5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Город в городе», или многообразие Ленинского района

Андрей
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Андрей – ваш гид
На нашей прогулке вы сможете почувствовать темп и дух самого быстрорастущего города на планете, оценить его противоречивость, познакомиться с историей Ленинского района и полюбоваться памятниками советской архитектуры и монументалистики.
От 1300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе "Сада Кирова"
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У этой экскурсии5 отзывов
4.2
Контрасты Левобережья
Контрасты Левобережья

Левый берег традиционно считается промышленной окраиной, плавно переходящей в спальный район огромных масштабов. Отчасти это так, однако, в быстрорастущем Новосибирске регулярно рождались образцы «города в городе». Промышленные окраины с примыкавшими жилыми кварталами часто становились самодостаточными островками, чья повседневная жизнь отличалась от жизни остального города и вместе с тем формировала её. При этом Ленинский район сумел сочетать в себе дворцы сталинской эпохи и убогие трущобы для рабочих, трудившихся на гигантах сибирской индустрии.

Маршрут

Экскурсия начнется в Саду Кирова — уникальном парке, разбитом на фоне заводских труб и градирен. Далее мы проследуем по улице Станиславского, главной фасадной улице Ленинского района, послушаем истории появления великолепных образцов сталинской архитектуры.

По ходу движения мы несколько раз «нырнём» вглубь кварталов, чтобы посмотреть на уникальный посёлок «Сибкомбайнстроя», построенный немецким архитектором Эрнстом Маем в модном когда-то стиле «конструктивизм», а также взглянуть на «надстроенные дома» и деревянные бараки, в которых до сих пор живут люди.

Кроме того, мы обязательно посетим Монумент Славы, один из крупнейших комплексов, посвящённых Великой Отечественной войне, расположенный «в тыловой части» страны, а также взглянем на обычную пятиэтажку, которая за четверть века до 11 сентября 2001 года стала объектом авиационного тарана. Там вы услышите драматичную историю о людских страстях, приведших к этой страшной трагедии.

Контрасты Левобережья
Контрасты Левобережья
Контрасты Левобережья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе "Сада Кирова".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Маркетолог, журналист. В Новосибирске живу с даты его столетия, а в 2023 году городу «стукнет» всего 130 лет.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 августа 2019
Экскурсовод - прекрасный рассказчик, и было, о чем рассказать. Очень жаль, что не все объекты, о которых он рассказывал, находятся под охраной государства, но это не его вина. Это беда, что страна не верит в свое наследие, не бережет его.
Не понравились под дождем раскопанные дороги, но это опять не вина экскурсовода. Люди прямо рядом с нами заглядывались на свои дома и говорили, что не замечали такую красоту.
Экскурсия подойдет тем, кто интересуется конструктивизмом, индустриализацией и первыми советскими заводами, которые, порой, возникали на пустом месте. Нам бы еще раз так!
20 марта 2019
Интереснейшая экскурсия, составленная с учетом всех моих пожеланий. Андрей - очень эрудированный гид и блестящий рассказчик.
5 июня 2018
Тема экскурсии была заменена гидом с моего согласия на " Вечерний Новосибирск", поэтому пишу про неё. Экскурсия хоть и длилась 3 часа вместо 2,5 , но самые знаковые и красивые места вечернего города- Бугринский мост и набережную в вечернем освещении - увидеть так и не удалось.Они были показаны в самом начале экскурсии, без подсветки, с обещанием вернуться сюда, когда стемнеет. Очень жаль, что этого не случилось . Информативность неплохая, но организация мест и времени могла быть и получше. Впечатления от города были смазаны перед самым отъездом. Пользовалась услугами другого гида в Новосибирске, поэтому есть с чем сравнить.
1 июня 2018
Андрей чрезвычайно эрудированный и обаятельный человек. Его насыщенные и полные фактов рассказы содержали огромное количество новой информации. В подаче материала чувстуется подлинные страсть и любовь к городу и уважение к его истории. Несмотря на ужасную погоду (дул промозглый ветер и шёл дождь), экскурсия оказалась увлекательной, время пролетело незаметно.
28 декабря 2015
Андрей, Огромное спасибо Вам, за отличную экскурсию, время провели очень замечательно, весь рассказ последовательный и информативный, очень много интересных фактов, о которых мало кто знает и интересовался когда либо, хоть и живут всю жизнь в нашем замечательном городе! Спасибо за прекрасный рассказ, я даже и думать не мог, что это будет так здорово.

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