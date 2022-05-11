Что вас ожидает

Сопка Азовская

В 100 метрах от кромки Азовского моря, в урочище Синяя балка находится сопка Азовская. Это грязевой вулкан «Тиздар». В 1919 г. в результате взрывного извержения произошел развал конуса вулкана, поэтому сейчас Тиздар выглядит необычно.

Spa комплекс

В туристическом комплексе можно отдохнуть на песчаном пляже, искупаться в подогреваемом бассейне, посетить небольшой зоопарк. Для любителей рыбалки есть все снасти у местного пруда, а тем, кто любит приключения, предлагают прокатиться по территории на паровозике. Вы окунетесь в целебные грязи вулкана и побудете у самого кратера! Это не только полезно для организма, но также безопасно: утонуть невозможно из-за особого состава грязи.

Азовское море

Омовение после вулкана — не менее приятная процедура, чем погружение. Вы искупаетесь в теплых водах Азовского моря, пройдетесь по мягкому дну и ощутите приятное дуновение степного ветра.

Организационные детали