Найдено 3 экскурсии в категории « Искусство и музеи » в Новосибирске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 3.5 часа Индивидуальная до 3 чел. Лево-Сибирск Исследовать самобытный левый берег Оби, чтобы глубже узнать Новосибирск 16 000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 4 чел. В комплекс «Сузун-завод. Монетный двор» - из Новосибирска Проследить за сибирской медной монетой и погрузиться в историю завода 26 200 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Новосибирск креативно-неформальный Стрит-арт, скрытые городские пространства и легенды столицы Сибири Начало: На площади Ленина 6000 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Новосибирска

Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2026 год по теме «Искусство и музеи», цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август