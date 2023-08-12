С комфортом добраться из аэропорта до любой точки города
Мы хотим, чтобы ваше путешествие по Новосибирску началось с приятных впечатлений.
Наш водитель будет ждать вас у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезёт по нужному адресу. Быстро, безопасно, удобно!
Наш водитель будет ждать вас у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезёт по нужному адресу. Быстро, безопасно, удобно!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле с кондиционером. Приветливый водитель будет ждать вас прямо у выхода из аэропорта с именной табличкой. Поможет разместить багаж и отвезёт вас в любую точку Новосибирска.
Машины представительского класса, удобные микроавтобусы и автобусы от 7 до 54 мест — выбирайте предпочтительный способ передвижения в зависимости от количества человек.
Организационные детали
- Поездка не является экскурсией
- Если вы путешествуете с ребёнком, сообщите заранее — мы подберём кресло или бустер
Цена зависит от количества путешественников и автомобиля (если указанные машины окажутся заняты, возможна замена на авто того же класса):
- Hyundai Solaris, 3 места — 2500 руб.
- Toyota Camry, 3 места — 3500 руб.
- Mercedes E class, 3 места — 6000 руб.
- Mercedes Sprinter, 20 мест — 10 000 руб.
- Golden Dragon / Yutong / King Long / Higer, от 30 до 50 мест — от 3000 руб. /час, минимум 4 часа (рассчитываются индивидуально)
При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию:
- Дата и время прилёта
- Количество человек
- Номер рейса
- Имя и фамилия (необходимы для именной таблички)
- Контактный номер
- Адрес точки назначения или название отеля
Важно, чтобы ваш телефон работал по прилёте, так как мы будем с вами контактировать по телефону или мессенджеру (WhatsApp, Telegram). В аэропорту есть бесплатный Wi-Fi.
По запросу можем организовать:
- Транспортное обслуживание делегаций любого уровня
- Деловые поездки на любой срок по Новосибирску и за его пределы
- Транспорт для детских и школьных групп, оформление документов в ГИБДД
- Обзорную экскурсию по Новосибирску
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Новосибирске
Провела экскурсии для 29 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем детские экскурсии и приём школьных групп в Новосибирске. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
12 авг 2023
Спасибо за быстрый трансфер! Нам было очень важно не опоздать на конференцию. Машина и салон чистые. Водитель встретил у входа в аэропорт, помог с чемоданами, очень вежливый, на дороге аккуратный.
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