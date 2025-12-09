Едем в Колывань — чтобы за один день увидеть целый исторический пласт из жизни и развития Сибири.
Вы пройдёте по части старого Московского тракта, и я объясню, зачем строили эту дорогу и почему она оказалась важнее, чем кажется на первый взгляд.
А ещё поговорим, как жили люди, населявшие Колывань: их быте, работе, привычках и маленьких радостях.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Покровский Александро-Невский епархиальный женский монастырь.
- Колыванский краеведческий музей — здание 19 века с подлинным духом купеческой эпохи.
- Купеческие дома, хранящие истории жильцов и неожиданные.
- Собор во имя Святой Живоначальной Троицы.
- Монумент Славы и парк им. Д. Н. Пичугина.
Вы узнаете
- Как появился город и на каких людях держалось купечество.
- Почему у Колывани были все шансы вырасти в крупный центр, но она так и не стала вторым Новосибирском.
- Чем отличается местное деревянное зодчество, как складывалась храмовая архитектура и городская застройка.
- Какие события и решения меняли жизнь здесь из года в год.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле без детских кресел.
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей (по желанию) и питание.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 38 туристов
Я работаю гидом-экскурсоводом с 1996 года. Люблю историю, жизнь и быт людей. И с удовольствие делюсь своими знаниями.
Входит в следующие категории Новосибирска
