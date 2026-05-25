Индивидуальная экскурсия с гидом по Новосибирску — лучший способ узнать о городе как можно больше за короткое время.
За два часа вы побываете в самых интересных местах, узнаете об истории и культуре Новосибирска и получите незабываемые впечатления от столицы Сибири. Не влюбиться в него у вас не будет шанса!
За два часа вы побываете в самых интересных местах, узнаете об истории и культуре Новосибирска и получите незабываемые впечатления от столицы Сибири. Не влюбиться в него у вас не будет шанса!
5 причин купить этот билет
- 🚗 Индивидуальный формат
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🌉 Прогулка по набережной
- 🏙 Современные районы
- 🎭 Культурные достопримечательности
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться видами на реку Обь и городскими пейзажами. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учесть возможность дождей. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но придётся учитывать холодную погоду и снег.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Новосибирский Государственный Академический театр оперы и балета
- Железнодорожный Вокзал
- Купеческий квартал
- Новосибирский Манхэттен
Описание билета
Знакомство с НовосибирскомНачнем экскурсию в самом сердце города — историческом центре. Затем отправимся в самый большой театр страны — Новосибирский Государственный Академический театр оперы и балета, где вы сможете посмотреть на невероятную архитектуру здания и узнать интересные факты об этом культурном центре. Посетим Железнодорожный Вокзал — самый большой за Уралом и один из самых красивых в России. Не упустите возможность увидеть макет паровоза, который ходил по Царско-сельской железной дороге в 1860-е годы. Прогуляемся по набережной, где можно насладиться видами на реку Обь, увидеть самый длинный метромост в мире и загадать желание, стоя под ним. Проедем по «Новосибирскому Манхэттену» — одному из самых современных районов города с небоскребами, который никого не оставляет равнодушным. Программа экскурсии также включает посещение Купеческого квартала — места, где до сих пор можно увидеть старинные особняки и почувствовать атмосферу старого Новониколаевска (именно так назывался город раньше).
На экскурсию заедем за вами по нужному адресу в не отдаленные районы города.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр города
- Самый большой театр страны
- ЖД Вокзал
- Зоопарк
- Набережная
- Новосибирский Манхэттен
- Купеческий квартал
- Храмы Новосибирска
Что включено
- Услуги авто с водителем и гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Площадь Ленина
Завершение: Красный проспект, 36
Когда и как рано покупать?
Когда: На экскурсию заедем за вами по нужному адресу в не отдаленные районы города.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
К сожаленью в день экскурсии был дождь и по итогу вся экскурсия превратилась в автомобильную, хотелось бы поближе рассмотреть здания про которые был рассказ и сделать фотографии, не хватило визуального
Вам был полезен этот отзыв?
К
Шикарная экскурсия! На машине по всему городу! Посетили Оперный театр (Это ВАУ!) набережную, храм Александра Невского (историческое намоленное место 🙏🙏🙏) знакомились с архитектурой советского периода, узнали историю возникновения города (очень
Вам был полезен этот отзыв?
И
Были с подругой в Новосибирске перед поездкой на Алтай. Выбрали индивидуальную экскурсию для знакомством с этим городом с Натальей и очень порадовались. Не перегруженная датами и именами прогулка в приятной,
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсию мы проводили 03.03.24, в Новосибирске мы были, жена первый раз, я в пятый. Но тем не менее меня очень порадовал изменившийся облик вашего города, что говорить о жене, она
Вам был полезен этот отзыв?
О
Прекрасный экскурсовод! Внимателен к потребностям подопечных, все участники экскурсии остались довольны программой посещений, информационным Сопровождением, отношением гида! Рекомендую. Спасибо, Наталья!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия понравилась, получили много новой информации. У гида Натальи получилось влюбить нас в свой город. Слушали с интересом, обязательно вернемся снова)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии на «Влюбиться в Новосибирск на авто»
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Новосибирску с остановками в самых значимых местах. Узнайте историю города и насладитесь его достопримечательностями
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 9900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомство с Новосибирском за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Начало: Собор Александра Невского (Красный проспект, 1а)
Расписание: По договоренности
30 авг в 06:00
31 авг в 06:00
6900 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Новосибирск: пешая прогулка
Начало: Красный проспект, 36
Расписание: На 9-00 бронируйте экскурсию накануне, чтобы гид успел увидеть бронь и подтвердить ее.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе жд вокзала или Оперного театра
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
9400 ₽ за экскурсию