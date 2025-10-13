Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Новосибирске, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Прогулка в беличий лес - с биологом
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка в беличий лес
Увлекательная прогулка по беличьему лесу с биологом, где можно узнать о жизни белок, насладиться природой и выпить травяного чая на привале
Начало: У входа в Дендропарк
13 окт в 08:00
14 окт в 08:00
6000 ₽ за человека
Кто растёт на Михайловской набережной
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Кто растёт на Михайловской набережной
Отправляйтесь на прогулку по Михайловской набережной и откройте для себя удивительный мир растений, которые спасают нас от жары и стресса
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 окт в 08:00
13 окт в 13:00
2500 ₽ за всё до 6 чел.
Тайны и легенды Богданки
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны и легенды Богданки
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, открывая для себя его скрытые уголки и увлекательные истории, которые не оставят вас равнодушными
Начало: Возле Материнского сквера
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.

Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Собор Александра Невского
  2. Самое главное
  3. Стоквартирный дом
  4. Театр оперы и балета
  5. Площадь Ленина
  6. Часовня Николая Чудотворца
  7. Академгородок
  8. Красный Проспект
  9. Набережная
  10. Вокзал Главный
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в октябре 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
