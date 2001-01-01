Никто не забыт, ничто не забыто!

Та страшная война все дальше и дальше от нас.

В школу уже не приходят ветераны, их истории теперь мы слышим только в пересказах или видим в кино.

Но мы должны помнить!

Пойдемте с нами!

Мы вместе пойдем по следам десанта, который освободил тогда город Новороссийск. За время аудиоспектакля «393 шага» мы отвоюем каждый сантиметр нашей земли вместе с теми, кто действительно

прошел этот путь. Бок о бок с солдатами будем сражаться и победим. Ведь мы обещали, а, значит, победим!

Продолжительность аудиоспектакля - 60 минут