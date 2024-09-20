2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Новосибирским метро: от площади Ленина до Речного вокзала
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новосибирскому метро, где история и современность сочетаются в архитектуре
Начало: Пл. Ленина
«Самые красивые станции самого восточного метро России и центр Новосибирска Во время экскурсии мы познакомимся с историей строительства Новосибирского метрополитена и будем осматривать самые красивые станции (Сибирская, пл»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземные маршруты Новосибирска: история и тайны метро
Встретить северных оленей и алтайские петроглифы в уникальном метрополитене страны
Начало: У станции метро «Площадь Ленина»
«Каждая станция новосибирского метро имеет уникальный дизайн — он отражает культурные и исторические особенности региона»
21 сен в 17:00
22 сен в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны новосибирского метро
Узнать об истории появления подземки в Новосибирске и о том, как она работает
Начало: На площади Гарина-Михайловского
««Речной вокзал» — самая неоднозначная станция новосибирского метро»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
2 200₽ за всё до 10 чел.
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