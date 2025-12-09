Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Едем в Колывань — чтобы за один день увидеть целый исторический пласт из жизни и развития Сибири.



Вы пройдёте по части старого Московского тракта, и я объясню, зачем строили эту дорогу и почему она оказалась важнее, чем кажется на первый взгляд.



А ещё поговорим, как жили люди, населявшие Колывань: их быте, работе, привычках и маленьких радостях.