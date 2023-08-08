Пешеходная фотопрогулка по Абрау-Дюрсо в мини-группе: новый формат отдыха на Юге
Приглашаем вас на фотосессию по самым живописным местам Абрау-Дюрсо. Каждый уголок Абрау — это уникальная фото-локация! После нашей фотопрогулки у вас останутся прекрасные снимки, напоминающие об отдыхе на Юге.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
14
авг
авг
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Александра II
- Фонтан Царь-бутылка
- Арт-парк
- Амфитеатр
- Набережная озера Абрау
- «Petit Cafe»
- «Вилла Роз»
- Арт-пространство «Крылья Абрау»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Тур включает фотопрогулку по различным локациям, включая Площадь Александра II, набережную озера Абрау, белоснежный Амфитеатр и Арт-парк. Мы посетим «Petit Cafe» и ресторан «Вилла Роз», а также отправимся в арт-отель «Крылья Абрау».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер из Новороссийска
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Анапское шоссе, д. 108
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Мы заберем вас в удобном для вас месте в Новороссийске
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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