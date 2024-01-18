Туры в городах Новосибирской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Новосибирской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
41000
₽
за чел.
Пожить на берегу, прокатиться на теплоходе и порисовать с натуры в живописных пейзажах
66000
₽
за чел.
Увидеть главные алтайские локации, насладиться пейзажами и попробовать разные активности
Групповые экскурсии
41000
₽
за чел.
Пожить на берегу, прокатиться на теплоходе и порисовать с натуры в живописных пейзажах
66000
₽
за чел.
Увидеть главные алтайские локации, насладиться пейзажами и попробовать разные активности
Водные прогулки
41000
₽
за чел.
Пожить на берегу, прокатиться на теплоходе и порисовать с натуры в живописных пейзажах
66000
₽
за чел.
Увидеть главные алтайские локации, насладиться пейзажами и попробовать разные активности
Туры на автомобиле
66000
₽
за чел.
Увидеть главные алтайские локации, насладиться пейзажами и попробовать разные активности
Экскурсионные туры на несколько дней
41000
₽
за чел.
Пожить на берегу, прокатиться на теплоходе и порисовать с натуры в живописных пейзажах
66000
₽
за чел.
Увидеть главные алтайские локации, насладиться пейзажами и попробовать разные активности
5
3 отзыва
от
27900
₽
за чел.
Новосибирск является культурным, транспортным, научным, промышленным центром Западной Сибири и центром Сибирского федерального округа. Новосибирский з...
4.7
3 отзыва
45600
₽
за чел.
Отправляемся в заснеженный Горный Алтай, чтобы незабываемо провести дни перед Рождеством! Вас ожидают: ёлка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянны...
4.7
3 отзыва
63900
₽
за чел.
Приглашаем в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить Рождество незабываемо! Чего стоит только ёлка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ...
4.7
3 отзыва
от
47600
₽
за чел.
Приглашаем в настоящее приключение! Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить самый незабываемый Новый Год. Вас ожидают: ёлка, наряжен...
4.7
3 отзыва
63900
₽
за чел.
Настоящее приключение! Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить незабываемый Новый Год. Чего стоит только ёлка, наряженная прямо в ле...
5
3 отзыва
39000
₽
за чел.
Поход к Шавлинским озерам подойдет путешественникам с хорошей физической формой. Вас ждут нежные рассветы и закаты, уютные вечера у костра и череда кр...
Последние отзывы о турах по Новосибирской области
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ТТатьяна14 января 2024Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин) Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪
- ЯЯна11 января 2024Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно и красиво. Все гостевые дома были чистыми и уютными. Сама организация праздника Ноаого Года прошла отлично, единственное пожелание, что бы создали всех людей из одной группы за единым столом. Так же есть пожелание поменять местами программу: с начала поехать в Горный Алтай, а потом уже в Республику Алтай и завершить тур озером и «Глаза Катуни». Обязательно приеду еще летом в тур. Всем организаторам большое спасибо.
- ЕЕкатерина9 ноября 2023Нечасто путешествую по России как раз по причине предубеждения к качеству сервиса. Но в этой поездке все было организовано замечательно, была очень удивлена. Продумано все до мельчайших деталей: гармоничная последовательность посещения достопримечательностей, отличные комфортные отели, прекрасный гид Альбина. Еще вернусь не раз с друзьями в другие более длительные туры. Уже многим порекомендовала организатора - и коллегам и друзьям.
- ООльга25 августа 2023Спасибо! Всё прошло отлично! Встретили всех вовремя, довезли до места старта с. Чибит. Хорошая команда, все дружно и весело двигались к своей цели- Шавлинские озёра. Было тяжело, но все счастливы, увидеть необычные просторы Алтая, горы и необыкновенную красоту Шавлинских озёр. Особенно благодарны нашему гиду Максиму. Приятный молодой человек. Всё по расписанию- завтрак, обед, ужин. Организовал игру «Алтайский крокодил». Было очень весело! На пути контролировал всех, отстающих не было. Всё было вкусно, продукты хорошего качества. Баня, песни у костра. СПАСИБО!
