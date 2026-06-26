Эта экскурсия для тех, кто хочет узнать Обнинск не только как первый наукоград России, но и как город с гораздо более глубокой и неожиданной историей.
Вы увидите усадьбы 18–19 веков, памятники атомной эпохи, необычные городские объекты и места, о которых редко рассказывают.
Мы разберёмся, что было на этих землях до появления города и как Обнинск стал центром науки мирового значения.
Вы увидите усадьбы 18–19 веков, памятники атомной эпохи, необычные городские объекты и места, о которых редко рассказывают.
Мы разберёмся, что было на этих землях до появления города и как Обнинск стал центром науки мирового значения.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Парк усадьбы Белкино и живописный каскад прудов
- Самое старинное здание города (1771 года постройки), старше самого Обнинска
- Аллею атомных городов и памятники первопроходцам мирного атома
- Памятник А. И. Лейпунскому и памятник Жолио Кюри
- Инсталляцию «Журавли» и памятник пожарному
- Учёного кота и необычное музыкальное дерево
- Водонапорную башню 1949 года — городскую архитектурную доминанту
- Дома в стиле сталинского ампира
- Памятник подводной лодке, стоящей вдали от моря
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
- Ракету МР-12
- Самую высокую метеомачту в Европе
А также скверы, парки и исторические территории, связанные с формированием города.
Вы узнаете:
- Почему Обнинск называют первым наукоградом России
- Как и на какой земле возник город и что было здесь до его появления
- Что такое «доОбнинск» и какие исторические слои скрыты под современным городом
- Как Обнинск стал центром атомной науки мирового значения
- Какие известные личности связаны с этими местами
- Где находится географический центр города и почему в некоторых районах возникает туман
- Почему Обнинск называют городом первых и что это означает в историческом контексте
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная. Проводится на вашем авто.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Борисоглебская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Обнинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1214 туристов
Я родилась и живу в старинном городе Боровске. Более 15 лет провожу экскурсии для взрослых и детей. Рада буду познакомить вас с историей и достопримечательностями Малоярославца, Обнинска, Боровска.
Входит в следующие категории Обнинска
Похожие экскурсии на «История и современность Обнинска (на вашем авто)»
Индивидуальная
до 10 чел.
Атомный Обнинск: авторская экскурсия со знатоком и хранителем памяти города
Погрузитесь в историю Обнинска, первого наукограда России, и узнайте о вкладе города в развитие атомной энергетики
Начало: На ул. Лейпунского
Завтра в 11:00
28 июн в 11:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Обнинск: прогулка по Старому городу
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Обнинска. Узнайте о первых домах, создании АЭС и знаменитых деятелях. Пешеходная или на авто
Начало: Ул. Победы. 29
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6050 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обнинск по-научному
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
Погрузитесь в атмосферу Обнинска, где история любви стала началом ядерной эры. Прогулка с краеведом откроет тайны наукограда и его знаменитых жителей
Начало: В районе ДК ФЭИ
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
-20%
до 18 июля
от 5600 ₽ за экскурсию