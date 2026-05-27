Мы отправимся в Сузун, чтобы познакомиться с развитием чеканки и промышленности в регионе. Вы увидите Вознесенский собор, посетите монетный двор и медеплавильный завод. Узнаете, чем славен этот небольшой город и какое наследие прошлого он хранит.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Новосибирска
10:00 — экскурсия по медеплавильному заводу
Историческая жемчужина, отражающая богатое наследие региона.
11:00 — Сузунский монетный двор, водопад и памятник монете
Монетный двор, основанный в 18 веке, стал символом экономического развития региона.
12:30 — обед в кафе (по желанию)
14:00 — дом и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом
16:00 — экскурсия по музею сибирской иконы
Возможность прикоснуться к истории, культуре и духовности Сибири.
17:00 — чёрная берёза
Эта разновидность берёзы растёт в Забайкалье, Приамурье и Приморье, для Сибири она уникальна. В 1980 году её обнаружили в березняке на пути в село Верх-Сузун.
18:00–21:00 — выезд и прибытие в Новосибирск
Мы поговорим:
- о крупном городе Новосибирске
- научном и образовательном центре в Академгородке — Сибирском отделении наук
- море, которое появилось в нашей области в середине прошлого столетия
- спокойном городе Сузун и его богатой истории
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Hyundai Tucson
- Билеты во все музеи входят в стоимость
- Дополнительные расходы: обед в кафе (по желанию)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Новосибирске
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Работаю вместе с супругом-водителем: вместе возим всех любознательных в различные красивые места. Предлагаем приключения как по Новосибирской области, так и по Алтаю. Если у вас есть места, о которых вы мечтаете, то можем проработать персональную поездку. В общем, звоните, на все вопросы ответим, поболтаем, всё обсудим, нужно новое — придумаем!
