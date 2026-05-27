Многие думают, что рисование — это сложный процесс, для которого нужны годы обучения или особый талант. Этот миф часто мешает получать удовольствие от творчества. На этом мастер-классе вы убедитесь: создать свою картину может каждый. Следуйте подсказкам — от первого наброска до последнего мазка — и ваш шедевр готов!
Описание мастер-класса
Всё начинается с идеи
До начала занятия я пришлю вам подборку референсов — вы сможете заранее выбрать сюжет, который откликается именно вам. Хотите реализовать собственную задумку? Нет ничего проще — просто предупредите меня об этом, и мы вместе подумаем, как воплотить вашу идею в жизнь.
Как проходит занятие
Программа мастер-класса построена так, чтобы вы чувствовали себя уверенно на каждом этапе.
- Широкий выбор. В студии вас ждёт более 500 образцов. Вы можете выбрать что-то из коллекции или остановиться на своём варианте
- Пошаговое руководство. Сначала делаем набросок карандашом, затем переходим к работе с цветом
- Индивидуальный подход. Группы небольшие, поэтому преподаватель уделяет внимание каждому гостю
Готовую картину вы заберёте с собой сразу после того, как высохнут последние мазки.
Организационные детали
- Подходит для взрослых и детей с 4 лет
- Картину можно забрать сразу после мастер-класса. Её упакуют в специальный пакет, при необходимости можно подсушить феном
- С вами буду я или один из преподавателей нашей творческой студии
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Коммунистической улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — творческая студия, помогаем создавать произведения искусства. И неважно, есть ли у вас опыт или навык: благодаря нашей отработанной системе каждый сможет создать стильную работу для украшения интерьера или в качестве подарка.
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии на «Мастер-класс «Картина своими руками»»
Индивидуальная
Готовим по-сибирски
Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: У метро «Заельцовская»
30 мая в 16:00
31 мая в 15:00
4000 ₽ за человека
Аудиогид
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Исследовать исторический центр с аудиогидом и раскрыть главные городские тайны
Начало: В районе Красного проспекта
Завтра в 16:00
29 мая в 06:00
1200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске
Погрузитесь в мир ароматов на парфюмерном мастер-классе в Новосибирске. Узнайте о парфюмерном органе и создайте свой уникальный аромат
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейный день в стекольной мастерской - в Новосибирске
Попробовать себя в роли венецианского мастера и прочувствовать магию раскалённого стекла
Начало: На Красном проспекте
Завтра в 12:00
29 мая в 13:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 3290 ₽ за человека