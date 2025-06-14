Водная прогулка
Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби
Отправьтесь в водное путешествие по Оби, проходя под пятью мостами Новосибирска. Узнайте историю города и получите оригинальный сувенир
22 июн в 12:00
24 июн в 12:00
5000 ₽ за человека
Водная прогулка
Лучший выборОт Новониколаевска до Новосибирска
Путешествие по Оби на теплоходе - это уникальная возможность узнать историю Новосибирска и насладиться живописными видами города с воды
Начало: У метро «Речной вокзал»
Расписание: ежедневно в 11:15 и 17:00
22 июн в 11:15
23 июн в 11:15
1000 ₽ за человека
Водная прогулка
«Шесть мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Начало: На улице Добролюбова
Расписание: ежедневно в 12:45
Завтра в 12:45
21 июн в 12:00
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета14 июня 2025у егора в копилке много очень интересных фактов и сведений о городе, даже местным будет интересно общение с ним. виды
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Речные прогулки»
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