Собор Александра Невского — одна из первых каменных построек на территории Новониколаевска, сооружён в неовизантийском стиле. Храм был построен в память императору Александру III. Ввиду этого, большое значение строительству придавала царская семья, которая безвозмездно предоставила земельный участок, выделила дополнительные средства, подарила иконы и церковную утварь.
Собор Рождества Пресвятой Богородицы — старообрядческая церковь ⛪. Старообрядческая община была зарегистрирована в Новониколаевске в 1908. В 1930-х ликвидирована, восстановлена в 1946, богослужения проводились в приспособленных домах. Ныне существующий большой кирпичный пятиглавый храм в русском стиле с шатровой колокольней сооружен в 1990-1999 при поддержке городских предприятий и старообрядческих общин Сибири и зарубежья.
Троице-Владимирский собор — его еще именуют просто Троицким собором. Стал визитной карточкой и главной достопримечательностью 🏛️ Западного района города. Здание привлекает внимание благодаря лаконичной и выразительной архитектуре, соответствующей традициям русского зодчества. Золоченые купола хорошо видны издали.
Вознесенский кафедральный собор — Несмотря на то, что это культовое сооружение ещё совсем юное по меркам древнерусских храмов, он может похвастайся тем что практически не прекращал своей непосредственной деятельности в советское время. Фасад собора выглядит достаточно просто и одновременно нарядно. Здание не отличается большим размером, но оно весьма величественное. А среди его святынь есть мощи Николая Чудотворца и несколько очень ценных икон.
Что входит
Услуги гида
Транспорт (легковой автомобиль)
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.