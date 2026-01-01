Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Начало: Санкт-Петербург, 7:00 - отправление от Казанского ...
4 июл в 07:00
17 июл в 07:00
8950 ₽ за человека
Автобусный тур в Великий Новгород, Псков и Изборск: главные места и погружение в историю
Посетить Псково-Печерский монастырь, увидеть Труворово городище и полюбоваться деревянным зодчеством
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
3 июл в 08:00
10 июл в 08:00
32 921 ₽ за человека
Автобусный тур в древность: Великий Новгород, Старая Ладога, Псков, Изборск и Пушкинские Горы
Побывать в Михайловском, осмотреть Псково-Печорский монастырь, посетить Владычную и Крестовую палаты
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
8 июл в 08:00
22 июл в 08:00
61 246 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Музей-заповедник «Изборск»»
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