читать дальше

ооочень интересный гид, много рассказала про историю города, познавательные факты о местности, о минералах и растениях, которые мы с интересом рассматривали по пути🌳 сама тропа ведет через действительно сказочные места на смотровые площадки, эти пейзажи сильно впечатляют и захватывают дух👍 эмоции непередаваемые) физической нагрузки мне также хватило как надо!

Виноградники с висящими гроздями винограда в начале прогулки тоже заслуживают отдельного внимания, с них открывается красивый вид на озеро

Еще очень удобно, что Мария забирает и привозит именно в нужное место и что прогулка проводится в индивидуальном формате

Однозначно советую к посещению💯❤️