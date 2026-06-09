Приглашаю вас на сплав по тихой речке Коён, среди живописных берегов и затонувшего леса. Несколько часов умиротворения и красоты, неспешный темп и остановки для отдыха — таков план на этот день. Я — аттестованный инструктор-проводник водного туризма, поэтому со мной будет спокойно и безопасно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 6650 ₽ за человека

Ваш гид в Новосибирске

Описание экскурсии

Мы встретимся в районе Речного вокзала и поедем к мосту через реку Коён за деревней Морозово.

На месте пройдём инструктаж и наденем спасательные жилеты.

Каждый участник надует свой сап. Сложный этап накачки сап-борда до максимального давления доверим электрическому насосу.

Спустя 5–6 часов наслаждения природными пейзажами и мягким течением реки мы прибудем к финишной точке.

Подкрепимся на берегу бутербродами с горячим чаем и довольные вернёмся на авто к Речному вокзалу.

Организационные детали

В стоимость входит: