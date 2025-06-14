читать дальше с каяка суперские:) формат вроде бы относительно новый, не все некоторые организационные моменты обкатаны. но мне очень понравилось, я вернусь на вторую часть экскурсии:) спасибо!

у егора в копилке много очень интересных фактов и сведений о городе, даже местным будет интересно общение с ним. виды