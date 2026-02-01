На родину Садко: автобусный тур по Великому Новгороду и окрестностям
Посетить Новгородский кремль, узнать, где находился двор Ярослава Мудрого и зайти в музей зодчества
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
22 фев в 08:00
8 мар в 08:00
10 560 ₽ за человека
Автобусный тур в древность: Великий Новгород, Старая Ладога, Псков, Изборск и Пушкинские Горы
Побывать в Михайловском, осмотреть Псково-Печорский монастырь, посетить Владычную и Крестовую палаты
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
19 фев в 08:00
5 мар в 08:00
53 440 ₽ за человека
Автобусный тур в Великий Новгород, Псков и Изборск: главные места и погружение в историю
Посетить Псково-Печерский монастырь, увидеть Труворово городище и полюбоваться деревянным зодчеством
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
30 784 ₽ за человека
