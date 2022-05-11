Из Новороссийска к Азовскому морю

Искупаться в грязевом вулкане Тиздар, отдохнуть на море и узнать историю Таманского полуострова

Индивидуальная
Мы отправляемся на «островок здоровья»! Вы омолодитесь и расслабитесь, принимая ванны из вулканической грязи, отдохнете на песчаном пляже и искупаетесь в теплом Азовском море.

Местный зооуголок познакомит с фауной края: здесь обитают страусы, волки, павлины, различные виды птиц и декоративных животных, а я расскажу об истории этого места и целебной силе Тиздара.
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
Из Новороссийска к Азовскому морю
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Что вас ожидает

Сопка Азовская

В 100 метрах от кромки Азовского моря, в урочище Синяя балка находится сопка Азовская. Это грязевой вулкан «Тиздар». В 1919 г. в результате взрывного извержения произошел развал конуса вулкана, поэтому сейчас Тиздар выглядит необычно.

Spa комплекс

В туристическом комплексе можно отдохнуть на песчаном пляже, искупаться в подогреваемом бассейне, посетить небольшой зоопарк. Для любителей рыбалки есть все снасти у местного пруда, а тем, кто любит приключения, предлагают прокатиться по территории на паровозике. Вы окунетесь в целебные грязи вулкана и побудете у самого кратера! Это не только полезно для организма, но также безопасно: утонуть невозможно из-за особого состава грязи.

Азовское море

Омовение после вулкана — не менее приятная процедура, чем погружение. Вы искупаетесь в теплых водах Азовского моря, пройдетесь по мягкому дну и ощутите приятное дуновение степного ветра.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
  • Вход в комплекс Тиздар оплачивается отдельно: 800 руб. с человека, дети до 5-­ти лет ­— бесплатно. Включено: посещение зооуголка, проезд на паровозике «Веселая радуга», пользование камерами хранения, душевыми, туалетами.
  • Режим работы комплекса — сезонный (май-сентябрь), с 09.00 до 20.00
  • Возьмите с собой купальные принадлежности и головные уборы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Новороссийск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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