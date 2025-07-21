Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборВлюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Новосибирску с остановками в самых значимых местах. Узнайте историю города и насладитесь его достопримечательностями
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборНескучная обзорная по Новосибирску
Путешествие по Новосибирску, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о мостах, архитектуре и легендах города
Начало: В парке «Городское начало» или у вашего отеля в це...
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
11 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В Сузун за сибирской монетой
Путешествие в Сузун - это уникальная возможность узнать историю сибирской монеты и увидеть старинные заводы и дома XIX века
Начало: В районе метро «Красный проспект»
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
24 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 июля 2025Знакомство с Новосибирском на автоДата посещения: 21 июля 2025Огромное спасибо гиду Ирине и водителю Максиму за чудесное путешествие!! Ирина с любовью к городу рассказала про историю , архитектуру, показала достопримечательности Новосибирска, провела экскурсию по Академгорлдку. Единение науки и природы-великолепно.
Благодаря этой экскурсии, я влюбилась в Новосибирск !!
- ЕЕлена20 ноября 2025Отличная экскурсия. Алина замечательный рассказчик, очень тактичный и деликатный человек. Беседа очень интересная. Всем рекомендую!!!
- ЮЮртаев14 ноября 2025Действительно нескучная экскурсия! Были с коллегами в командировке, за короткое время познакомились с городом. Передвижения на комфортной новой машине, совсем не замерзли, не смотря на морозное утро. Интересно было узнать житейские особенности города от коренного жителя.
- ООльга13 ноября 2025Спасибо Ирине и Максиму, приехали забрали по адресу, отличный автомобиль минивен, нам вечером нужно было на вокзал, погрузили наши чемоданы, внесли коррекцию в маршрут по нашей просьбе, спасибо!
- ААнджела6 ноября 2025Вполне хорошая обзорная экскурсия. Чистый автомобиль, большой, комфортный. Поездили по городу, немного походили. Самое то, чтобы обозреть и получить общую
- ЕЕлена29 октября 2025Организаторы ориентированы на клиента, забрали и высадили, где нам было нужно, завезли на обед по нашему выбору. Обзор довольно емкий. Учитывали наши предпочтения по объектам. В целом понравилось
- ССичкаренко28 октября 2025Были на экскурсии находясь проездом в Новосибирске. Так как время пребывания в городе было ограничено, хотелось посмотреть и узнать все самое главное о городе. Программа экскурсии полностью оправдала наши ожидания. Очень рекомендуем экскурсию и гида Ирину!
- ААнастасия24 октября 2025Алина умница, динамичная, нескучная, информативная экскурсия, проколесили по всему городу, посмотрели самые живописные места, послушали необычные инсайдерские истории. Город молодой, но показал себя со всех сторон! Алина, спасибо!
- ЕЕкатерина17 октября 2025Экскурсия очень понравилась! Алина- замечательный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Комфортный минивэн, безопасное вождение, много интересной информации. Экскурсия действительно не скучная, а очень динамичная и познавательная! Советую к посещению.
- ССергей17 октября 2025Были в рабочей командировке. Благодаря Алине увидели и узнали город с его культурной и исторической стороны!
Было очень интересно. На дополнительные вопросы получали интересные и точные ответы.
Однозначно рекомендуем!
- РРустем4 октября 2025Отличная экскурсия. Замечательный гиды экскурсоводы Галина и Анастасия, рассказали и показали город Томск и его достопримечательности.
Рекомендую всем кому интересно деревянное зодчество
Вы узнаете о Томске много интересного и увлекательного. Я в восторге.
Всем рекомендую, останетесь довольными
- ВВладимир22 сентября 2025Прекрасная экскурсия для знакомства с Новосибирском! Много познавательного за рамками заявленной программы! Респект и большое спасибо Ирине!
- ННаталья27 августа 2025Спасибо, Алине, большое за экскурсию.
С нашей стороны все было немного спонтанно, так как у нас оказалось свободное время между рейсами.
- ЛЛюбовь14 августа 20258 августа мы ездили на экскурсию в Томск: я, дочери и внучка. День выдался отличный, без дождя и не жаркий.
- ННаталья14 августа 2025Рекомендуем данную экскурсию для всех, кто желает познакомиться с Новосибирском. На ней вы узнаете историю возникновения города, ключевые и знаковые
- ЛЛена14 августа 2025Провели с Алиной замечательные 2,5 часа. Надо сказать, что перед ней стояла нетривиальная задача успокоить тревожную маму дочери 16 лет,
- ААлексей8 августа 2025Легкая, не нудная манера Алины подавать материал это то, что мы с супругой ожидаем от экскурсовода. Нам было интересно, мы
- ААлександр5 августа 2025Благодарю Алину за подробное и приятное знакомство с городом и его местными преимуществами, проблемами и достопримечательностями!
Я всего пару дней в Новосибирске, этого мало, чтобы понять местную жизнь, но все же он оказался очень уютным!
- ЮЮлия3 августа 2025Экскурсия понравилась! Алина рассказала интересные факты о городе и показала исторически важные места. Спасибо!
- ССветлана30 июля 2025Прекрасная экскурсия, Алина- чудесный рассказчик. Мы получили много новой и интересной информации. Однозначно рекомендую!
