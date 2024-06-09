Вы напишете картину акриловыми красками с нуля всего за пару часов.
Я помогу поставить руку, расскажу о принципах колористики и композиции и объясню значение цветов с точки зрения психологии. Под приятную музыку вы дадите волю фантазии и сотворите уникальное полотно на любой сюжет.
Я помогу поставить руку, расскажу о принципах колористики и композиции и объясню значение цветов с точки зрения психологии. Под приятную музыку вы дадите волю фантазии и сотворите уникальное полотно на любой сюжет.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 17:00, 19:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Мастер-класс проходит в уютном арт-пространстве в центре Новосибирска с медитативной музыкой и свечами собственного изготовления. Я научу вас работать с акрилом и создавать яркие и насыщенные картины. Вы придумаете свой сюжет или выберете один из моих:
- Аффирмации
- Цветы
- Море
- Лес и горы
- Хвост кита
- Голубика
- Летнее поле
Вы не будете ограничены в творческом порыве — сами подберёте цвета и добавите индивидуальные детали. В итоге получится неповторимая работа!
Организационные детали
- Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 10 лет
- По согласованию с группой можем использовать метафорические карты перед написанием картины
в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Красный проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Новосибирске
Приглашаю вас в своё арт-пространство. Это целый мир творчества, знаний, вдохновения и новых знакомств 🤍Задать вопрос
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