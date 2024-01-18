И Ирина Новосибирск - сердце западной Сибири Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

А Антон Новосибирск - сердце западной Сибири Все четко, и по времени.

Т Татьяна Новогодняя жемчужина Алтая Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин) Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪

Я Яна Новогодняя жемчужина Алтая Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно и красиво. Все гостевые дома были чистыми и уютными. Сама организация праздника Ноаого Года прошла отлично, единственное пожелание, что бы создали всех людей из одной группы за единым столом. Так же есть пожелание поменять местами программу: с начала поехать в Горный Алтай, а потом уже в Республику Алтай и завершить тур озером и «Глаза Катуни». Обязательно приеду еще летом в тур. Всем организаторам большое спасибо.

Е Екатерина Жемчужина Алтая на рождество Нечасто путешествую по России как раз по причине предубеждения к качеству сервиса. Но в этой поездке все было организовано замечательно, была очень удивлена. Продумано все до мельчайших деталей: гармоничная последовательность посещения достопримечательностей, отличные комфортные отели, прекрасный гид Альбина. Еще вернусь не раз с друзьями в другие более длительные туры. Уже многим порекомендовала организатора - и коллегам и друзьям.

О Ольга Пеший тур к Шавлинским озерам Спасибо! Всё прошло отлично! Встретили всех вовремя, довезли до места старта с. Чибит. Хорошая команда, все дружно и весело двигались к своей цели- Шавлинские озёра. Было тяжело, но все счастливы, увидеть необычные просторы Алтая, горы и необыкновенную красоту Шавлинских озёр. Особенно благодарны нашему гиду Максиму. Приятный молодой человек. Всё по расписанию- завтрак, обед, ужин. Организовал игру «Алтайский крокодил». Было очень весело! На пути контролировал всех, отстающих не было. Всё было вкусно, продукты хорошего качества. Баня, песни у костра. СПАСИБО!

А Антон Пеший тур к Шавлинским озерам Брал пеший тур с 6.07-15.07.2023 на Шавлинские озера. Гидами были Максим и Роман. Знают свое дела. По мимо профессиональных качеств еще и хорошие люди. Все на высшем уровне. Сразу познакомили и сплотили группу что не мало важно в походах. Алтай прекрасен и они помогли нам на него посмотреть. Спасибо Вам огромное. Рекомендую.

П Павел Новосибирск - сердце западной Сибири Хороший, интересный, информативный тур. Гостиница хорошая. Гид Софья Котова способна была давать информацию буквально по каждому дому Новосибирска. Интересный тур по Новосибирску непросто сделать - город молодой, культовых мест мало, по-моему, мало или совсем нет точек, где история развернулась необычным образом. Запомнилось посещение Сузунского монетного завода - перенеслись на много столетий назад. Колывань - и название интересное, и возможность задуматься, какой бы была история страны, если бы не приход большевиков. Посещение Академгородка - тоже важный момент. Мы посетили в нем музей советской повседневности - это интересный и важный замысел. Руководитель музея А. Близнюк показывала артефакты советского периода. И из этих артефактов (единственное кафе на весь Академгородок, точнее, не кафе, а пищеблок, скудное меню, скучный (никакой) дизайн советских строений и т. д.) очень даже проглядывает скудость и унылость советской жизни, да еще и под жестким идеологическим прессом. Так что резюме А. Близнюк: "Правда, ведь, рай? " было шоком. В технопарке выставлено изречение основателя Академгородка Лаврентьева: "внешний вид зданий нас не особенно волновал". Просто элегантно скрыл экономию на всем. Я, к сожалению, не знаю, какие прорывные социально полезные технологии породил Академгородок. Сам Лаврентьев занимался взрывами. Современное здание технопарка радует глаз. Может быть, в его стенах будут совершены удивительные изобретения. Заведены институты (площадки) с громкими названиями - "Институт абсолютного знания", "Институт недоступных проблем", "Институт смысла жизни", "Отдел предсказаний и пророчеств" и др., правда, С. Котова сказала, что о политике на этих площадках разговаривать нельзя. Чем занимаются эти институты, мне не удалось узнать - на сайте Технопарка не указано ни одной темы, над которой бы работали эти институты. Словом, посетитель может самостоятельно составить мнение о потенциях и будущем Технопарка и Академгородка.

Д Дина Рождественское волшебство Алтая Отдыхали с 03.01 по 07.01, очень всё понравилось. И питание в "Алтай Сиеста" было замечательным и экскурсионная программа насыщенной. Спасибо. Лучшие выходные.

О Ольга Пеший тур к Шавлинским озерам Все очень понравилось. Организация порадовала, отвезли-привезли вовремя, никаких накладок. Проводник хороший. Место потрясающее.

К Кукушкина Новогодняя жемчужина Алтая Отлично организованный и спланированный, комфортабельный тур на замечательном удобном автомобиле, хорошие турбазы, вкусная еда, отзывчивый сервис.

О Оксана Новогоднее волшебство Алтая Очень благодарны за великолепные новогодние праздничные дни. В усадьбе хорошие, чистые, комфортные и просторные номера. Уютная мангальная зона. Новогодний банкет прекрасно организован, было весело, танцы и салют. Экскурсии всё были интесеные, очень красивые виды… Отдельная благодарность гиду-Ивану!!!! Увлекательно рассказывал, с ним время в пути пролетало незаметно.