Колывань — одно из старейших поселений Сибири, сохранившее купеческую застройку и атмосферу 19 века.
Мы прогуляемся по улице Московской, которая когда-то была частью Московско-Сибирского тракта, посетим музей и женский монастырь. Вы познакомитесь с архитектурой и бытом местных жителей.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- старинные купеческие особняки 19 века
- улицу Московскую — участок исторического Московско-Сибирского тракта
- Колыванский краеведческий музей
- Покровский Александро-Невский женский монастырь
Вы узнаете:
- как появилась Колывань и какую роль играла в Сибири полтора века назад
- чем занимались местные жители
- какие изменения принесло строительство Транссибирской магистрали
Примерный тайминг
9:00–10:00 — дорога из Новосибирска в Колывань
10:00–11:00 — посещение музея
11:00–12:00 — осмотр монастыря
12:00–14:00 — прогулка по Колывани
14:00–15:00 — отъезд и возвращение в Новосибирск
Организационные детали
- Из Новосибирска в Колывань и обратно мы едем на рейсовом автобусе: 120 ₽ в одну сторону. По городу перемещаемся пешком (можем воспользоваться общественным транспортом)
- Дополнительные расходы: обед (по желанию), билет в музей — 250 ₽
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 12 лет
- Выбирайте удобную обувь и возьмите зонт на случай дождя
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 503 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель, и вот уже много лет вместе со своей командой мы знакомим гостей нашего города с его достопримечательностями, памятниками истории и архитектуры, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному путешественнику!
