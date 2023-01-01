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Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС

5
1 отзыв
Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
Новосибирск – город 🏙️ богатый на научные прорывы.

Один из таких – Новосибирская ГЭС.

Она была построена в 1950-х годах прошлого столетия, но и сейчас продолжает снабжать город энергией.

Архитектура ГЭС включена в список культурного наследия страны и охраняется государством.

Я предлагаю вам прогуляться 👣 по городку новосибирских энергетиков и узнать все об этом удивительном советском сооружении.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС

Что вы увидите

  • Район ОбьГЭС
  • Храм Архистратига Михаила
  • Сооружение Новосибирской ГЭС
  • Музей истории Советского района
  • Парк «У моря Обского»
Городок новосибирских энергетиков — район ОбьГЭС
Район вырос вокруг плотины Новосибирской ГЭС, рядом раскинулся парк 🌳 «У моря 🌊 Обского», где часто проводятся культурные мероприятия, фестивали и выставки-инсталляции из природных материалов.
Во время экскурсии 🧭 мы посетим храм во имя Архистратига Михаила, осмотрим сооружение Новосибирской ГЭС, зайдем в музей 🖼 истории 📖 Советского района, пройдем тенистыми тропинками парка.
Затем проедем по дороге, проложенной по плотине гидроэлектростанции, и пойдем осматривать конструкции шлюзов, входящих в систему Новосибирского гидроузла. По этим шлюзам корабли попадают из реки Обь в Обское море и обратно.
Что входит
  • Услуги гида (стоимость договорная)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Транспортные расходы (маршрутное такси, автобус)
  • Питание
Начало
🚩 Ст. метро Студенческая
Место завершения
🏁 По договоренности
Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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