Гастрономические экскурсии Обнинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Обнинске, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Обнинск по-научному
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
«Ресторан «Обнинск» — старейший в городе»
17 мая в 10:00
18 мая в 10:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа с краеведом о первых годах города
Погрузитесь в историю ядерной науки в Обнинске, где создавались уникальные реакторы. Узнайте о жизни учёных и первых шагах города
Начало: На ул. Лейпунского
«Осипенко — городской парк культуры, дерево-лира и водонапорная башня — ресторан «Обнинск» — Дом культуры ФЭИ и улица Ленина — площадь И»
Сегодня в 11:00
17 мая в 11:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Обнинском: пешеходная экскурсия по Старому городу
Пройтись по улицам, где зарождалась история мирного атома
Начало: На ул. Лейпунского
«проспект Ленина, ресторан «Столбы», старую водонапорную башню и памятник Шацкому»
19 мая в 10:00
20 мая в 10:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Обнинск по-научному
Екатерина - очень приятный экскурсовод. Было интересно, познавательно. Время прошло быстро. Мы - хоть и жители города, но узнали много нового!
П
Обнинск по-научному
Очень информативно, познавательно и доступно для понимания. Экскурсия получилась интересной, рекомендую гида Екатерину!
Е
Обнинские физики: авторская программа с краеведом о первых годах города
Были на экскурсии с детьми -подростками 13 лет. Очень понравилось, заинтересовались темой. Алексей Иванович показал и известные места в городе и, на первый взгляд, неочевидные. Было увлекательно, рекомендую экскурсию!
А
Обнинск по-научному
Хорошая, качественная экскурсия. Спасибо нашему гиду-экскурсоводу Кириллу. Он рассказывает очень насыщенно и информативно. Видно, что любит свой город и передает эту любовь туристам. Маршрут составлен интересно, мы переместились из современного
читать дальше

города в его историческую часть. А закончили экскурсию рядом с усадьбой 19 века. На экскурсии мы узнали о работе местных НИИ (масштаб научно-производственной деятельности города поражает), хотя понятно, что это режимные преприятия и свои секреты они держат в тайне. Но, от этого только интереснее! Отдельное спасибо за то, что в начале экскурсии мы зашли за сувенирами и не пришлось возвращаться.

Е
Обнинск по-научному
Экскурсия всем очень понравилась! С нами были дети 6 и 8 лет, которые были заинтересованы беседой не меньше нас и от Юлии не отходили. Детям очень приглянулись скульптуры и памятники:
читать дальше

самолёт, подлодка и, конечно, Кот-ученый! Он сразил нас своей обоятельностью 😍, сделали фото, потерли носик 😊 Было бы здорово, если б в Обнинске появились и другие интересные скульптуры. Юле спасибо за чудесную прогулку! Ждём следующих встреч.

Юлия
Обнинск по-научному
Экскурсия понравилась всем! Взрослые и наши подростки были заинтересованы до самого конца. Спасибо. Интересный формат с поездками на общественном траспорте. Юля тактична и вежлива. Понимающий гид. Заранее учла наши пожелания, включила элементы квеста.
Ю
Обнинск по-научному
Отличная экскурсия! Не думала, что Обнинск окажется таким интересным городом. Юлия преподнесла нам его совершенно с другой стороны. Приятно было сравнить современную часть с исторической. Проникнуться историей Мирного атома и
читать дальше

людей, которые создавали его историю. Вишенкой на торте стали рассказы Юлии о ФЭИ, как сотрудника, который был связан с культурно - массовой работой. Стихи о городе, редкая песня 50-х годов, все очень удачно вписалось в экскурсию. Впечатляют современные НИИ Наукограда и их достижения. В Старом городе очень романтично и красиво, понравилась Лира и Морозовская дача. Спасибо.

Арина
Обнинск по-научному
Прогулка по Обнинску получилась легкой, увлекательной и интересной. Юлия классный гид! Атомный на все 100 %. Мы неожидали, что здесь столько всего уникального. Отдельное спасибо за подсказку, где можно быстро и вкусно поужинать. С экскурсии не хотелось уходить. Браво!
А
Обнинск по-научному
Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Гастрономические»

Какие места ещё посмотреть в Обнинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Старый город;
  2. Нижний парк;
  3. Водонапорная башня Раушена;
  4. Водонапорная башня.
Сколько стоит экскурсия по Обнинску в мае 2026
Сейчас в Обнинске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 8000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Обнинска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2026