Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По страницам истории Обнинска
Начните путешествие у Технической академии Росатома и завершите в Старом городе. Исследуйте историю, архитектуру и ключевые события Обнинска
Начало: В районе гостиницы «Орбиталь»
Завтра в 11:00
12 дек в 11:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
Расписание: ежедневно в 09:00
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа
Погрузитесь в историю ядерной науки в Обнинске, где создавались уникальные реакторы. Узнайте о жизни учёных и первых шагах города
Начало: На ул. Лейпунского
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Бодрая жизнь» и Станислав Шацкий
Узнайте о педагогических экспериментах Станислава Шацкого в Обнинске. Посетите места, где дети строили «Бодрую жизнь» и погрузитесь в историю
Начало: В районе кинотеатра «Мир»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Обнинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Обнинске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Обнинску в декабре 2025
Сейчас в Обнинске в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1000 до 7400. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Обнинске на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 11 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль