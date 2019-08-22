5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На нашей прогулке вы сможете почувствовать темп и дух самого быстрорастущего города на планете, оценить его противоречивость, познакомиться с историей Ленинского района и полюбоваться памятниками советской архитектуры и монументалистики.

Левый берег традиционно считается промышленной окраиной, плавно переходящей в спальный район огромных масштабов. Отчасти это так, однако, в быстрорастущем Новосибирске регулярно рождались образцы «города в городе». Промышленные окраины с примыкавшими жилыми кварталами часто становились самодостаточными островками, чья повседневная жизнь отличалась от жизни остального города и вместе с тем формировала её. При этом Ленинский район сумел сочетать в себе дворцы сталинской эпохи и убогие трущобы для рабочих, трудившихся на гигантах сибирской индустрии.

Маршрут

Экскурсия начнется в Саду Кирова — уникальном парке, разбитом на фоне заводских труб и градирен. Далее мы проследуем по улице Станиславского, главной фасадной улице Ленинского района, послушаем истории появления великолепных образцов сталинской архитектуры.

По ходу движения мы несколько раз «нырнём» вглубь кварталов, чтобы посмотреть на уникальный посёлок «Сибкомбайнстроя», построенный немецким архитектором Эрнстом Маем в модном когда-то стиле «конструктивизм», а также взглянуть на «надстроенные дома» и деревянные бараки, в которых до сих пор живут люди.

Кроме того, мы обязательно посетим Монумент Славы, один из крупнейших комплексов, посвящённых Великой Отечественной войне, расположенный «в тыловой части» страны, а также взглянем на обычную пятиэтажку, которая за четверть века до 11 сентября 2001 года стала объектом авиационного тарана. Там вы услышите драматичную историю о людских страстях, приведших к этой страшной трагедии.