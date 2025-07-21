Мои заказы

Найдено 5 экскурсий в категории «Сузун» в Новосибирске, цены от 9999 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Новосибирску с остановками в самых значимых местах. Узнайте историю города и насладитесь его достопримечательностями
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9999 ₽ за всё до 3 чел.
Нескучная обзорная по Новосибирску
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Нескучная обзорная по Новосибирску
Путешествие по Новосибирску, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о мостах, архитектуре и легендах города
Начало: В парке «Городское начало» или у вашего отеля в це...
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
11 900 ₽ за всё до 6 чел.
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
На машине
13 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
30 000 ₽ за всё до 5 чел.
В Сузун за сибирской монетой
На машине
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Сузун за сибирской монетой
Путешествие в Сузун - это уникальная возможность узнать историю сибирской монеты и увидеть старинные заводы и дома XIX века
Начало: В районе метро «Красный проспект»
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
24 000 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 июля 2025
    Знакомство с Новосибирском на авто
    Дата посещения: 21 июля 2025
    Огромное спасибо гиду Ирине и водителю Максиму за чудесное путешествие!! Ирина с любовью к городу рассказала про историю , архитектуру, показала достопримечательности Новосибирска, провела экскурсию по Академгорлдку. Единение науки и природы-великолепно.
    Благодаря этой экскурсии, я влюбилась в Новосибирск !!
  • Е
    Елена
    20 ноября 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Отличная экскурсия. Алина замечательный рассказчик, очень тактичный и деликатный человек. Беседа очень интересная. Всем рекомендую!!!
  • Ю
    Юртаев
    14 ноября 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Действительно нескучная экскурсия! Были с коллегами в командировке, за короткое время познакомились с городом. Передвижения на комфортной новой машине, совсем не замерзли, не смотря на морозное утро. Интересно было узнать житейские особенности города от коренного жителя.
  • О
    Ольга
    13 ноября 2025
    Знакомство с Новосибирском на авто
    Спасибо Ирине и Максиму, приехали забрали по адресу, отличный автомобиль минивен, нам вечером нужно было на вокзал, погрузили наши чемоданы, внесли коррекцию в маршрут по нашей просьбе, спасибо!
  • А
    Анджела
    6 ноября 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Вполне хорошая обзорная экскурсия. Чистый автомобиль, большой, комфортный. Поездили по городу, немного походили. Самое то, чтобы обозреть и получить общую
    информация в первый визит в город. Такое хорошее послевкусие осталось от экскурсии. На прощание получила открытку с видом города, очень приятно. Такое было во Владивостоке тоже. Такая милая черта, небольшой памятный знак. Здорово было. Спасибо.

    Вполне хорошая обзорная экскурсия. Чистый автомобиль, большой, комфортный. Поездили по городу, немного походили. Самое то, чтобы обозреть и получить общую информация в первый визит в город. Такое хорошее послевкусие осталось от экскурсии. На прощание получила открытку с видом города, очень приятно. Такое было во Владивостоке тоже. Такая милая черта, небольшой памятный знак. Здорово было. Спасибо.
  • Е
    Елена
    29 октября 2025
    Знакомство с Новосибирском на авто
    Организаторы ориентированы на клиента, забрали и высадили, где нам было нужно, завезли на обед по нашему выбору. Обзор довольно емкий. Учитывали наши предпочтения по объектам. В целом понравилось
  • С
    Сичкаренко
    28 октября 2025
    Знакомство с Новосибирском на авто
    Были на экскурсии находясь проездом в Новосибирске. Так как время пребывания в городе было ограничено, хотелось посмотреть и узнать все самое главное о городе. Программа экскурсии полностью оправдала наши ожидания. Очень рекомендуем экскурсию и гида Ирину!
  • А
    Анастасия
    24 октября 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Алина умница, динамичная, нескучная, информативная экскурсия, проколесили по всему городу, посмотрели самые живописные места, послушали необычные инсайдерские истории. Город молодой, но показал себя со всех сторон! Алина, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    17 октября 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Экскурсия очень понравилась! Алина- замечательный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Комфортный минивэн, безопасное вождение, много интересной информации. Экскурсия действительно не скучная, а очень динамичная и познавательная! Советую к посещению.
    Экскурсия очень понравилась! Алина- замечательный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Комфортный минивэн, безопасное вождение, много интересной информации. Экскурсия действительно не скучная, а очень динамичная и познавательная! Советую к посещению.
  • С
    Сергей
    17 октября 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Были в рабочей командировке. Благодаря Алине увидели и узнали город с его культурной и исторической стороны!
    Было очень интересно. На дополнительные вопросы получали интересные и точные ответы.
    Однозначно рекомендуем!
  • Р
    Рустем
    4 октября 2025
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Отличная экскурсия. Замечательный гиды экскурсоводы Галина и Анастасия, рассказали и показали город Томск и его достопримечательности.
    Рекомендую всем кому интересно деревянное зодчество
    Вы узнаете о Томске много интересного и увлекательного. Я в восторге.
    Всем рекомендую, останетесь довольными
  • В
    Владимир
    22 сентября 2025
    Знакомство с Новосибирском на авто
    Прекрасная экскурсия для знакомства с Новосибирском! Много познавательного за рамками заявленной программы! Респект и большое спасибо Ирине!
  • Н
    Наталья
    27 августа 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Спасибо, Алине, большое за экскурсию.
    С нашей стороны все было немного спонтанно, так как у нас оказалось свободное время между рейсами.
    Тем не менее, Алина отреагировала очень быстро, и наше 2,5-часовое путешествие по городу состоялось. Очень удобно посмотреть город, перемещаясь по главным точкам на машине. Алина-опытный водитель и, при этом, профессиональный рассказчик. Думаю, что основные достопримечательности в центре мы успели посмотреть и выслушать интересные истории о них. Хотелось бы еще вернуться и охватить большую территорию. Спасибо Алине за чудесную работу!

