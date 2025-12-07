Встреча группы на ж/д вокзале. После завтрака мы отправимся в Валдай. Экскурсионная программа начнётся с посещения единственного в России Музея колоколов. Здесь собрана уникальная коллекция колоколов разных форм и размеров. Вы узнаете историю Валдая и знаменитого промысла, а также сможете сами позвонить в колокольчики.

Далее мы заглянем в гостевой комплекс «Теремок» в центре города. Тут представлена лавка с традиционными сувенирами и изделиями местных мастеров — колокольчиками, баранками, пряниками, сортами чая, кружками, майками и другой продукцией с валдайской символикой.

Продолжим знакомство с регионом в национальном парке «Валдайский», где находится архитектурный ансамбль Иверского монастыря. Мы осмотрим Успенский собор 17 века — первую каменную постройку обители, часовню 19 столетия и другие храмы комплекса.

Вечером вернёмся в Великий Новгород и разместимся в отеле.