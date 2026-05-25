Индивидуальная экскурсия с гидом по Новосибирску — лучший способ узнать о городе как можно больше за короткое время.



За два часа вы побываете в самых интересных местах, узнаете об истории и культуре Новосибирска и получите незабываемые впечатления от столицы Сибири. Не влюбиться в него у вас не будет шанса!

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться видами на реку Обь и городскими пейзажами. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учесть возможность дождей. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но придётся учитывать холодную погоду и снег.

Сейчас август — это идеальное время.