  • Л
    Любовь
    14 августа 2025
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    8 августа мы ездили на экскурсию в Томск: я, дочери и внучка. День выдался отличный, без дождя и не жаркий.
    Дорога хорошая, но главное - руль был в руках спокойного, умного водителя, очень симпатичной девушки Галины. Машина комфортная. Гид Анастасия - клад больших знаний о Томске. Очень захватывающе рассказывала о деревянном зодчестве, о достопримечательностях и о истории зарождения Томска.

    Много ходили по городу, сделали почти 11,000 шагов. Обедали в уютном ресторане с очень вкусной едой.

    Да, конечно, знакомиться с городом лучше всего с персональным гидом. Очень советую желающим съездить в Томск, чтобы восхититься кружевами деревянных зданий.

    Спасибо Галине и Насте за праздник! Такие они родные души, что расставаться было грустно. Всем удачи и здоровья!



    Аня, Люба, Мила и Тамара.

  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Рекомендуем данную экскурсию для всех, кто желает познакомиться с Новосибирском. На ней вы узнаете историю возникновения города, ключевые и знаковые
    события, узнаете об известных людях, принимавших участие в создании архитектурного облика города.
    Благодаря нашему гиду Алине мы пересмотрели наше первичное впечатление от города. Здесь нет старинных улиц, изысканных архитектурных решений (город очень молодой, ему всего 132 года), но этот город со своей неповторимой эклектикой, со 100-квартирным домом, являющимся ярким представителем данного стиля, самой умной улицей в мире в Академгородке, самым длинным метромостом и, конечно, могучей рекой Обь.
    Благодарим Алину за знакомство с городом, за ее дополнения и ответы на вопросы, за теплоту и душевность, за любовь к городу.

    Рекомендуем данную экскурсию для всех, кто желает познакомиться с Новосибирском. На ней вы узнаете историю возникновения города, ключевые и знаковые события, узнаете об известных людях, принимавших участие в создании архитектурного облика города.
    Благодаря нашему гиду Алине мы пересмотрели наше первичное впечатление от города. Здесь нет старинных улиц, изысканных архитектурных решений (город очень молодой, ему всего 132 года), но этот город со своей неповторимой эклектикой, со 100-квартирным домом, являющимся ярким представителем данного стиля, самой умной улицей в мире в Академгородке, самым длинным метромостом и, конечно, могучей рекой Обь.
    Благодарим Алину за знакомство с городом, за ее дополнения и ответы на вопросы, за теплоту и душевность, за любовь к городу.
  • Л
    Лена
    14 августа 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Провели с Алиной замечательные 2,5 часа. Надо сказать, что перед ней стояла нетривиальная задача успокоить тревожную маму дочери 16 лет,
    поступившей самостоятельно в Новосибирск и решившей переехать. И при этом сохранить объективность и честно рассказывать о пугающем родительское сердце мегаполисе. Мы ничуть не устали, много смеялись, постояли в пробке и под мостом.
    В общем, первое касание с городом - на отлично!
    ПС. Было настолько хорошо, что я забыла про телефон, висевший у меня на шее. Слушала и разглядывала во все глаза. Итого - две фотографии 😅🤪

    Провели с Алиной замечательные 2,5 часа. Надо сказать, что перед ней стояла нетривиальная задача успокоить тревожнуюПровели с Алиной замечательные 2,5 часа. Надо сказать, что перед ней стояла нетривиальная задача успокоить тревожную
  • А
    Алексей
    8 августа 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Легкая, не нудная манера Алины подавать материал это то, что мы с супругой ожидаем от экскурсовода. Нам было интересно, мы
    узнали много нового и, самое главное, мы полюбили Новосибирск.
    На экскурсии мы были с ребенком 5 лет. Нельзя сказать, что ему тоже было интересно, но возможности и потребности малыша были внимательно учтены.
    Могу ли я порекомендовать Алину своим друзьям? Однозначно!

  • А
    Александр
    5 августа 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Благодарю Алину за подробное и приятное знакомство с городом и его местными преимуществами, проблемами и достопримечательностями!
    Я всего пару дней в Новосибирске, этого мало, чтобы понять местную жизнь, но все же он оказался очень уютным!
  • Ю
    Юлия
    3 августа 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Экскурсия понравилась! Алина рассказала интересные факты о городе и показала исторически важные места. Спасибо!
    Экскурсия понравилась! Алина рассказала интересные факты о городе и показала исторически важные места. Спасибо!
  • С
    Светлана
    30 июля 2025
    Нескучная обзорная по Новосибирску
    Прекрасная экскурсия, Алина- чудесный рассказчик. Мы получили много новой и интересной информации. Однозначно рекомендую!

