Как зарождалась атомная отрасль в послевоенные годы? Что связывает провинциальный город с Женевской ядерной конференцией и великими физиками? Кто такие помещики Обнинские и меценатка М. Морозова? Ответы на эти и многие другие вопросы — на экскурсии по первому наукограду России, в котором переплелись история и научные открытия.
Описание экскурсии
Секреты первого наукограда
- Вы заглянете в мир, который десятилетиями был закрыт для посторонних
- Увидите действующие секретные лаборатории, а также самое высокое и глубокое научные сооружения России
- Узнаете, где разрабатывают ядерные реакторы, ищут методы лечения неизлечимых болезней, «воспроизводят» природные стихии и создают высокоточные приборы
Символы атомной эпохи
Город хранит память о своих создателях. Мы посетим знаковые городские локации:
- памятники И. В. Курчатову и Ф. Жолио-Кюри
- Аллею атомных городов
- Кота-учёного
- рубку атомной подводной лодки
Усадьбы и Старый город
Обнинск — это не только наука, но и удивительный архитектурный контраст. Вы увидите:
- усадьбу Белкино 18 века, построенную И. И. Воронцовым
- старейшую в городе церковь Бориса и Глеба
- усадьбу-дачу М. К. Морозовой 19 века
- и многое другое
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали в переписке
- Будет интересно взрослым и детям 12+
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Обнинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 35 туристов
Я дипломированный и аттестованный гид, провожу экскурсии в Калужской области по городам Обнинск, Боровск, Малоярославец. С удовольствием стану вашим проводником в наших местах. Живу здесь же, и поэтому показать и рассказать об этих городах могу очень много. Живое общение, интересная информация и позитивные эмоции — вот что ожидает вас на моих экскурсиях.
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