-
50%
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Начало: Санкт-Петербург, 7:00 - отправление от Казанского ...
20 дек в 07:00
6 янв в 07:00
8450 ₽
16 900 ₽ за человека
Великий Новгород и Старая Русса: тур в прошлое России с увлекательными экскурсиями
Заглянуть в Грантовитую палату, увидеть древние иконы, посетить дом-музей Достоевского и здравницу
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
19 дек в 06:24
26 дек в 06:24
26 042 ₽ за человека
Вперёд в прошлое! Автобусный тур в Великий Новгород, Старую Руссу и Валдай
Позвонить в валдайские колокольчики, побывать в доме Ф. Достоевского и осмотреть древние монастыри
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
17 дек в 06:24
24 дек в 06:24
43 187 ₽ за человека
Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса
Побывать в доме-музее Ф. Достоевского, посетить Ярославово дворище и полюбоваться святынями
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
19 дек в 06:24
26 дек в 06:24
31 705 ₽ за человека
Из Руси на Руссу. Тур для школьников на 3 дня
Начало: Великий Новгород
Завтра в 10:00
19 дек в 10:00
от 13 265 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Для школьников»
Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
- Великий Новгород и Старая Русса: тур в прошлое России с увлекательными экскурсиями
- Вперёд в прошлое! Автобусный тур в Великий Новгород, Старую Руссу и Валдай
- Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса
- Из Руси на Руссу. Тур для школьников на 3 дня
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в декабре 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Для школьников" можно забронировать 5 авторских туров от 8450 до 43 187 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Великом Новгороде на 2025 год для школьников, 3 ⭐ отзыва, цены от 8450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль