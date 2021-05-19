Всё о Новочеркасске

Полезная информация о Новочеркасске

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Местное время в Новочеркасске
00:1702
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНовочеркасск
По-английскиNovocherkassk
Население города166 974 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота85 м. от уровня моря

Где находится Новочеркасск на карте

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