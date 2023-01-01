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Православные храмы Новосибирска

Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
Приглашаю вас на автомобильно-пешеходную экскурсию ⛳ с посещением четырёх главных православных храмов Новосибирска.

Мы поговорим об истории 📖 их возведения и существования в последующие годы на переломе исторических эпох.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 600 ₽ за экскурсию

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Православные храмы Новосибирска
Православные храмы Новосибирска

Что вы увидите

  • Собор Александра Невского
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  • Троицкий собор в Новосибирске
  • Вознесенский кафедральный собор

Главные православные храмы Новосибирска:

  • Собор Александра Невского — одна из первых каменных построек на территории Новониколаевска, сооружён в неовизантийском стиле. Храм был построен в память императору Александру III. Ввиду этого, большое значение строительству придавала царская семья, которая безвозмездно предоставила земельный участок, выделила дополнительные средства, подарила иконы и церковную утварь.
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы — старообрядческая церковь ⛪. Старообрядческая община была зарегистрирована в Новониколаевске в 1908. В 1930-х ликвидирована, восстановлена в 1946, богослужения проводились в приспособленных домах. Ныне существующий большой кирпичный пятиглавый храм в русском стиле с шатровой колокольней сооружен в 1990-1999 при поддержке городских предприятий и старообрядческих общин Сибири и зарубежья.
  • Троице-Владимирский собор — его еще именуют просто Троицким собором. Стал визитной карточкой и главной достопримечательностью 🏛️ Западного района города. Здание привлекает внимание благодаря лаконичной и выразительной архитектуре, соответствующей традициям русского зодчества. Золоченые купола хорошо видны издали.
  • Вознесенский кафедральный собор — Несмотря на то, что это культовое сооружение ещё совсем юное по меркам древнерусских храмов, он может похвастайся тем что практически не прекращал своей непосредственной деятельности в советское время. Фасад собора выглядит достаточно просто и одновременно нарядно. Здание не отличается большим размером, но оно весьма величественное. А среди его святынь есть мощи Николая Чудотворца и несколько очень ценных икон.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (легковой автомобиль)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Православные храмы Новосибирска
Православные храмы Новосибирска
Православные храмы Новосибирска
Православные храмы Новосибирска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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