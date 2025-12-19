Мои заказы

Исследовать самобытный левый берег Оби, чтобы глубже узнать Новосибирск
Левый берег Оби — это неожиданный и яркий мир со своей историей, архитектурой и атмосферой.

Вы увидите казачьи поселения, необычные городские локации, редкие памятники промышленности, «маленькую Флоренцию» и узнаете, как формировалась идентичность левобережья.
Описание экскурсии

  • История освоения левобережья и казачьих поселений.
  • Архитектурные и промышленные памятники 20 века.
  • Быт и развитие рабочих посёлков.
  • Современная индустрия и высокотехнологичное производство.
  • Локальная идентичность и культурная самобытность района.

Маршрут

  • Казачьи поселения и истоки заселения — первые поселения на левом берегу.
  • Стена Цоя на строительном рынке — необычная локация с неожиданной историей.
  • Башня пивоварни 1909 года — редкий памятник дореволюционной промышленной архитектуры.
  • Фотогеничные районы и «маленькая Флоренция» — уютные кварталы и дворы.
  • Производство тюбингов для тоннелей московского метро — пример современного индустриального потенциала.
  • Народный музей «Бугринский комитет» (за доплату) — история села Бугры и его особая идентичность.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Renault Duster. Для компаний от 4-х чел. закажем минивэн, детали уточняйте в сообщениях.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 30 туристов
Здравствуйте! Мы дружная команда гидов в Новосибирске. Организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы. С радостью покажем наш город с разных сторон и поделимся его секретами.

