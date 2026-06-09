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Сап-прогулка по новосибирской реке Коён

С инструктором-проводником водного туризма
Приглашаю вас на сплав по тихой речке Коён, среди живописных берегов и затонувшего леса.

Несколько часов умиротворения и красоты, неспешный темп и остановки для отдыха — таков план на этот день. Я — аттестованный инструктор-проводник водного туризма, поэтому со мной будет спокойно и безопасно.
Сап-прогулка по новосибирской реке Коён
Сап-прогулка по новосибирской реке Коён
Сап-прогулка по новосибирской реке Коён

Описание экскурсии

Мы встретимся в районе Речного вокзала и поедем к мосту через реку Коён за деревней Морозово.

На месте пройдём инструктаж и наденем спасательные жилеты.

Каждый участник надует свой сап. Сложный этап накачки сап-борда до максимального давления доверим электрическому насосу.

Спустя 5–6 часов наслаждения природными пейзажами и мягким течением реки мы прибудем к финишной точке.

Подкрепимся на берегу бутербродами с горячим чаем и довольные вернёмся на авто к Речному вокзалу.

Организационные детали

В стоимость входит:

  • Трансфер до места старта и обратно
  • Сап-борд, весло, спасательный жилет, гермомешок
  • Перекус на сапе во время сплава и чай с бутербродами на берегу

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6650 ₽
Дети до 18 лет6175 ₽
Пенсионеры6175 ₽
Студенты6175 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли
Нелли — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 26 туристов
Аттестованный гид-экскурсовод и аттестованный инструктор-проводник водного туризма. Работаю вместе с супругом-водителем: возим всех любознательных в различные красивые места. Предлагаем приключения как по Новосибирской области, так и по Алтаю. Если у вас есть места, о которых вы мечтаете, то можем проработать персональную поездку. В общем, звоните, на все вопросы ответим, поболтаем, всё обсудим, нужно новое — придумаем!

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