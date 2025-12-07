Мои заказы

По следам истории Новгородской земли: на автобусе по Валдаю, Великому Новгороду и Старой Руссе

Зайти в Музей колоколов, погрузиться в атмосферу вече и увидеть, где творил Ф.М. Достоевский
Новгородская область хранит множество исторических артефактов, к которым вы можете прикоснуться в этом путешествии.

Вас ждут древние храмы и монастыри, величественные ансамбли и уникальные памятники, каждый из которых бережёт память о
ключевых страницах российской истории.

Вы увидите Новгородский детинец и Софийский собор, пройдёте по Ярославову дворищу и посетите Свято-Юрьев монастырь у истока Волхова.

В Валдае перед вами откроются Иверский монастырь и Музей колоколов, где можно будет услышать звучание знаменитых валдайских звонов.

Старая Русса встретит минеральными источниками и музеем Достоевского, а на берегу Ильменя вы увидите редкие геологические образования, возраст которых исчисляется сотнями миллионов лет.

Описание экскурсии

Организационные детали

Экскурсии проводят сотрудники Новгородского объединённого музея-заповедника.

Программа тура по дням

1 день

Валдай - жемчужина Новгородского края

Встреча группы на ж/д вокзале. После завтрака мы отправимся в Валдай. Экскурсионная программа начнётся с посещения единственного в России Музея колоколов. Здесь собрана уникальная коллекция колоколов разных форм и размеров. Вы узнаете историю Валдая и знаменитого промысла, а также сможете сами позвонить в колокольчики.

Далее мы заглянем в гостевой комплекс «Теремок» в центре города. Тут представлена лавка с традиционными сувенирами и изделиями местных мастеров — колокольчиками, баранками, пряниками, сортами чая, кружками, майками и другой продукцией с валдайской символикой.

Продолжим знакомство с регионом в национальном парке «Валдайский», где находится архитектурный ансамбль Иверского монастыря. Мы осмотрим Успенский собор 17 века — первую каменную постройку обители, часовню 19 столетия и другие храмы комплекса.

Вечером вернёмся в Великий Новгород и разместимся в отеле.

2 день

Великий Новгород

Начнём знакомство с Великим Новгородом с кремлёвского комплекса — стен и башен древнего Детинца, основанного в 1044 году Ярославом Мудрым. Здесь когда-то проходило вече, выбирали посадника и писали летописи. Мы увидим Лихудов корпус, Софийский собор 11 века — один из выдающихся памятников древнерусского зодчества, Софийскую звонницу 16 столетия с коллекцией колоколов и памятник «Тысячелетие России», запечатлевший историю государства в бронзе.

Во время обзорной автобусной экскурсии по городу мы посетим Ярославово дворище. Вы узнаете, о чём шумело новгородское вече, почему на территории Торга так много храмов и где находился княжеский двор Ярослава Мудрого.

Затем мы отправимся к Свято-Юрьеву монастырю, расположившемуся у истока Волхова, вытекающего из озера Ильмень. Это одна из древнейших обителей Руси.

Завершим день прогулкой по музею деревянного зодчества «Витославлицы». Вы увидите избы, построенные без единого гвоздя, познакомитесь с крестьянским бытом и полюбуетесь красивыми интерьерами старинных домов.

3 день

Старая Русса - город-курорт и наследие Достоевского

Сделаем остановку в деревне Коростынь на берегу озера Ильмень. Посетим Ильменский глинт — уникальный природный объект с девонскими известняками и разноцветными глинами возрастом около 300 миллионов лет.

Затем отправимся в Старую Руссу — один из древнейших городов страны. Осмотрим церковь Святого Георгия Победоносца 15 века, где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери, а также познакомимся с архитектурными памятниками 12 столетия, включая Спасо-Преображенский монастырь.

Прогуляемся по набережной Достоевского, Соборной площади со старинной водонапорной башней и уютным улицам города. Пройдёмся по территории курорта «Старая Русса» (за доплату), где расположено 9 минеральных источников и знаменитый Муравьёвский фонтан — самый высокий в Европе столб минеральной воды.

Заглянем в дом-музей Ф. М. Достоевского, где писатель создал романы «Бесы» и «Братья Карамазовы», а также узнаем о его жизни и творчестве.

Завершит день экскурсия в интерактивном музее «Усадьба средневекового рушанина» (за доплату). Здесь покажут процесс выпаривания соли из местных источников, а по желанию вы сможете продегустировать продукцию и приобрести фермерские товары.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
«садко» 3*, 2-местное (стандарт, за одного)29 331 ₽
«садко» 3*, 2-местное (комфорт, за одного)30 950 ₽
«интурист» 3*, 2-местное (стандарт, за одного)29 587 ₽
«интурист» 3*, 2-местное (комфорт, за одного)31 123 ₽
«волхов» 4*, 2-местное (стандарт, за одного)32 403 ₽
«волхов» 4*, 2-местное (комфорт, за одного)35 300 ₽
«береста парк отель» 4*, 2-местное (стандарт, за одного)32 659 ₽
«береста парк отель» 4*, 2-местное (бизнес, за одного)33 700 ₽
«бианки» 4*, 2-местное (стандарт, за одного)34 963 ₽
«акрон» 5*, 2-местное (стандарт, за одного)47 187 ₽
«садко» 3*, 1-местное (стандарт)30 867 ₽
«садко» 3*, 1-местное (комфорт)38 500 ₽
«интурист» 3*, 1-местное (стандарт)34 195 ₽
«интурист» 3*, 1-местное (комфорт)37 300 ₽
«волхов» 4*, 1-местное (стандарт)34 963 ₽
«волхов» 4*, 1-местное (комфорт)39 600 ₽
«береста парк отель» 4*, 1-местное (стандарт)38 291 ₽
«береста парк отель» 4*, 1-местное (бизнес)39 700 ₽
«бианки» 4*, 1-местное (стандарт)40 339 ₽
«акрон» 5*, 1-местное (стандарт)62 995 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от/до ж/д вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Переезд до Великого Новгорода и обратно
  • Организация обедов и ужинов (комплексный обед или ужин - от 900 до 1500 ₽)
  • Вход на курорт в Старой Руссе - 100 ₽ (оплата на месте)
  • Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового рушанина» - 300 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из Москвы, поезд №7001 и дополнительный поезд №7931 из Санкт-Петербурга, прибывающий в 10:26)
Завершение: Великий Новгород, ж/д вокзал, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — Организатор в Великом Новгороде
Здравствуй, уважаемый путешественник! Меня зовут Софья, я представляю агентство, которое уже более 30 лет принимает гостей в одном из самых древних городов России — Великом Новгороде! В наших программах: увлекательные экскурсии по Великому Новгороду и его окрестностям, отдых в комфортабельных отелях и базах отдыха Великого Новгорода и Новгородской области, а также корпоративные туры, туры выходного дня, праздничные и новогодние туры.

