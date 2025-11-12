Индивидуальная велопрогулка по окрестностям Новосибирска - это шанс узнать историю города и его природные уголки. Программа включает посещение Новосибирского дендропарка с редкими растениями, проезд вдоль знаменитого зоопарка и остановку в Заельцовском парке. Велосипеды предоставляются для всех возрастов, а в конце экскурсии вас ждёт сюрприз от местных производителей. Удобные паузы на маршруте позволят насладиться прогулкой без усталости

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Мы проедем:

Новосибирский дендропарк — часть бывшего Ботанического сада СО РАН . Здесь остались редкие растения, в том числе занесённые в Красную книгу

— часть бывшего Ботанического сада СО . Здесь остались редкие растения, в том числе занесённые в Красную книгу Новосибирский зоопарк (без посещения). Проедем его вдоль и обсудим, как он строился и почему сюда приезжают со всей России

(без посещения). Проедем его вдоль и обсудим, как он строился и почему сюда приезжают со всей России Заельцовский парк — ещё одно популярное место среди горожан. Но не все знают, кто тут жил раньше и какие сюжеты прячутся за привычными дорожками

— ещё одно популярное место среди горожан. Но не все знают, кто тут жил раньше и какие сюжеты прячутся за привычными дорожками Лыжная база им. Ивачёва. Вы услышите, какую роль сыграли новосибирские железнодорожники в годы войны

Я расскажу:

Где большевики устраивали маёвки в дореволюционном городе

Что стало с Ботаническим садом СО РАН и какие растения сохранились в дендропарке

и какие растения сохранились в дендропарке Чем знаменит зоопарк и какие случаи происходили с его обитателями

Почему Заельцовский парк считается одним из лучших в городе

В конце экскурсии я подарю вам небольшой подарок с местного производства, но что это будет — секрет!

Кому подойдёт экскурсия

Жителям и гостям города без оглядки на возраст: в наличии есть велосипеды как для самых юных, так и для взрослых любителей активного отдыха.

Организационные детали