Романтические экскурсии по Новороссийску

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Новороссийске, цены от 6950 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
На машине
4 часа
21 отзыв
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Пешая
2 часа
12 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7650 ₽ за всё до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешие маршруты Абрау-Дюрсо: панорамные виды и лесные тропы
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.

  • А
    АННА
    4 ноября 2025
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Потрясающая экскурсия с не менее потрясающим гидом! Мария-вы душка!)))увлекательно,красиво,насыщено! Мария интересно провела экскурсию, начиная с рассказа о городе, исторических событиях,
    местности со всеми живностями и растительностями) и,конечно же,как «изюм» захватывающие виды, великолепная панорама и красота природы! Время пролетело незаметно… всё очень интересно и,что важно! -безопасно!спасибо, Мария! вы сделали наш день))

  • К
    Кристина
    20 сентября 2025
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Довольно спонтанно, но целенаправленно собралась пройтись по тропам в Абрау-Дюрсо, и, к счастью, попалось данное объявление. Мария отличный, мегакомфортный и
    ооочень интересный гид, много рассказала про историю города, познавательные факты о местности, о минералах и растениях, которые мы с интересом рассматривали по пути🌳 сама тропа ведет через действительно сказочные места на смотровые площадки, эти пейзажи сильно впечатляют и захватывают дух👍 эмоции непередаваемые) физической нагрузки мне также хватило как надо!
    Виноградники с висящими гроздями винограда в начале прогулки тоже заслуживают отдельного внимания, с них открывается красивый вид на озеро
    Еще очень удобно, что Мария забирает и привозит именно в нужное место и что прогулка проводится в индивидуальном формате
    Однозначно советую к посещению💯❤️

  • А
    Алиева
    18 августа 2025
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Екатерина очень интересно все рассказывала, поездка и прогулка была веселая, провели незабываемый день на винодельне, с альпаками и кроликами, и посмотрели на высоченные кипарисы
  • Н
    Надежда
    17 августа 2025
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Замечательное мини путешествие!! Мега комфортный гид и человек!!! Мария начала рассказ о городе и исторических фактах еще в машине, органично
    подстраивая к маршруту. Причем не монотонными интонациями гида, а доступным языком. Было очень интересно и познавательно. Подстраивалась под наш темп, где был необходим отдых, давала на него время и никуда не гнала. Сориентировала по времени, более комфортном для данной экскурсии. Огромная благодарность и искренние рекомендации Марии!!!:)

  • Д
    Дмитрий
    7 августа 2025
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Всё прошло на высшем уровне. Забрали от дома и туда же привезли. Интересные и красивые места. Интересные истории. Рекомендуем)
  • н
    наталья
    22 апреля 2025
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Прекрасное однодневное путешествие! Нам очень понравилось☺️ мы сами выбрали время, в какое отправиться в дорогу, Мария забрала нас на своем
    автомобиле сразу у нашего дома, по дороге в Абрау рассказала интересные факты о Новороссийске, Геленджике, посоветовала куда еще можно сходить, что посмотреть самостоятельно. Все путешествие заняло 4 часа, мы проехали по самому Абрау, побывали на винограднике, остановились у озера, поднялись до дома Йога. Однозначно рекомендуем к посещению, летом вернемся еще и обязательно попробуем другие экскурсии с Марией!

  • И
    Иван
    24 августа 2024
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Отличные локации. Сервис на хорошем уровне. Приятный гид.
  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    На машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории Абрау. Насладились потрясающими видами с высоты. Получили огромное удовольствие… и отличные фото. Маша чудесная❤
  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Все очень понравилось, остались под впечатлением, Мария очень приятный человек, к себе располагает, и находит подход. Спасибо большое!!! Рекомендуем!!!
  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Здравствуйте, были на экскурсии вместе с Екатериной. Она нас встретила и сопроводила, поделилась интересными историями и легендами, существующими на Кубани. Сумела нас впечатлить красивыми и живописными местами. В общем, день с гидом оставил много ярких эмоций. 😊
  • Я
    Яна
    25 июня 2024
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Это отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошло легко и непринужденно. На память остались замечательные фото, к сожалению прикрепляются только 10 штук. Будем рекомендовать всем друзьям собирающимся на юг!
  • С
    Светлана
    24 июня 2024
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Сразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гид.
    От экскурсии получили все,
    что заявлено и даже больше)) Огромный ворох фотографий и массу впечатлений, которые будем еще долго смаковать.

    Не буду подробно описывать поездку, лучше сами выберите тур и убедитесь в том, насколько это заметно, когда человек любит свое дело🤍

    Огромное спасибо Елене от всей нашей семьи, и когда будем планировать новые экскурсии, будем знать к кому обращаться и кого рекомендовать💯

