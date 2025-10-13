Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка в беличий лес
Увлекательная прогулка по беличьему лесу с биологом, где можно узнать о жизни белок, насладиться природой и выпить травяного чая на привале
Начало: У входа в Дендропарк
13 окт в 08:00
14 окт в 08:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Кто растёт на Михайловской набережной
Отправляйтесь на прогулку по Михайловской набережной и откройте для себя удивительный мир растений, которые спасают нас от жары и стресса
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 окт в 08:00
13 окт в 13:00
2500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны и легенды Богданки
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, открывая для себя его скрытые уголки и увлекательные истории, которые не оставят вас равнодушными
Начало: Возле Материнского сквера
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в октябре 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь