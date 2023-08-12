Мы хотим, чтобы ваше путешествие по Новосибирску началось с приятных впечатлений. Наш водитель будет ждать вас у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезёт по нужному адресу. Быстро, безопасно, удобно!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле с кондиционером. Приветливый водитель будет ждать вас прямо у выхода из аэропорта с именной табличкой. Поможет разместить багаж и отвезёт вас в любую точку Новосибирска.

Машины представительского класса, удобные микроавтобусы и автобусы от 7 до 54 мест — выбирайте предпочтительный способ передвижения в зависимости от количества человек.

Организационные детали

Поездка не является экскурсией

Если вы путешествуете с ребёнком, сообщите заранее — мы подберём кресло или бустер

Цена зависит от количества путешественников и автомобиля (если указанные машины окажутся заняты, возможна замена на авто того же класса):

Hyundai Solaris, 3 места — 2500 руб.

Toyota Camry, 3 места — 3500 руб.

Mercedes E class, 3 места — 6000 руб.

Mercedes Sprinter, 20 мест — 10 000 руб.

Golden Dragon / Yutong / King Long / Higer, от 30 до 50 мест — от 3000 руб. /час, минимум 4 часа (рассчитываются индивидуально)

При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию:

Дата и время прилёта

Количество человек

Номер рейса

Имя и фамилия (необходимы для именной таблички)

Контактный номер

Адрес точки назначения или название отеля

Важно, чтобы ваш телефон работал по прилёте, так как мы будем с вами контактировать по телефону или мессенджеру (WhatsApp, Telegram). В аэропорту есть бесплатный Wi-Fi.

По запросу можем организовать: