Театр оперы и балета

Найдено 10 экскурсий в категории «Театр оперы и балета» в Новосибирске, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Открывая Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
45 отзывов
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340 за всё до 5 чел.
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
38 отзывов
Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам
Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: В районе площади Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340 за всё до 5 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400 за всё до 4 чел.
Четыре оперных под землёй: загадка сталинского бункера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске
Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за всё до 6 чел.
Новосибирск: главное за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Новосибирск: историческая пешая прогулка - от посёлка до мегаполиса за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны
Начало: на площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Нескучная экскурсия по купеческим кварталам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200 за всё до 5 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по центру Новосибирска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по ключевым местам Новосибирска: от истории до уникальных снимков
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Начало: у театра «НОВАТ»
13 июня в 13:00
16 июня в 11:00
6 400 за всё до 4 чел.
По Новосибирску - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    MIKHAIL
    4 июня 2024
    Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Спасибо Софии за отличную экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
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    миг. Спасибо Софье - она очень интересный человек и профессионал своего дела. Благодаря этой экскурсии, Новосибирск стал для нас еще ближе и интереснее. Несмотря на небольшое вмешательство погоды (дождь), это не помешало нам в нашей экскурсии. Хочется отметить водителя автомобиля Юрия: там, где мы не выходили из авто из-за дождя, водитель замедлял движение и останавливался. Большое спасибо за интересную экскурсию.

    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3
  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
    Спасибо большое Наталье за экспресс-прогулку по центру города! Довольно много интересного материала подаётся за 1.5 часа,при этом темп экскурсии совершенно комфортный. Необычные факты, с юмором. Вы свернете в красочные переулки города. Однозначно рекомендую!
  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
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    что мы ожидали немного больше. увидеть красоту ночного города с точки зрения местного жителя. Ночные фонтаны, подсветку и так далее. У нас был опыт индивидуальной экскурсии в Сочи. Таксист-экскурсовод провез нас по интересным местам, ориентируясь на на наши пожелания. Мы совершили три поездки там по 5-6 часов каждая. Это запомнилось больше.

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
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    информацией о городе, провезли и провели по интересным местам! Всем обязательно рекомендуем! Особенно всем, вынужденным ждать свой рейс в аэропорту! И особенно, если не были еще в этом городе, и особенно, если не знаете чем занять время. Более 4-х часов пролетели как один миг!

  • А
    Александр
    18 мая 2024
    Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
    Очень понравилось. Отличная экскурсия и много интересных фактов. Заказали экскурсию на полтора часа, по факту было часа два. Эмоций много, рекомендую. Большое спасибо.
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Рекомендую. т. к. некоторые достопримечательности Новосибирска эффектнее и величественней выглядят с подсветкой. Экскурсия емкая. Виктор много может рассказать о своем городе
  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Спасибо
  • I
    Irina
    6 мая 2024
    Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
    Очень приятная прогулка по городу. Наталья помогла погрузиться в атмосферу города и его прошлого, открыв для нас многие уникальные элементы. Рекомендую эту экскурсию для тех, кто проездом и хотел бы узнать поглубже город в деталях.
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  • А
    Алена
    1 мая 2024
    Открывая Новосибирск
    Все прошло хорошо. Наталья очень приятный человек. Экскурсия была комфортная

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Театр оперы и балета»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
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Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Театр оперы и балета
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  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
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