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Эта экскурсия для тех, кто хочет узнать Обнинск не только как первый наукоград России, но и как город с гораздо более глубокой и неожиданной историей.



Вы увидите усадьбы 18–19 веков, памятники атомной эпохи, необычные городские объекты и места, о которых редко рассказывают.



Мы разберёмся, что было на этих землях до появления города и как Обнинск стал центром науки мирового значения.