- ААнтон16 июля 2023Брал пеший тур с 6.07-15.07.2023 на Шавлинские озера. Гидами были Максим и Роман. Знают свое дела. По мимо профессиональных качеств еще и хорошие люди. Все на высшем уровне. Сразу познакомили и сплотили группу что не мало важно в походах. Алтай прекрасен и они помогли нам на него посмотреть. Спасибо Вам огромное. Рекомендую.
- ППавел20 января 2023Хороший, интересный, информативный тур. Гостиница хорошая. Гид Софья Котова способна была давать информацию буквально по каждому дому Новосибирска. Интересный тур по Новосибирску непросто сделать - город молодой, культовых мест мало, по-моему, мало или совсем нет точек, где история развернулась необычным образом. Запомнилось посещение Сузунского монетного завода - перенеслись на много столетий назад. Колывань - и название интересное, и возможность задуматься, какой бы была история страны, если бы не приход большевиков. Посещение Академгородка - тоже важный момент. Мы посетили в нем музей советской повседневности - это интересный и важный замысел. Руководитель музея А. Близнюк показывала артефакты советского периода. И из этих артефактов (единственное кафе на весь Академгородок, точнее, не кафе, а пищеблок, скудное меню, скучный (никакой) дизайн советских строений и т. д.) очень даже проглядывает скудость и унылость советской жизни, да еще и под жестким идеологическим прессом. Так что резюме А. Близнюк: "Правда, ведь, рай? " было шоком. В технопарке выставлено изречение основателя Академгородка Лаврентьева: "внешний вид зданий нас не особенно волновал". Просто элегантно скрыл экономию на всем. Я, к сожалению, не знаю, какие прорывные социально полезные технологии породил Академгородок. Сам Лаврентьев занимался взрывами. Современное здание технопарка радует глаз. Может быть, в его стенах будут совершены удивительные изобретения. Заведены институты (площадки) с громкими названиями - "Институт абсолютного знания", "Институт недоступных проблем", "Институт смысла жизни", "Отдел предсказаний и пророчеств" и др., правда, С. Котова сказала, что о политике на этих площадках разговаривать нельзя. Чем занимаются эти институты, мне не удалось узнать - на сайте Технопарка не указано ни одной темы, над которой бы работали эти институты. Словом, посетитель может самостоятельно составить мнение о потенциях и будущем Технопарка и Академгородка.
- ДДина11 января 2023Отдыхали с 03.01 по 07.01, очень всё понравилось. И питание в "Алтай Сиеста" было замечательным и экскурсионная программа насыщенной. Спасибо. Лучшие выходные.
- ООльга7 сентября 2022Все очень понравилось. Организация порадовала, отвезли-привезли вовремя, никаких накладок. Проводник хороший. Место потрясающее.
- ККукушкина10 января 2022Отлично организованный и спланированный, комфортабельный тур на замечательном удобном автомобиле, хорошие турбазы, вкусная еда, отзывчивый сервис.
- ООксана9 января 2022Очень благодарны за великолепные новогодние праздничные дни. В усадьбе хорошие, чистые, комфортные и просторные номера. Уютная мангальная зона. Новогодний банкет прекрасно организован, было весело, танцы и салют. Экскурсии всё были интесеные, очень красивые виды… Отдельная благодарность гиду-Ивану!!!! Увлекательно рассказывал, с ним время в пути пролетало незаметно.
- ЧЧерняева5 января 2022Большое спасибо, очень все понравилось, хороший отель, отличная кухня, за 4 дня посетили много экскурсий, увидели красоту Алтайского края, остались очень довольны,ещё раз большое спасибо за организацию. Единственное не пришлось посетить баню, там свои правила, а гид нам сказал разбирайтесь сами.