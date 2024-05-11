1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана11 мая 2024Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
- ТТатьяна6 мая 2024Светлана очень интересный, разносторонний, грамотный и увлекательный рассказчик. Много нового подчеркнули из экскурсии, Хорошо построенный маршрут прогулки, Светлана учла все наши пожелания и ответила на все интересующие вопросы.
- ЛЛариса1 апреля 2024Отличная экскурсия. Спасибо Светлане. Хорошая подача материала, много интересных историй. Особенно хорошо, что Светлана живёт в Академгородке и знает его жизнь. А не просто экскурсовод.
- РРуслан23 октября 2023экскурсия понравилась. познавательно провели время и пофотографировались. понравилась экскурсия в музей минеральных камней. на обратном пути познакомились с новосибирскими пробками))
- ННаталья14 июля 2023Выбирали экскурсию одного экскурсовода, пришел другой… А предлогают выбирать именно экскурсию с конкретным экскурсоводом. Зачем я тратила время и выбирала?
- ИИрина9 июля 2023Спасибо Ирине за организацию нашего знакомства с Академгородком! Посетили основные значимые места этого города в городе. Очень хорошо продуман маршрут,
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Памятник лабораторной мыши»
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