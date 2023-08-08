Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо

Пешеходная фотопрогулка по Абрау-Дюрсо в мини-группе: новый формат отдыха на Юге

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаем вас на фотосессию по самым живописным местам Абрау-Дюрсо. Каждый уголок Абрау — это уникальная фото-локация! После нашей фотопрогулки у вас останутся прекрасные снимки, напоминающие об отдыхе на Юге.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
14
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Александра II
  • Фонтан Царь-бутылка
  • Арт-парк
  • Амфитеатр
  • Набережная озера Абрау
  • «Petit Cafe»
  • «Вилла Роз»
  • Арт-пространство «Крылья Абрау»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Тур включает фотопрогулку по различным локациям, включая Площадь Александра II, набережную озера Абрау, белоснежный Амфитеатр и Арт-парк. Мы посетим «Petit Cafe» и ресторан «Вилла Роз», а также отправимся в арт-отель «Крылья Абрау».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из Новороссийска
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Анапское шоссе, д. 108
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас в удобном для вас месте в Новороссийске
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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