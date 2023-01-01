Ирина О. – Гид из Новосибирска

Приглашаю вас на автомобильно-пешеходную экскурсию ⛳ с посещением четырёх главных православных храмов Новосибирска.



Мы поговорим об истории 📖 их возведения и существования в последующие годы на переломе исторических эпох.