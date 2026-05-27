В повседневной суете так трудно найти время, чтобы остановиться и просто побыть в покое. Точечная роспись — это не только создание красивых вещей, но и способ по-настоящему отдохнуть. Вы настолько погрузитесь в ритмичное нанесение узоров, что на пару часов забудете обо всех заботах. А вернётесь в реальность с хорошим настроением и готовым изделием, которое украсит ваш дом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Всё начинается с выбора

Вы сами решаете, что будете расписывать. Это может быть мандала — медитативный узор, который завораживает своей симметрией. Или, если хочется чего-то более предметного, выбирайте рисунок животного: слона, павлина, кота. Любой образ можно перевести на язык точечной техники.

Как проходит занятие

Программа построена так, чтобы вы освоили технику и сразу применили её на практике.

Погружение в технику . Преподаватель расскажет о тонкостях точечной росписи, покажет основные приёмы и поможет сделать первые шаги

. Преподаватель расскажет о тонкостях точечной росписи, покажет основные приёмы и поможет сделать первые шаги Тренировка на бумаге . Сначала вы попробуете наносить точки на бумаге, чтобы рука привыкла, а узоры получались ровными и аккуратными.

. Сначала вы попробуете наносить точки на бумаге, чтобы рука привыкла, а узоры получались ровными и аккуратными. Роспись изделия . Когда техника освоена, переходим к главному — расписываем тарелочку. Преподаватель работает с каждым индивидуально

. Когда техника освоена, переходим к главному — расписываем тарелочку. Преподаватель работает с каждым индивидуально Выбор цвета. Вы сами подбираете оттенки для точек и фона — так изделие получится именно таким, каким вы его задумали.

Готовую тарелочку можно забрать сразу — она станет стильным акцентом в интерьере или душевным подарком для близких.

Организационные детали