Смотровые площадки Новосибирска

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«Вы отправитесь в несложный поход по экотропе от села Новососедово до смотровой площадки (45 минут в одну сторону)»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
«📍 По желанию заедем на обзорную площадку и полюбуемся городом с высоты»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
«В летнее время возможны посещение пруда с утками и смотровой площадки и прогулка по улице академических коттеджей»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 мая 2024Хочу сказать огромное спасибо Гиду Наталье! Экскурсия была очень насыщенная. Кроме того, учитывалось, куда мы пойдем сами и куда необходимо
- ТТатьяна6 мая 2024Светлана очень интересный, разносторонний, грамотный и увлекательный рассказчик. Много нового подчеркнули из экскурсии, Хорошо построенный маршрут прогулки, Светлана учла все наши пожелания и ответила на все интересующие вопросы.
- ССветлана4 апреля 2024Знакомились с Новосибирском с Натальей. Очень интересно и познавательно. Очень оперативно отреагировали на наш заказ. Большое спасибо! Рекомендую.
- ЛЛариса1 апреля 2024Отличная экскурсия. Спасибо Светлане. Хорошая подача материала, много интересных историй. Особенно хорошо, что Светлана живёт в Академгородке и знает его жизнь. А не просто экскурсовод.
- ИИгорь6 марта 2024Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
- ссофья27 февраля 2024В целом нормальная экскурсия, дает представление о городе в целом, основные достопримечательности показаны, может быть можно еще давать обзор музеев,
- ННадежда14 ноября 2023Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
- ГГалина6 сентября 2023Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Смотровые площадки»
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