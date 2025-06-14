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Речные прогулки в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Новосибирске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби на сапах или каяках
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
2 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби
Отправьтесь в водное путешествие по Оби, проходя под пятью мостами Новосибирска. Узнайте историю города и получите оригинальный сувенир
22 июн в 12:00
24 июн в 12:00
5000 ₽ за человека
«От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
От Новониколаевска до Новосибирска
Путешествие по Оби на теплоходе - это уникальная возможность узнать историю Новосибирска и насладиться живописными видами города с воды
Начало: У метро «Речной вокзал»
Расписание: ежедневно в 11:15 и 17:00
22 июн в 11:15
23 июн в 11:15
1000 ₽ за человека
«Шесть мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
На теплоходе
2 часа
1 отзыв
Водная прогулка
«Шесть мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Начало: На улице Добролюбова
Расписание: ежедневно в 12:45
Завтра в 12:45
21 июн в 12:00
900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    14 июня 2025
    Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби на сапах или каяках
    у егора в копилке много очень интересных фактов и сведений о городе, даже местным будет интересно общение с ним. виды
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    с каяка суперские:) формат вроде бы относительно новый, не все некоторые организационные моменты обкатаны. но мне очень понравилось, я вернусь на вторую часть экскурсии:) спасибо!

    у егора в копилке много очень интересных фактов и сведений о городе, даже местным будет интересноу егора в копилке много очень интересных фактов и сведений о городе, даже местным будет интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Речные прогулки»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби на сапах или каяках
  2. «От Новониколаевска до Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
  3. «Шесть мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
  3. Театр оперы и балета
  4. Собор Александра Невского
  5. Стоквартирный дом
  6. Академгородок
  7. Красный Проспект
  8. Часовня Николая Чудотворца
  9. Вокзал Главный
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 5000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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