В повседневной суете так трудно найти время, чтобы остановиться и просто побыть в покое. Точечная роспись — это не только создание красивых вещей, но и способ по-настоящему отдохнуть. Вы настолько погрузитесь в ритмичное нанесение узоров, что на пару часов забудете обо всех заботах. А вернётесь в реальность с хорошим настроением и готовым изделием, которое украсит ваш дом.
Описание мастер-класса
Всё начинается с выбора
Вы сами решаете, что будете расписывать. Это может быть мандала — медитативный узор, который завораживает своей симметрией. Или, если хочется чего-то более предметного, выбирайте рисунок животного: слона, павлина, кота. Любой образ можно перевести на язык точечной техники.
Как проходит занятие
Программа построена так, чтобы вы освоили технику и сразу применили её на практике.
- Погружение в технику. Преподаватель расскажет о тонкостях точечной росписи, покажет основные приёмы и поможет сделать первые шаги
- Тренировка на бумаге. Сначала вы попробуете наносить точки на бумаге, чтобы рука привыкла, а узоры получались ровными и аккуратными.
- Роспись изделия. Когда техника освоена, переходим к главному — расписываем тарелочку. Преподаватель работает с каждым индивидуально
- Выбор цвета. Вы сами подбираете оттенки для точек и фона — так изделие получится именно таким, каким вы его задумали.
Готовую тарелочку можно забрать сразу — она станет стильным акцентом в интерьере или душевным подарком для близких.
Организационные детали
- Подходит для взрослых и детей с 4 лет
- Тарелку можно забрать сразу после мастер-класса. Её упакуют в специальный пакет, при необходимости можно подсушить феном
- С вами буду я или один из преподавателей нашей творческой студии
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Коммунистической улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — творческая студия, помогаем создавать произведения искусства. И неважно, есть ли у вас опыт или навык: благодаря нашей отработанной системе каждый сможет создать стильную работу для украшения интерьера или в качестве подарка.
