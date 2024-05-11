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гид отвечает на вопросы. Не хватило более глубокой информации о научной жизни городка, чувство гордости за Сибирскую науку охватывало, но вот побольше бы, это же целых 35 научных институтов!!! Тем не менее, мы отлично погуляли, все увидели, что хотели. Отдельное спасибо Ирине за кулинарное открытие - буузы! Приятно, что гид заботится о своих экскурсантах: и тенек в жаркую погоду найдет и про еду не забудет, так как экскурсия длинная, а голодное брюхо к учению глухо:)