Описание экскурсии
Организационные детали
Экскурсии проводят сотрудники Новгородского объединённого музея-заповедника.
Программа тура по дням
Валдай - жемчужина Новгородского края
Встреча группы на ж/д вокзале. После завтрака мы отправимся в Валдай. Экскурсионная программа начнётся с посещения единственного в России Музея колоколов. Здесь собрана уникальная коллекция колоколов разных форм и размеров. Вы узнаете историю Валдая и знаменитого промысла, а также сможете сами позвонить в колокольчики.
Далее мы заглянем в гостевой комплекс «Теремок» в центре города. Тут представлена лавка с традиционными сувенирами и изделиями местных мастеров — колокольчиками, баранками, пряниками, сортами чая, кружками, майками и другой продукцией с валдайской символикой.
Продолжим знакомство с регионом в национальном парке «Валдайский», где находится архитектурный ансамбль Иверского монастыря. Мы осмотрим Успенский собор 17 века — первую каменную постройку обители, часовню 19 столетия и другие храмы комплекса.
Вечером вернёмся в Великий Новгород и разместимся в отеле.
Великий Новгород
Начнём знакомство с Великим Новгородом с кремлёвского комплекса — стен и башен древнего Детинца, основанного в 1044 году Ярославом Мудрым. Здесь когда-то проходило вече, выбирали посадника и писали летописи. Мы увидим Лихудов корпус, Софийский собор 11 века — один из выдающихся памятников древнерусского зодчества, Софийскую звонницу 16 столетия с коллекцией колоколов и памятник «Тысячелетие России», запечатлевший историю государства в бронзе.
Во время обзорной автобусной экскурсии по городу мы посетим Ярославово дворище. Вы узнаете, о чём шумело новгородское вече, почему на территории Торга так много храмов и где находился княжеский двор Ярослава Мудрого.
Затем мы отправимся к Свято-Юрьеву монастырю, расположившемуся у истока Волхова, вытекающего из озера Ильмень. Это одна из древнейших обителей Руси.
Завершим день прогулкой по музею деревянного зодчества «Витославлицы». Вы увидите избы, построенные без единого гвоздя, познакомитесь с крестьянским бытом и полюбуетесь красивыми интерьерами старинных домов.
Старая Русса - город-курорт и наследие Достоевского
Сделаем остановку в деревне Коростынь на берегу озера Ильмень. Посетим Ильменский глинт — уникальный природный объект с девонскими известняками и разноцветными глинами возрастом около 300 миллионов лет.
Затем отправимся в Старую Руссу — один из древнейших городов страны. Осмотрим церковь Святого Георгия Победоносца 15 века, где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери, а также познакомимся с архитектурными памятниками 12 столетия, включая Спасо-Преображенский монастырь.
Прогуляемся по набережной Достоевского, Соборной площади со старинной водонапорной башней и уютным улицам города. Пройдёмся по территории курорта «Старая Русса» (за доплату), где расположено 9 минеральных источников и знаменитый Муравьёвский фонтан — самый высокий в Европе столб минеральной воды.
Заглянем в дом-музей Ф. М. Достоевского, где писатель создал романы «Бесы» и «Братья Карамазовы», а также узнаем о его жизни и творчестве.
Завершит день экскурсия в интерактивном музее «Усадьба средневекового рушанина» (за доплату). Здесь покажут процесс выпаривания соли из местных источников, а по желанию вы сможете продегустировать продукцию и приобрести фермерские товары.
Стоимость экскурсии
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от/до ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Переезд до Великого Новгорода и обратно
- Организация обедов и ужинов (комплексный обед или ужин - от 900 до 1500 ₽)
- Вход на курорт в Старой Руссе - 100 ₽ (оплата на месте)
- Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового рушанина» - 300 ₽