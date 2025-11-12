Индивидуальная велопрогулка по окрестностям Новосибирска - это шанс узнать историю города и его природные уголки.
Программа включает посещение Новосибирского дендропарка с редкими растениями, проезд вдоль знаменитого зоопарка и остановку в Заельцовском парке.
Велосипеды предоставляются для всех возрастов, а в конце экскурсии вас ждёт сюрприз от местных производителей. Удобные паузы на маршруте позволят насладиться прогулкой без усталости
Программа включает посещение Новосибирского дендропарка с редкими растениями, проезд вдоль знаменитого зоопарка и остановку в Заельцовском парке.
Велосипеды предоставляются для всех возрастов, а в конце экскурсии вас ждёт сюрприз от местных производителей. Удобные паузы на маршруте позволят насладиться прогулкой без усталости
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Уникальный маршрут
- 🌿 Редкие растения
- 🏞 Исторические места
- 🎁 Подарок в конце
- 👨👩👧👦 Для всех возрастов
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Новосибирский дендропарк
- Новосибирский зоопарк
- Заельцовский парк
- Лыжная база им. Ивачёва
Описание экскурсии
Мы проедем:
- Новосибирский дендропарк — часть бывшего Ботанического сада СО РАН. Здесь остались редкие растения, в том числе занесённые в Красную книгу
- Новосибирский зоопарк (без посещения). Проедем его вдоль и обсудим, как он строился и почему сюда приезжают со всей России
- Заельцовский парк — ещё одно популярное место среди горожан. Но не все знают, кто тут жил раньше и какие сюжеты прячутся за привычными дорожками
- Лыжная база им. Ивачёва. Вы услышите, какую роль сыграли новосибирские железнодорожники в годы войны
Я расскажу:
- Где большевики устраивали маёвки в дореволюционном городе
- Что стало с Ботаническим садом СО РАН и какие растения сохранились в дендропарке
- Чем знаменит зоопарк и какие случаи происходили с его обитателями
- Почему Заельцовский парк считается одним из лучших в городе
В конце экскурсии я подарю вам небольшой подарок с местного производства, но что это будет — секрет!
Кому подойдёт экскурсия
Жителям и гостям города без оглядки на возраст: в наличии есть велосипеды как для самых юных, так и для взрослых любителей активного отдыха.
Организационные детали
- В стоимость входит аренда велосипедов на время экскурсии. Итоговая стоимость может измениться в меньшую сторону (зависит от стоимости аренды)
- Маршрут экскурсии — 15 км
- На всём пути запланированы удобные паузы для отдыха
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стоимость для 1 человека [от 1 до 2 человек]
|5000 ₽
|Стоимость для 1 человека [от 3 до 5 человек]
|4000 ₽
|Стоимость для 1 человека [от 6 до 12 человек]
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дендропарка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 471 туриста
Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать приЗадать вопрос
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии из Новосибирска
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Новосибирску с остановками в самых значимых местах. Узнайте историю города и насладитесь его достопримечательностями
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Новосибирска
Увидеть и узнать самое интересное, запечатлевая моменты на ярких снимках
Начало: У театра «НОВАТ»
14 ноя в 11:00
15 ноя в 11:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
Однодневное путешествие по живописным местам: водопады, скалы и реки. Подходит для всех, транспорт включен, маршрут несложный
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
19 000 ₽ за всё до 2 чел.