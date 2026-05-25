Влюбиться в Новосибирск на авто

Индивидуальная поездка по Новосибирску с гидом - это шанс увидеть город за два часа, посетив его знаковые места и погрузившись в атмосферу столицы Сибири
Индивидуальная экскурсия с гидом по Новосибирску — лучший способ узнать о городе как можно больше за короткое время.

За два часа вы побываете в самых интересных местах, узнаете об истории и культуре Новосибирска и получите незабываемые впечатления от столицы Сибири. Не влюбиться в него у вас не будет шанса!
5
11 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🚗 Индивидуальный формат
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • 🌉 Прогулка по набережной
  • 🏙 Современные районы
  • 🎭 Культурные достопримечательности

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться видами на реку Обь и городскими пейзажами. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учесть возможность дождей. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но придётся учитывать холодную погоду и снег.
Сейчас август — это идеальное время.
Влюбиться в Новосибирск на авто
Влюбиться в Новосибирск на авто
Влюбиться в Новосибирск на авто

Что можно увидеть

  • Новосибирский Государственный Академический театр оперы и балета
  • Железнодорожный Вокзал
  • Купеческий квартал
  • Новосибирский Манхэттен

Описание билета

Знакомство с Новосибирском

Начнем экскурсию в самом сердце города — историческом центре. Затем отправимся в самый большой театр страны — Новосибирский Государственный Академический театр оперы и балета, где вы сможете посмотреть на невероятную архитектуру здания и узнать интересные факты об этом культурном центре. Посетим Железнодорожный Вокзал — самый большой за Уралом и один из самых красивых в России. Не упустите возможность увидеть макет паровоза, который ходил по Царско-сельской железной дороге в 1860-е годы. Прогуляемся по набережной, где можно насладиться видами на реку Обь, увидеть самый длинный метромост в мире и загадать желание, стоя под ним. Проедем по «Новосибирскому Манхэттену» — одному из самых современных районов города с небоскребами, который никого не оставляет равнодушным. Программа экскурсии также включает посещение Купеческого квартала — места, где до сих пор можно увидеть старинные особняки и почувствовать атмосферу старого Новониколаевска (именно так назывался город раньше).

На экскурсию заедем за вами по нужному адресу в не отдаленные районы города.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр города
  • Самый большой театр страны
  • ЖД Вокзал
  • Зоопарк
  • Набережная
  • Новосибирский Манхэттен
  • Купеческий квартал
  • Храмы Новосибирска
Что включено
  • Услуги авто с водителем и гида
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Площадь Ленина
Завершение: Красный проспект, 36
Когда и как рано покупать?
Когда: На экскурсию заедем за вами по нужному адресу в не отдаленные районы города.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К сожаленью в день экскурсии был дождь и по итогу вся экскурсия превратилась в автомобильную, хотелось бы поближе рассмотреть здания про которые был рассказ и сделать фотографии, не хватило визуального
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эффекта. Т. к. мы жители Новосибирска, то мне кажется информации получили меньше, видимо решили что мы знатоки города, а мы как раз шли за знаниями. В любом случае провели время с пользой и некоторые факты узнали впервые. Спасибо.

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К
Шикарная экскурсия! На машине по всему городу! Посетили Оперный театр (Это ВАУ!) набережную, храм Александра Невского (историческое намоленное место 🙏🙏🙏) знакомились с архитектурой советского периода, узнали историю возникновения города (очень
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понравилось что сохранены купеческие домики), очень повезло с погодой, мороз и солнце! фото замечательные! Огромное спасибо гиду Наталье и водителю Дмитрию! Очень рекомендую гида и эту компанию! Будем планировать следующую поездку летом!)

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И
Были с подругой в Новосибирске перед поездкой на Алтай. Выбрали индивидуальную экскурсию для знакомством с этим городом с Натальей и очень порадовались. Не перегруженная датами и именами прогулка в приятной,
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легкой атмосфере. Прекрасный выбор основных достопримечательностей и местных "секретных" местечек, куда сходить. Благодарим Наталью, что спасла нас от мошек, которые из-за жары напали на туристок, поделившись рецептом домашнего спрея. Её профессионализм и искренняя любовь к своему городу очень подкупает. Отдельное удовольствие слушать, как Наталья играет на рояле на вокзале. Отличная экскурсия, рекомендую.

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О
Экскурсию мы проводили 03.03.24, в Новосибирске мы были, жена первый раз, я в пятый. Но тем не менее меня очень порадовал изменившийся облик вашего города, что говорить о жене, она
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просто в восторге. А наше мнение касательно экскурсии, просто вау. Это и водитель авто, Евгений, очень спокойный, сразу чувствуется опытный водитель. И конечно экскурсовод Наталья, очень информированный и коммуникабельный специалист. За два часа экскурсии вы узнаете очень много информации о прошлом и настоящем города. Увидеть просто максимум, что можно охватить за это время. Всем гостям города, настоятельно рекомендую эту экскурсию.

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О
Прекрасный экскурсовод! Внимателен к потребностям подопечных, все участники экскурсии остались довольны программой посещений, информационным Сопровождением, отношением гида! Рекомендую. Спасибо, Наталья!
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А
Экскурсия понравилась, получили много новой информации. У гида Натальи получилось влюбить нас в свой город. Слушали с интересом, обязательно вернемся снова)
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