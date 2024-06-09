Вы напишете картину акриловыми красками с нуля всего за пару часов. Я помогу поставить руку, расскажу о принципах колористики и композиции и объясню значение цветов с точки зрения психологии. Под приятную музыку вы дадите волю фантазии и сотворите уникальное полотно на любой сюжет.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мастер-класс проходит в уютном арт-пространстве в центре Новосибирска с медитативной музыкой и свечами собственного изготовления. Я научу вас работать с акрилом и создавать яркие и насыщенные картины. Вы придумаете свой сюжет или выберете один из моих:

Аффирмации

Цветы

Море

Лес и горы

Хвост кита

Голубика

Летнее поле

Вы не будете ограничены в творческом порыве — сами подберёте цвета и добавите индивидуальные детали. В итоге получится неповторимая работа!

Организационные детали