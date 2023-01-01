Городок новосибирских энергетиков — район ОбьГЭС

Район вырос вокруг плотины Новосибирской ГЭС, рядом раскинулся парк 🌳 «У моря 🌊 Обского», где часто проводятся культурные мероприятия, фестивали и выставки-инсталляции из природных материалов.

Во время экскурсии 🧭 мы посетим храм во имя Архистратига Михаила, осмотрим сооружение Новосибирской ГЭС, зайдем в музей 🖼 истории 📖 Советского района, пройдем тенистыми тропинками парка.

Затем проедем по дороге, проложенной по плотине гидроэлектростанции, и пойдем осматривать конструкции шлюзов, входящих в систему Новосибирского гидроузла. По этим шлюзам корабли попадают из реки Обь в Обское море и обратно.