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«Сибирский Чикаго: тайны Новосибирска» - квест-прогулка в вашем смартфоне

Искать подсказки на фасадах, памятниках и старинных домах Красного проспекта
Приглашаю самостоятельно и в своём темпе пройти центр Новосибирска — отыскать разгадки на памятниках и старинных особняках и увидеть, как за полвека посёлок Новониколаевск превратился в «Сибирский Чикаго». Маршрут проведёт вас от Вознесенского собора по Красному проспекту к НОВАТу. Около 14 точек в самом сердце города. На каждой нужно не просто посмотреть, а разглядеть деталь.
«Сибирский Чикаго: тайны Новосибирска» - квест-прогулка в вашем смартфоне
«Сибирский Чикаго: тайны Новосибирска» - квест-прогулка в вашем смартфоне
«Сибирский Чикаго: тайны Новосибирска» - квест-прогулка в вашем смартфоне

Описание квеста

  • Вознесенский кафедральный собор — начинался как скромная деревянная церковь, а потом буквально вырос вокруг старого здания.
  • Императорский сквер — дворовое пространство, где спрятано старое имя города.
  • Центральный парк — с жёлтым зданием, где десятилетиями работал местный композитор.
  • «Тринадцатый трамвай» — старый вагон, ставший клубом и магазином со своей темой.
  • Молодёжный театр «Глобус» — с необычным главным входом.
  • Стоквартирный дом — знаменитый жилой дом-гигант с мемориальными досками.
  • Памятник архитектору Крячкову — человеку, во многом построившему каменный Новосибирск.
  • Дом Маштакова — купеческий особняк, потерявший со временем одну деталь фасада.
  • Дом с часами — конструктивистский символ города, связанный с Останкинской телебашней.
  • Доходный дом Бузолиной — с аптекой, которая работает больше века.
  • Городской торговый корпус (Краеведческий музей) — здание, где творилась история 1917 года.
  • Госбанк — краснокирпичное здание работы Крячкова.
  • Облпотребсоюз — бывший вексельный центр, связанный с именем Косыгина.
  • НОВАТ — самое большое театральное здание России.

Во время прогулки вы:

  • узнаете, как посёлок Новониколаевск за считаные десятилетия превратился в город, который сто лет назад назвали «Сибирским Чикаго» за его стремительный рост.
  • проследите, как город сменил дерево на монументальный камень: от собора, выросшего вокруг деревянной церкви, до конструктивистского Дома с часами и громады НОВАТа.
  • познакомитесь с человеком, который во многом это построил, — архитектором Крячковым, чьи здания встретятся на маршруте не раз.
  • и разглядите детали, мимо которых тысячи людей ходят каждый день: спрятанный за колоннами НОВАТа шедевр, потерянный балкон купеческого особняка, вековую аптеку и старое имя города во дворе.

Организационные детали

  • Квест рассчитан на взрослых и детей школьного возраста — задания на наблюдение и простую логику. Можно вдвоём, компанией или семьёй: нужен один смартфон на всех.
  • В стоимость входит: доступ к боту в Telegram или Max, 14 заданий с подсказками и навигацией, аудио- и текстовые истории на каждой точке. Докупать ничего не нужно — все задания на улице, билеты в музеи и театры не требуются. Отдельно — только дорога до центра.
  • После оплаты вы получите доступ к боту, он пришлёт координаты первой точки — дальше идёте сами. На каждой точке вопрос: ответ спрятан прямо перед глазами, нужно посмотреть и сообразить, а не гуглить. Застряли — берёте подсказку, она подталкивает мысль, но не выдаёт ответ. После верного ответа открывается короткая история места.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вознесенского кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 190 туристов
Я создаю городские квесты — маршруты, которые превращают обычную прогулку в небольшое приключение. Города России для меня — это не только знакомые места, но и слой деталей, историй и смыслов, которые
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легко пройти мимо. Поэтому я делаю квесты, в которых важно не просто смотреть, а замечать, догадываться и по-новому видеть город. Мои маршруты — это смесь игры и лёгкой экскурсии: без гида, без спешки, в своём темпе. Подходят для свиданий, прогулок с друзьями или просто чтобы выбраться из рутины и провести время чуть интереснее. Я верю, что города раскрываются сильнее, когда ты взаимодействуешь с ними — не как зритель, а как участник.

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