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читать дальше услышите, каков был путь Академгородка от "Золотой долины" к "Кремниевой тайге". Разгадаете загадки памятников и мемориалов. И насладитесь симбиозом природы и архитектуры. Академгородок интересен не только научной деятельностью, которая в нём с успехом ведётся.



Это место полно историй, о которых не говорят на большинстве экскурсий, но без которых сложно понять феномен городка. За мою жизнь здесь я скопила немало проверенных фактов, которыми рада буду поделиться. Не забудем и об удивительных открытиях, которыми может похвастаться Академгородок

Приглашаю на авторскую прогулку по Академгородку.Авторская - потому что я сама здесь живу уже долгое время, видела, как менялось пространство, и знаю много интересных историй, которыми поделюсь с вами. Вы