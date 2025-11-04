Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7650 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешие маршруты Абрау-Дюрсо: панорамные виды и лесные тропы
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААННА4 ноября 2025Потрясающая экскурсия с не менее потрясающим гидом! Мария-вы душка!)))увлекательно,красиво,насыщено! Мария интересно провела экскурсию, начиная с рассказа о городе, исторических событиях,
- ККристина20 сентября 2025Довольно спонтанно, но целенаправленно собралась пройтись по тропам в Абрау-Дюрсо, и, к счастью, попалось данное объявление. Мария отличный, мегакомфортный и
- ААлиева18 августа 2025Екатерина очень интересно все рассказывала, поездка и прогулка была веселая, провели незабываемый день на винодельне, с альпаками и кроликами, и посмотрели на высоченные кипарисы
- ННадежда17 августа 2025Замечательное мини путешествие!! Мега комфортный гид и человек!!! Мария начала рассказ о городе и исторических фактах еще в машине, органично
- ДДмитрий7 августа 2025Всё прошло на высшем уровне. Забрали от дома и туда же привезли. Интересные и красивые места. Интересные истории. Рекомендуем)
- ннаталья22 апреля 2025Прекрасное однодневное путешествие! Нам очень понравилось☺️ мы сами выбрали время, в какое отправиться в дорогу, Мария забрала нас на своем
- ИИван24 августа 2024Отличные локации. Сервис на хорошем уровне. Приятный гид.
- ЕЕлена15 августа 2024На машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории Абрау. Насладились потрясающими видами с высоты. Получили огромное удовольствие… и отличные фото. Маша чудесная❤
- ООльга5 августа 2024Все очень понравилось, остались под впечатлением, Мария очень приятный человек, к себе располагает, и находит подход. Спасибо большое!!! Рекомендуем!!!
- ЕЕлена19 июля 2024Здравствуйте, были на экскурсии вместе с Екатериной. Она нас встретила и сопроводила, поделилась интересными историями и легендами, существующими на Кубани. Сумела нас впечатлить красивыми и живописными местами. В общем, день с гидом оставил много ярких эмоций. 😊
- ЯЯна25 июня 2024Это отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошло легко и непринужденно. На память остались замечательные фото, к сожалению прикрепляются только 10 штук. Будем рекомендовать всем друзьям собирающимся на юг!
- ССветлана24 июня 2024Сразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гид.
