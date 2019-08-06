8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. «Алиса», «Поэт», «Эдемский сад» и прочие чудеса Богдашки

Красоты и байки знаменитого новосибирского района

Андрей
Задать вопрос
Андрей – ваш гид
Эта прогулка — для тех, кто готов оценить уникальный дух одного из самых комфортных для проживания районов Новосибирска, в котором природа так гармонично сплелась с архитектурой, а архитектура, несмотря на свою стопроцентную «советскость», так приветлива и мила.
От 1300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Встреча в районе универмага "Калининский"
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
5
«Алиса», «Поэт», «Эдемский сад» и прочие чудеса Богдашки
«Алиса», «Поэт», «Эдемский сад» и прочие чудеса Богдашки

Калининский район и его центральная улица, Богдана Хмельницкого — это вотчина одного из флагманов отечественного Атоммаша, Новосибирского завода химконцентратов. Начавшая застраиваться в конце 40-х — начале 50-х улица сразу стала едва ли не образцово-показательной для всего города: уютные и просторные дома, шикарные дворцы культуры, удобные магазины и актуальные спорткомплексы.

Позже, в 80-х улица, стала настоящим «полигоном» для применения творческих сил молодых художников и архитекторов, которые украшали улицу начисто лишёнными идеологии скульптурами и прочим «декором». Добавьте к этому соседствующий с Богдашкой парк «Сосновый бор» и сохранившиеся кое-где на самой улице вековые сосны, и вы увидите чуть ли не «советскую Прибалтику» в её сибирском исполнении.

Маршрут

Прогулка начнётся от универмага «Калининский», района, который именуется Сухим Логом. Далее мы проследуем по улице Богдана Хмельницкого, заглядывая в уютные скверики: «Материнский», «Эдемский сад», а также любуясь уникальными для города памятниками и скульптурами. Вы услышите рассказы об истории этого района и его значении в жизни города. Кроме того, Богдашка — место происхождения огромного количества баек и шуток, зафиксированного в городском фольклоре.

Мы увидим ледовый дворец спорта «Сибирь», когда-то крупнейший за Уралом, а также красивейший ансамбль Дворца культуры имени Горького и прилегающих к нему домов. Я расскажу вам про уникальный клуб «Отдых», появившийся еще в советские времена. Заглянем в очаровательные дворики, названные именами английской литературной классики, а также полюбуемся храмом Абалацкой иконы Пресвятой Богородицы. Закончится наша прогулка в самом настоящем сосновом бору, часть которого является одноименным парком.

«Алиса», «Поэт», «Эдемский сад» и прочие чудеса Богдашки
«Алиса», «Поэт», «Эдемский сад» и прочие чудеса Богдашки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе универмага "Калининский".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Андрей
Андрей
Маркетолог, журналист. В Новосибирске живу с даты его столетия, а в 2023 году городу «стукнет» всего 130 лет.
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 августа 2019
Спасибо большое за удивительную экскурсию!
8 июля 2019
Все очень понравилось. Спасибо)
Дмитрий
21 мая 2019
Понравилось, спасибо! Интеллект и профессионализм гида на отличном уровне.
Мини-проблема с пунктуальностью, но мы не обиделись)

Начали с необычного маршрута для первой экскурсии по городу,
планируем погулять с Андреем еще раз.
30 сентября 2018
Экскурсия хорошо организована. Все продумано по времени. Было интересно и познавательно.
Эдуард
12 августа 2018
Все отлично.....
6 августа 2018
Экскурсия мне очень понравилась! Рассказы гида увлекательны, маршрут приятен. Узнала много нового и интересного о городе.
30 сентября 2017
От всей нашей семьи огромное спасибо Андрею за интереснейшую экскурсию по Новосибирску и академгородку. Огромная эрудиция, любовь к своему краю, доброжелательность и умение вызвать интерес у собеседников любого возраста (интересно было и нам, и нашей дочери 16 лет) - эти качества никого не оставят равнодушными! Рекомендую обращаться к Андрею всем, кто хочет не рутинной гонки за достопримечательностями, а стремится понять сущность края, по которому вы путешествуете.
16 ноября 2015
Спасибо Андрею за интересно проведенное время, он отличный рассказчик - очень понравилось слушать "живую" информацию про свой город. Такие экскурсии позволяют с новой стороны взглянуть на столь, казалось бы, знакомые места, разузнать секреты тихих улочек и с пользой провести время. Рекомендую всем!

