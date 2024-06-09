Мастер-класс по рисованию акриловыми красками

Создать шедевр на холсте и получить удовольствие от творческого процесса (мини-группа)
Вы напишете картину акриловыми красками с нуля всего за пару часов.

Я помогу поставить руку, расскажу о принципах колористики и композиции и объясню значение цветов с точки зрения психологии. Под приятную музыку вы дадите волю фантазии и сотворите уникальное полотно на любой сюжет.
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 17:00, 19:30

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мастер-класс проходит в уютном арт-пространстве в центре Новосибирска с медитативной музыкой и свечами собственного изготовления. Я научу вас работать с акрилом и создавать яркие и насыщенные картины. Вы придумаете свой сюжет или выберете один из моих:

  • Аффирмации
  • Цветы
  • Море
  • Лес и горы
  • Хвост кита
  • Голубика
  • Летнее поле

Вы не будете ограничены в творческом порыве — сами подберёте цвета и добавите индивидуальные детали. В итоге получится неповторимая работа!

Организационные детали

  • Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 10 лет
  • По согласованию с группой можем использовать метафорические карты перед написанием картины

в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Красный проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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