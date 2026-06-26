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История и современность Обнинска (на вашем авто)

Увидеть первый наукоград России, разобраться в его тайнах и найти следы истории от усадеб 18века
Эта экскурсия для тех, кто хочет узнать Обнинск не только как первый наукоград России, но и как город с гораздо более глубокой и неожиданной историей.

Вы увидите усадьбы 18–19 веков, памятники атомной эпохи, необычные городские объекты и места, о которых редко рассказывают.

Мы разберёмся, что было на этих землях до появления города и как Обнинск стал центром науки мирового значения.
История и современность Обнинска (на вашем авто)
История и современность Обнинска (на вашем авто)
История и современность Обнинска (на вашем авто)

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Парк усадьбы Белкино и живописный каскад прудов
  • Самое старинное здание города (1771 года постройки), старше самого Обнинска
  • Аллею атомных городов и памятники первопроходцам мирного атома
  • Памятник А. И. Лейпунскому и памятник Жолио Кюри
  • Инсталляцию «Журавли» и памятник пожарному
  • Учёного кота и необычное музыкальное дерево
  • Водонапорную башню 1949 года — городскую архитектурную доминанту
  • Дома в стиле сталинского ампира
  • Памятник подводной лодке, стоящей вдали от моря
  • Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
  • Ракету МР-12
  • Самую высокую метеомачту в Европе

А также скверы, парки и исторические территории, связанные с формированием города.

Вы узнаете:

  • Почему Обнинск называют первым наукоградом России
  • Как и на какой земле возник город и что было здесь до его появления
  • Что такое «доОбнинск» и какие исторические слои скрыты под современным городом
  • Как Обнинск стал центром атомной науки мирового значения
  • Какие известные личности связаны с этими местами
  • Где находится географический центр города и почему в некоторых районах возникает туман
  • Почему Обнинск называют городом первых и что это означает в историческом контексте

Организационные детали

Экскурсия автопешеходная. Проводится на вашем авто.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Борисоглебская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Обнинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1214 туристов
Я родилась и живу в старинном городе Боровске. Более 15 лет провожу экскурсии для взрослых и детей. Рада буду познакомить вас с историей и достопримечательностями Малоярославца, Обнинска, Боровска.

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