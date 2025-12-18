Колывань и её путь от торгового города к посёлку — ключевая тема нашей экскурсии. Мы побываем на местах первых поселений в Сибири и вспомним, какими были их жители. Поговорим о быте и культуре чатских татар в деревне Юрт-Ора.
Обсудим зарождение купечества в этих краях, погрузимся в историю Московского тракта и выясним, почему Колывань так и не стала центром притяжения.
Описание экскурсии
- Музей-усадьба первых поселенцев Сибири
- Место острога, с которого началась история Колывани
- Купеческие кварталы Старого города
- Посещение территории женского монастыря
- Деревня чатских татар Юрт-Ора и посещение мечети
Я расскажу, как в Сибири зарождалась торговля, появлялись новые поселения, как люди в них жили — опишу их быт, традиции и верования. Познакомлю вас с историей Московского тракта и купечества в Новосибирской области.
Примерный тайминг:
- Новосибирск — Колывань — 1, 5 ч
- Пешая прогулка — 1 ч
- Музей в Колывани — 1 ч
- Дорога в Юрт-Ора — 30 мин
- Экскурсия, обед — 2 ч
- Дорога обратно — 2 ч
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Volvo S80 (без детских кресел)
- Краеведческий музей в Колывани не работает по понедельникам и воскресеньям
- Бронировать экскурсию лучше за пару дней до начала поездки, т. к. маршрут зависим от расписания и загруженности работы музеев
Дополнительные расходы
- Входные билеты в музеи — 800 ₽ (Колывань + Юрт-Ора)
- Питание в дороге — средний чек 800 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 42 туристов
Я работаю гидом-экскурсоводом с 1996 года. Люблю историю, жизнь и быт людей. И с удовольствие делюсь своими знаниями.
