лавке можно приобрести традиционные сувениры и уникальные изделия валдайских мастеров — колокольчики, баранки, пряники, местные сорта чая.

Посетим национальный парк «Валдайский» и осмотрим архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор и часовню.

Валдай, Музей колоколов, национальный парк «Валдайский» и Иверский монастырьВалдай, Музей колоколов, национальный парк «Валдайский» и Иверский монастырьВалдай, Музей колоколов, национальный парк «Валдайский» и Иверский монастырь
3 день

Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»

Сегодня вас ждёт экскурсия по Кремлёвскому комплексу «Стены и башни Древнего детинца», заложенному Ярославом Мудрым в 1044 году. Мы увидим место, где собиралось вече и велось летописание, побываем в Софийском соборе, осмотрим звонницу с коллекцией древних колоколов и памятник «Тысячелетие России».

Далее — автобусная экскурсия «К истокам Руси!». Мы посетим Ярославово дворище — здесь находился княжеский двор Ярослава Мудрого и проходили собрания веча. Затем отправимся к Свято-Юрьеву монастырю 12 века, расположенному у истока Волхова из озера Ильмень.

Завершим день в музее деревянного зодчества «Витославлицы». Познакомимся с бытом новгородских крестьян и увидим, как строили избы без гвоздей.

Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»Кремль, Ярославово дворище, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества «Витославлицы»
4 день

Экскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источниками

Позавтракаем и отправимся в Старую Руссу (103 км). Во время обзорной экскурсии по городу мы посетим церковь Святого Георгия Победоносца 15 века, где хранится список Старорусской иконы Божьей Матери, и увидим памятник архитектуры 12 столетия — Спасо-Преображенский монастырь.

Далее нас ждёт дом-музей Ф. М. Достоевского, где писатель работал над романами «Бесы» и «Братья Карамазовы». Затем мы прогуляемся по курорту «Старая Русса» — старейшей здравнице северо-запада России. Здесь находятся 9 минеральных источников и знаменитый Муравьёвский фонтан, самый высокий в Европе столб минеральной воды.

По желанию можно будет посетить интерактивный музей «Усадьба средневекового рушанина» (за доплату).

Экскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источникамиЭкскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источникамиЭкскурсия по Старой Руссе, дом-музей Ф.М. Достоевского, курорт-здравница с минеральными источниками
5 день

Грановитая палата и погружение в прошлое Великого Новгорода

После завтрака освободим номера и оставим багаж в камере хранения. Отправимся в Грановитую палату, которую по праву называют сокровищницей Великого Новгорода. Посетим Владычную и Крестовую палаты, где представлено более 200 экспонатов ювелирного искусства 6-19 веков.

Во время экскурсии «История Новгорода с древнейших времён и до наших дней» вы увидите уникальные археологические находки: оружие, ювелирные украшения, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки и даже маски. Все эти предметы относятся к эпохе от неолита до позднего Средневековья.

После экскурсионной программы — трансфер на вокзал.

Грановитая палата и погружение в прошлое Великого НовгородаГрановитая палата и погружение в прошлое Великого НовгородаГрановитая палата и погружение в прошлое Великого Новгорода

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
«Садко» 3* (2-местное, стандарт)43 187 ₽
«Садко» 3* (2-местное, комфорт)46 400 ₽
«Садко» 3* (1-местное, стандарт)46 259 ₽
«Садко» 3* (1-местное, комфорт)61 400 ₽
«Интурист» 3* (2-местное, стандарт)43 700 ₽
«Интурист» 3* (2-местное, комфорт)46 800 ₽
«Интурист» 3* (1-местное, стандарт)52 915 ₽
«Интурист» 3* (1-местное, комфорт)59 100 ₽
«Волхов» 4* (2-местное, стандарт)43 307 ₽
«Волхов» 4* (2-местное, комфорт)54 000 ₽
«Волхов» 4* (1-местное, стандарт)53 427 ₽
«Волхов» 4* (1-местное, комфорт)62 700 ₽
«Береста Парк отель» 4* (2-местное, стандарт)50 227 ₽
«Береста Парк отель» 4* (2-местное, бизнес)51 123 ₽
«Береста Парк отель» 4* (1-местное, стандарт)60 467 ₽
«Береста Парк отель» 4* (1-местное, бизнес)63 283 ₽
«Бианки» 4* (2-местное)53 939 ₽
«Бианки» 4* (1-местное)64 691 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков
  • Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Обеды и ужины (комплексные) - 900-1500 ₽
  • Вход на территорию курорта в г. Старая Русса оплачивается на месте - 100 ₽
  • Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового рушанина» - 300 ₽
  • Стоимость тура зависит от выбранного вами отеля:
  • «Бианки» 4* - 53 939 ₽ (2-местное), 64 691 ₽ (1-местное)
  • «Береста Парк отель» 4* - 50 227 ₽ (2-местное), 51 123 ₽ (2-местное, бизнес), 60 467 ₽ (1-местное), 63 283 ₽ (1-местное, бизнес)
  • «Волхов» 4* - 43 307 ₽ (2-местное), 54 000 ₽ (2-местное, комфорт), 53 427 ₽ (1-местное), 62 700 ₽ (1-местное, комфорт)
  • «Садко» 3* - 43 187 ₽ (2-местное), 46 400 ₽ (2-местное, комфорт), 46 259 ₽ (1-местное), 61 400 ₽ (1-местное, комфорт)
  • «Интурист» 3* - 43 700 ₽ (2-местное), 46 800 ₽ (2-местное, комфорт), 52 915 ₽ (1-местное), 59 100 ₽ (1-местное, комфорт)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
Завершение: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — Организатор в Великом Новгороде
Здравствуй, уважаемый путешественник! Меня зовут Софья, я представляю агентство, которое уже более 30 лет принимает гостей в одном из самых древних городов России — Великом Новгороде! В наших программах: увлекательные экскурсии по Великому Новгороду и его окрестностям, отдых в комфортабельных отелях и базах отдыха Великого Новгорода и Новгородской области, а также корпоративные туры, туры выходного дня, праздничные и новогодние туры.

