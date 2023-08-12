Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск

С комфортом добраться из аэропорта до любой точки города

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Мы хотим, чтобы ваше путешествие по Новосибирску началось с приятных впечатлений.

Наш водитель будет ждать вас у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезёт по нужному адресу. Быстро, безопасно, удобно!
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле с кондиционером. Приветливый водитель будет ждать вас прямо у выхода из аэропорта с именной табличкой. Поможет разместить багаж и отвезёт вас в любую точку Новосибирска.

Машины представительского класса, удобные микроавтобусы и автобусы от 7 до 54 мест — выбирайте предпочтительный способ передвижения в зависимости от количества человек.

Организационные детали

  • Поездка не является экскурсией
  • Если вы путешествуете с ребёнком, сообщите заранее — мы подберём кресло или бустер

Цена зависит от количества путешественников и автомобиля (если указанные машины окажутся заняты, возможна замена на авто того же класса):

  • Hyundai Solaris, 3 места — 2500 руб.
  • Toyota Camry, 3 места — 3500 руб.
  • Mercedes E class, 3 места — 6000 руб.
  • Mercedes Sprinter, 20 мест — 10 000 руб.
  • Golden Dragon / Yutong / King Long / Higer, от 30 до 50 мест — от 3000 руб. /час, минимум 4 часа (рассчитываются индивидуально)

При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию:

  • Дата и время прилёта
  • Количество человек
  • Номер рейса
  • Имя и фамилия (необходимы для именной таблички)
  • Контактный номер
  • Адрес точки назначения или название отеля

Важно, чтобы ваш телефон работал по прилёте, так как мы будем с вами контактировать по телефону или мессенджеру (WhatsApp, Telegram). В аэропорту есть бесплатный Wi-Fi.

По запросу можем организовать:

  • Транспортное обслуживание делегаций любого уровня
  • Деловые поездки на любой срок по Новосибирску и за его пределы
  • Транспорт для детских и школьных групп, оформление документов в ГИБДД
  • Обзорную экскурсию по Новосибирску

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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2
1
А
12 авг 2023
Спасибо за быстрый трансфер! Нам было очень важно не опоздать на конференцию. Машина и салон чистые. Водитель встретил у входа в аэропорт, помог с чемоданами, очень вежливый, на дороге аккуратный.

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