Полезная информация о Новочеркасске
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Местное время в Новочеркасске
00:1702
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Новочеркасск
|По-английски
|Novocherkassk
|Население города
|166 974 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|85 м. от уровня моря