Путешествие по Новосибирску начинается с приятных впечатлений благодаря индивидуальному трансферу из аэропорта Толмачёво. Водитель встретит вас у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и доставит по нужному адресу. Машины
7 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельные автомобили
- 👨✈️ Приветливый водитель
- 📦 Помощь с багажом
- 📍 Доставка по нужному адресу
- 👶 Детские кресла по запросу
- 📞 Связь по телефону или мессенджеру
- 🚌 Разнообразие транспортных средств
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для трансфера из аэропорта Толмачёво в Новосибирск - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дороги свободны от снега, и можно насладиться поездкой без лишних забот. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но возможны дожди и прохладные дни. Зимой, с ноября по март, транспорт доступен, но стоит учитывать возможные снегопады и морозы, которые могут повлиять на дорожные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Новосибирск
Описание трансфер
Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле с кондиционером. Приветливый водитель будет ждать вас прямо у выхода из аэропорта с именной табличкой. Поможет разместить багаж и отвезёт вас в любую точку Новосибирска.
Машины представительского класса, удобные минивены, микроавтобусы и автобусы от 7 до 54 мест — выбирайте предпочтительный способ передвижения в зависимости от количества человек.
Организационные детали
- Поездка не является экскурсией
- Если вы путешествуете с ребёнком, сообщите заранее — мы подберём кресло или бустер
Цена зависит от количества путешественников и автомобиля (если указанные машины окажутся заняты, возможна замена на авто того же класса):
- Hyundai Solaris, 3 места — 2500 ₽
- Toyota Camry, 3 места — 3500 ₽
- Honda Stepwgn, 6 мест — 4000 ₽
- Mercedes E class, 3 места — 6000 ₽
- Mercedes Sprinter, 20 мест — 10 000 ₽
- Golden Dragon / Yutong / King Long / Higer, от 30 до 50 мест — от 3500 ₽/час, минимум 4 часа (рассчитываются индивидуально)
При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию:
- Дата и время прилёта
- Количество человек
- Номер рейса
- Имя и фамилия (необходимы для именной таблички)
- Контактный номер
- Адрес точки назначения или название отеля
Важно, чтобы ваш телефон работал по прилёте, так как мы будем с вами контактировать по телефону или мессенджеру (WhatsApp, Telegram). В аэропорту есть бесплатный Wi-Fi.
По запросу можем организовать:
- Транспортное обслуживание делегаций любого уровня
- Деловые поездки на любой срок по Новосибирску и за его пределы
- Транспорт для детских и школьных групп, оформление документов в ГИБДД
- Обзорную экскурсию по Новосибирску
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэропорт Толмачево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1407 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем экскурсии и приём групп, в том числе детских. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сын приехал в первый раз в Новосибирск в летний лагерь СУНЦ НГУ. Необходим был надёжный и безопасный трансфер из аэропорта. Заказ услуги у Галины прошёл комфортно. Быстрый отклик, понятные и
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А
Спасибо за быстрый трансфер! Нам было очень важно не опоздать на конференцию. Машина и салон чистые. Водитель встретил у входа в аэропорт, помог с чемоданами, очень вежливый, на дороге аккуратный.
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С
Спасибо вам за работу, встретили, до везли до места. Спасибо Галине, помогла нам на жд вокзале, подсказала куда идти.)))
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