Андрей проводит ещё 6 экскурсий

Автомобильная экскурсия по вечерней столице СибириАвтомобильная экскурсия по вечерней столице СибириАвтомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
От 3500 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Полюбоваться Новосибирском в свете иллюминации, посетить знаковые места и проехаться по всем мостам
Вы в Новосибирске в командировке и нет времени гулять по нему днем? А, может, вам хочется вечерней городской романтики? Я покажу самые важные достопримечательности, расскажу об истории города и провезу вас живописными улочками вдоль набережных и площадей, освещенных разноцветными ночными огнями.
Новосибирск в трёх измеренияхНовосибирск в трёх измеренияхНовосибирск в трёх измерениях
От 6500 за экскурсию
7 часов
43 отзыва
Транссиб, Академгородок и рок-обитель — о важных ипостасях сибирской столицы на обзорной прогулке
Новосибирск — крупнейший российский город за Уралом, столица Сибири. Несмотря на то, что город молодой (ему всего 120 лет), здесь есть на что посмотреть и о чем узнать. Предлагаю изучать город в трех измерениях — можно выбрать для прогулки какое-то одно, а можно и все три.
Контрасты ЛевобережьяКонтрасты ЛевобережьяКонтрасты Левобережья
От 1300 за экскурсию
2.5 часа
5 отзывов
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
На нашей прогулке вы сможете почувствовать темп и дух самого быстрорастущего города на планете, оценить его противоречивость, познакомиться с историей Ленинского района и полюбоваться памятниками советской архитектуры и монументалистики.
Большая прогулка по АкадемгородкуБольшая прогулка по АкадемгородкуБольшая прогулка по Академгородку
От 4500 за экскурсию
5 часов
23 отзыва
Дух вольнодумства и демократизма в одном из важнейших научных центров страны — обзорная прогулка
На этой прогулке вы сможете увидеть одно из настоящих чудес света — город, выросший посреди сибирского леса. Вы походите лесными тропинками, познакомитесь с местными байками и топонимикой, посетите музей, в котором совсем недавно хранилась мумия знаменитой "алтайской принцессы".
Колывань. Несостоявшийся НовосибирскКолывань. Несостоявшийся НовосибирскКолывань. Несостоявшийся Новосибирск
От 5500 за экскурсию
5 часов
4 отзыва
О жизни сибирского народа век назад — авто-экскурсия в некогда процветающий купеческий город
На этой экскурсии вы познакомитесь с удивительным поселком, когда-то считавшимся городом, который будто застыл в самом начале XX века. Вы увидите купеческие особняки и деревянные дома того времени, прогуляетесь по кусочку исторического Московского тракта и посетите Церковь Александра Невского, расположенную в одноименном монастыре.
В Сузун за сибирской монетойВ Сузун за сибирской монетойВ Сузун за сибирской монетой
От 12000 за экскурсию
12 часов
2 отзыва
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Сузун — небольшой заводской посёлок с большой историей. Долгие годы здесь чеканилась особая валюта — сибирская монета, а потом и общероссийские деньги. Увидеть монетный двор, медеплавильный завод-долгожитель и узнать историю тихого Сузуна — центра народной иконописи, где сохранились сибирские дома XIX века и другие исторические места, можно на моей автомобильной экскурсии.

Выбирайте и другие экскурсии в Новосибирске

История и архитектураВ другой городОбзорныеНеобычные маршрутыИндивидуальныеЗа городомПешкомМузеи и искусствоВсеГастрономическиеНа автомобиле