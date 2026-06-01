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Индивидуальная
до 3 чел.
Лево-Сибирск
Исследовать самобытный левый берег Оби, чтобы глубже узнать Новосибирск
15 июн в 09:30
16 июн в 09:30
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В комплекс «Сузун-завод. Монетный двор» - из Новосибирска
Проследить за сибирской медной монетой и погрузиться в историю завода
15 июн в 07:00
18 июн в 07:00
26 200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Новосибирск креативно-неформальный
Стрит-арт, скрытые городские пространства и легенды столицы Сибири
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Искусство и музеи»
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