Приглашаю на авторскую прогулку по Академгородку.
Авторская - потому что я сама здесь живу уже долгое время, видела, как менялось пространство, и знаю много интересных историй, которыми поделюсь с вами. Вы
Авторская - потому что я сама здесь живу уже долгое время, видела, как менялось пространство, и знаю много интересных историй, которыми поделюсь с вами. Вы
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные авторские истории
- 📚 Глубокое погружение в науку
- 🏛 Посещение значимых памятников
- 🌳 Прогулка по живописным местам
- 🧩 Интерактивные элементы маршрута
- ☕ Возможность отдохнуть в Доме учёных
Что можно увидеть
- Самая умная улица в мире
- Памятник М. Лаврентьеву
- Институт археологии и этнографии
- Морской проспект
- Дом учёных
- НГУ
- Памятник лабораторной мыши
- Памятник академику Д. Беляеву
- Технопарк Академгородка
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Академгородок интересен не только научной деятельностью, которая в нём с успехом ведётся. Это место полно историй, о которых не говорят на большинстве экскурсий, но без которых сложно понять феномен городка. За мою жизнь здесь я скопила немало проверенных фактов, которыми рада буду поделиться. Не забудем и об удивительных открытиях, которыми может похвастаться Академгородок.
Наш маршрут
- «Самая умная улица в мире», где вы отгадаете название арт-объекта, не случайно подаренного Академгородку, постоите возле бывшего клуба «Под Интегралом» и попробуете услышать стук сердца культурной жизни Академгородка в первые годы его развития.
- Возле памятника М. Лаврентьеву мы поговорим о роли личности в истории и обсудим, почему из триумвирата создателей Лаврентьев-Христианович-Соболев отцом-основателем считается только Лаврентьев. Как жизнь развела трёх товарищей?
- Институт археологии и этнографии. Мы заглянем в фойе, где хранятся скелеты доисторических животных. Я расскажу о ключевых находках и открытиях: Принцесса Укока, Денисовский человек… Ещё мы осмотрим один из муралов фестиваля научного стрит-арта «Графит науки». Как восприняли его местные жители? Как выглядят и называются другие объекты?
- Выйдем на Морской проспект по колоритным внутренним улочкам, прямо к автомату по продаже корма для белок — их тут много.
- Дом учёных. Здесь можно сделать паузу: заглянуть в зимний сад с аквариумом и в картинную галерею, выпить особый научный кофе.
- По старейшей улице Ильича пройдём к НГУ, который я когда-то окончила. Попробуете догадаться, каким фильмом был вдохновлён архитектор Нового корпуса, посидите на Скамейке-шпаргалке — одной из «умных лавочек», услышите о бывших (Маёвка, Интернеделя) и нынешних (Тотальный диктант и др.) традициях. Далее вас ждёт почти конспирологическая история о связи НГУ с мировой космонавтикой.
- Прогуляемся до памятника лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК. Поговорим об Институте ИЦИГ, в парке которого находится эта мышь. Попробуем ответить на скандальный вопрос про мышь в игре «Что? Где? Когда?» — почему проиграли и автор, и знатоки?
- Осмотрим памятник академику Д. Беляеву с ручной лисой, и я расскажу об уникальном эксперименте по одомашниванию лис: почему за право стать хозяином ручного лисёнка нужно побороться?
- Технопарк Академгородка. Как его бывшая резидентка я расскажу о создании Технопарка, первоначальном замысле, актуальном воплощении и перспективах дальнейшего развития.
Организационные детали
- Возможно посещение Музея археологии и этнографии (100–200 руб. /чел.) и интерактивного Музея эволюции земли в главном корпусе НГУ (дошкольники, школьники и пенсионеры — 200 руб., студенты — 300 руб., взрослые — 400 руб.). По предварительной договорённости. Я не буду вас сопровождать внутри, это самостоятельный осмотр.
- В летнее время возможны посещение пруда с утками и смотровой площадки и прогулка по улице академических коттеджей
- В Доме учёных можно зайти в туалет, купить кофе и бесплатно посетить постоянную экспозицию. Временные экспозиции в галерее — платные.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Лаврентьева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Новосибирске
Здравствуйте! Я Светлана, выпускница НГУ, проживаю в Академгородке более четверти века. Я искренне люблю его, считая комфортным для жизни и туризма местом, с уникальной атмосферой, смесью житейских жанров, научных иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
6 мая 2024
Светлана очень интересный, разносторонний, грамотный и увлекательный рассказчик. Много нового подчеркнули из экскурсии, Хорошо построенный маршрут прогулки, Светлана учла все наши пожелания и ответила на все интересующие вопросы.
Л
Лариса
1 апр 2024
Отличная экскурсия. Спасибо Светлане.
Хорошая подача материала, много интересных историй. Особенно хорошо, что Светлана живёт в Академгородке и знает его жизнь. А не просто экскурсовод.
Хорошая подача материала, много интересных историй. Особенно хорошо, что Светлана живёт в Академгородке и знает его жизнь. А не просто экскурсовод.
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