Велопрогулка по окрестностям Новосибирска

Погрузитесь в атмосферу Новосибирска на велосипеде. Узнайте историю города и его природные уголки в дружеской компании
Индивидуальная велопрогулка по окрестностям Новосибирска - это шанс узнать историю города и его природные уголки.

Программа включает посещение Новосибирского дендропарка с редкими растениями, проезд вдоль знаменитого зоопарка и остановку в Заельцовском парке.

Велосипеды предоставляются для всех возрастов, а в конце экскурсии вас ждёт сюрприз от местных производителей. Удобные паузы на маршруте позволят насладиться прогулкой без усталости

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Уникальный маршрут
  • 🌿 Редкие растения
  • 🏞 Исторические места
  • 🎁 Подарок в конце
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Для всех возрастов
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Новосибирский дендропарк
  • Новосибирский зоопарк
  • Заельцовский парк
  • Лыжная база им. Ивачёва

Описание экскурсии

Мы проедем:

  • Новосибирский дендропарк — часть бывшего Ботанического сада СО РАН. Здесь остались редкие растения, в том числе занесённые в Красную книгу
  • Новосибирский зоопарк (без посещения). Проедем его вдоль и обсудим, как он строился и почему сюда приезжают со всей России
  • Заельцовский парк — ещё одно популярное место среди горожан. Но не все знают, кто тут жил раньше и какие сюжеты прячутся за привычными дорожками
  • Лыжная база им. Ивачёва. Вы услышите, какую роль сыграли новосибирские железнодорожники в годы войны

Я расскажу:

  • Где большевики устраивали маёвки в дореволюционном городе
  • Что стало с Ботаническим садом СО РАН и какие растения сохранились в дендропарке
  • Чем знаменит зоопарк и какие случаи происходили с его обитателями
  • Почему Заельцовский парк считается одним из лучших в городе

В конце экскурсии я подарю вам небольшой подарок с местного производства, но что это будет — секрет!

Кому подойдёт экскурсия

Жителям и гостям города без оглядки на возраст: в наличии есть велосипеды как для самых юных, так и для взрослых любителей активного отдыха.

Организационные детали

  • В стоимость входит аренда велосипедов на время экскурсии. Итоговая стоимость может измениться в меньшую сторону (зависит от стоимости аренды)
  • Маршрут экскурсии — 15 км
  • На всём пути запланированы удобные паузы для отдыха

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стоимость для 1 человека [от 1 до 2 человек]5000 ₽
Стоимость для 1 человека [от 3 до 5 человек]4000 ₽
Стоимость для 1 человека [от 6 до 12 человек]3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дендропарка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 471 туриста
Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать при
этом о городе от молодого местного жителя, то я к вашим услугам. На экскурсиях стараюсь делать акцент на причинно-следственные связи событий, которые произошли в Новосибирске в своё время, и подкреплять это историческими фотографиями и документами, которые у меня есть. Мой девиз: «Никаких скучных лекций по истории — только живой и интересный рассказ!»

Входит в следующие категории Новосибирска

