За время аудиоспектакля "393 шага" мы с вами отвоюем каждый сантиметр Новороссийска вместе с теми,...
За время аудиоспектакля «393 шага» мы с вами отвоюем каждый сантиметр Новороссийска вместе с теми, кто действительно прошел этот путь.
Мы вместе пойдем по следам десанта, который освободил город.
Бок о бок с солдатами будем сражаться и победим.
Ведь мы обещали, а, значит, победим.
Мы вместе пойдем по следам десанта, который освободил город.
Бок о бок с солдатами будем сражаться и победим.
Ведь мы обещали, а, значит, победим.
Никто не забыт, ничто не забыто!
Та страшная война все дальше и дальше от нас.
В школу уже не приходят ветераны, их истории теперь мы слышим только в пересказах или видим в кино.
Но мы должны помнить!
Пойдемте с нами!
Мы вместе пойдем по следам десанта, который освободил тогда город Новороссийск. За время аудиоспектакля «393 шага» мы отвоюем каждый сантиметр нашей земли вместе с теми, кто действительно
прошел этот путь. Бок о бок с солдатами будем сражаться и победим. Ведь мы обещали, а, значит, победим!
Продолжительность аудиоспектакля - 60 минут
🚩 Начало: ул. Черняховского, 12
🏁 Место завершения: мемориал "Малая земля"
Что входит
- Услуги гида
- Прокат оборудования (стереонаушники)
Важная информация
- Рекомендуем прийти на 5-10 минут раньше. Время указанное в вашем билете -это уже начало аудио-спектакля
- Не забудьте с собой:
- Головной убор, бутылочку водички (если ваш показ проходит в дневное время) Удобная обувь и одежда по погоде.
- Встречаемся у фонтана на бульваре им. Черняховского (ориентир для навигатора - ул. Черняховского, 12)
Когда: по воскресеньям в 17:30
- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Городские И.
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