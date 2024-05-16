Смотровые площадки Новосибирска

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Новосибирске, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«Вы отправитесь в несложный поход по экотропе от села Новососедово до смотровой площадки (45 минут в одну сторону)»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500 за всё до 3 чел.
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
«📍 По желанию заедем на обзорную площадку и полюбуемся городом с высоты»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Академгородок: наука и жизнь 21 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
«В летнее время возможны посещение пруда с утками и смотровой площадки и прогулка по улице академических коттеджей»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
    Хочу сказать огромное спасибо Гиду Наталье! Экскурсия была очень насыщенная. Кроме того, учитывалось, куда мы пойдем сами и куда необходимо
    читать дальше

    провести. При чем сопровождение, если можно так назвать, продолжалось и после экскурсии: советы, куда сходить, на что обратить внимание, где можно познакомится давались и после экскурсии. Было очень душевно, интересно и динамично. Также огромное Спасибо водителю, с которым мы чувствовали себя на дорогах в безопасности и уверенно.

  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Академгородок: наука и жизнь 21 века
    Светлана очень интересный, разносторонний, грамотный и увлекательный рассказчик. Много нового подчеркнули из экскурсии, Хорошо построенный маршрут прогулки, Светлана учла все наши пожелания и ответила на все интересующие вопросы.
  • С
    Светлана
    4 апреля 2024
    Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
    Знакомились с Новосибирском с Натальей. Очень интересно и познавательно. Очень оперативно отреагировали на наш заказ. Большое спасибо! Рекомендую.
  • Л
    Лариса
    1 апреля 2024
    Академгородок: наука и жизнь 21 века
    Отличная экскурсия. Спасибо Светлане. Хорошая подача материала, много интересных историй. Особенно хорошо, что Светлана живёт в Академгородке и знает его жизнь. А не просто экскурсовод.
  • И
    Игорь
    6 марта 2024
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
    читать дальше

    скованные льдом, равно как и Бердь со скал, покрытую снегом. Легостаевский заказник с его экотропой дает редкую возможность городскому жителю, вырвавшемуся из мегаполиса, погрузиться не только в снег, но и в сакральную жизнь и тишину зимней природы. А эрудиция, талант рассказчика и обаяние Марии, вашего гида и сотоварища по путешествию, дает возможность почувствовать всё это сполна. Спасибо!

  • с
    софья
    27 февраля 2024
    Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
    В целом нормальная экскурсия, дает представление о городе в целом, основные достопримечательности показаны, может быть можно еще давать обзор музеев,
    читать дальше

    которые есть в городе, куда вообще можно сходить, но нам это было не надо, мы и так знали) у самого города не такая уж долгая история, поэтому все укладывается логично в отведенное время. Машина хорошая была. Водитель приятный и экскурсовод тоже. Рекомендуем.

  • Н
    Надежда
    14 ноября 2023
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный
  • Г
    Галина
    6 сентября 2023
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
  2. Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
  3. Академгородок: наука и жизнь 21 века
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2024 год по теме «Смотровые площадки», 24 ⭐ отзыва, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам