Левый берег Оби — это неожиданный и яркий мир со своей историей, архитектурой и атмосферой.
Вы увидите казачьи поселения, необычные городские локации, редкие памятники промышленности, «маленькую Флоренцию» и узнаете, как формировалась идентичность левобережья.
Описание экскурсии
- История освоения левобережья и казачьих поселений.
- Архитектурные и промышленные памятники 20 века.
- Быт и развитие рабочих посёлков.
- Современная индустрия и высокотехнологичное производство.
- Локальная идентичность и культурная самобытность района.
Маршрут
- Казачьи поселения и истоки заселения — первые поселения на левом берегу.
- Стена Цоя на строительном рынке — необычная локация с неожиданной историей.
- Башня пивоварни 1909 года — редкий памятник дореволюционной промышленной архитектуры.
- Фотогеничные районы и «маленькая Флоренция» — уютные кварталы и дворы.
- Производство тюбингов для тоннелей московского метро — пример современного индустриального потенциала.
- Народный музей «Бугринский комитет» (за доплату) — история села Бугры и его особая идентичность.
Организационные детали
- Поездка проходит на Renault Duster. Для компаний от 4-х чел. закажем минивэн, детали уточняйте в сообщениях.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Инна — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 30 туристов
Здравствуйте! Мы дружная команда гидов в Новосибирске. Организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы. С радостью покажем наш город с разных сторон и поделимся его секретами.
Входит в следующие категории Новосибирска
