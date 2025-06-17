Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для трансфера из аэропорта Толмачёво в Новосибирск - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дороги свободны от снега, и можно насладиться поездкой без лишних забот. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но возможны дожди и прохладные дни. Зимой, с ноября по март, транспорт доступен, но стоит учитывать возможные снегопады и морозы, которые могут повлиять на дорожные условия.

Путешествие по Новосибирску начинается с приятных впечатлений благодаря индивидуальному трансферу из аэропорта Толмачёво. Водитель встретит вас у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и доставит по нужному адресу. Машины

представительского класса, микроавтобусы и автобусы на выбор. Сообщите заранее, если путешествуете с ребёнком, чтобы подобрать кресло или бустер. Цена зависит от количества пассажиров и выбранного автомобиля. Ваш телефон должен работать по прилёте для связи с водителем

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле с кондиционером. Приветливый водитель будет ждать вас прямо у выхода из аэропорта с именной табличкой. Поможет разместить багаж и отвезёт вас в любую точку Новосибирска.

Машины представительского класса, удобные минивены, микроавтобусы и автобусы от 7 до 54 мест — выбирайте предпочтительный способ передвижения в зависимости от количества человек.

Организационные детали

Поездка не является экскурсией

Если вы путешествуете с ребёнком, сообщите заранее — мы подберём кресло или бустер

Цена зависит от количества путешественников и автомобиля (если указанные машины окажутся заняты, возможна замена на авто того же класса):

Hyundai Solaris, 3 места — 2500 ₽

Toyota Camry, 3 места — 3500 ₽

Honda Stepwgn, 6 мест — 4000 ₽

Mercedes E class, 3 места — 6000 ₽

Mercedes Sprinter, 20 мест — 10 000 ₽

Golden Dragon / Yutong / King Long / Higer, от 30 до 50 мест — от 3500 ₽/час, минимум 4 часа (рассчитываются индивидуально)

При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию:

Дата и время прилёта

Количество человек

Номер рейса

Имя и фамилия (необходимы для именной таблички)

Контактный номер

Адрес точки назначения или название отеля

Важно, чтобы ваш телефон работал по прилёте, так как мы будем с вами контактировать по телефону или мессенджеру (WhatsApp, Telegram). В аэропорту есть бесплатный Wi-Fi.

По запросу можем организовать: