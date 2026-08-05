«Сибирский Чикаго: тайны Новосибирска» - квест-прогулка в вашем смартфоне

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легко пройти мимо. Поэтому я делаю квесты, в которых важно не просто смотреть, а замечать, догадываться и по-новому видеть город. Мои маршруты — это смесь игры и лёгкой экскурсии: без гида, без спешки, в своём темпе. Подходят для свиданий, прогулок с друзьями или просто чтобы выбраться из рутины и провести время чуть интереснее. Я верю, что города раскрываются сильнее, когда ты взаимодействуешь с ними — не как зритель, а как участник.