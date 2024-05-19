1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
Завтра в 00:30
10 июня в 00:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Приезжайте в Новосибирск с комфортом! Наш трансфер из аэропорта Толмачёво обеспечит вам безопасную и удобную поездку по городу
«Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле с кондиционером»
10 июня в 22:00
11 июня в 00:30
2 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
«Трансфер осуществляется на просторном минивэне Honda Stepwgn (7 мест: 5 гостей, гид, водитель)»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий19 мая 2024Наверное, для тех, кто приехал в Новосибирск первый раз, это оптимальный вариант. Если же вы уже бывали в этом городе,
- ООльга18 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
- ООльга18 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Мария интересно рассказала про город. Рекомендую!
- ИИрина28 марта 2024Отличная экскурсия! Спасибо Галине за организацию, многое увидели за один день) были учтены все моменты, ребята выложились по максимуму) будем рекомендовать знакомым и друзьям!
- ААлександр26 февраля 2024Что хорошо, то хорошо! Даже отлично! У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в
- ААлександра12 августа 2023Спасибо за быстрый трансфер! Нам было очень важно не опоздать на конференцию. Машина и салон чистые. Водитель встретил у входа в аэропорт, помог с чемоданами, очень вежливый, на дороге аккуратный.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Трансфер»
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