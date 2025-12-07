Встретим вас на вокзале и отвезём в гостиницу. Размещение гарантировано с 14:00. При возможности предоставляется раннее заселение, а багаж можно бесплатно оставить в камере хранения.

После завтрака в гостинице начнётся автобусная экскурсия по святыням (продолжительность — 3 часа). Осмотрим Николо-Вяжищский женский монастырь 17-18 веков. Здесь вы посетите главный монастырский собор Николая Чудотворца и церковь Евфимия, где хранится рака с мощами святителя Евфимия.

Затем отправимся в Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырь. В Преображенском соборе покоятся мощи святого Варлаама, а также прах поэта и государственного деятеля Г. Державина. На территории монастыря расположены святая горка, часовня и колодец со святой водой.

После экскурсии — заселение в гостиницу и свободное время для отдыха.