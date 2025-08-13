Мыс Хобой на Ольхоне - культовое место, где Байкал поражает своей мощью. В этой экскурсии вас ждёт путешествие по северной части острова, полное открытий. Местные легенды о шаманах и древних
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Байкала
- 🛤️ Увлекательный маршрут на вездеходе
- 📚 Легенды и истории Ольхона
- 🍲 Обед с ухой из омуля
- 🏞️ Уникальные природные объекты
Что можно увидеть
- Мыс Хобой
- Скалы Трёх Братьев
- Мыс Любви
- Скульптура «Хранитель Байкала»
Описание экскурсии
- Ущелья, холмы, острова и песчаные дюны северного Ольхона
- Мистический мыс Хобой и фантастические скалы Трёх Братьев
- Мыс Любви, песчаные боры и скульптура «Хранитель Байкала»
- Легенды о шаманах, ГУЛАГе и древних обычаях
Маршрут может незначительно меняться в зависимости от сезона: в некоторых случаях едем по льду Байкала, в других — по суше. В любом случае будет интересно.
Организационные детали
- Поездка проходит на вездеходе «Соболь». Дорога занимает 4–5 часов. На локациях будем проводить от 20 минут до часа
- Начало маршрута — посёлок Хужир (добираетесь самостоятельно, возможен трансфер из других мест Ольхона)
- Обед входит в стоимость
- Дополнительно оплачивается вход в нацпарк (стоимость зависит от сезона)
- Можно остановиться в моём гостевом доме по выгодной цене — детали уточняйте в переписке
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Илья — ваш гид на Ольхоне
Провёл экскурсии для 39 туристов
Живу на Ольхоне и наслаждаюсь жизнью! Молодой и весёлый и, конечно же, очень общительный. Имею свою небольшую турбазу в п. Хужир. Свою жизнь полностью посвятил туризму и ни капли об этом не жалею! Стараюсь всегда оставить самое волшебное впечатление, чтобы поездка гостям нашего прекрасного места запомнилась надолго.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
13 авг 2025
Путешествие было насыщено только положительными впечатлениями. Организация поездки на высшем уровне, сама поездка была комфортной и увлекательной. Илья внимательный и тщательно подготовленный к каждой остановке организатор, приятный собеседник. Удивительные и чарующие байкальские виды надолго останутся в памяти. Хочется отдельно отметить организованный под открытым небом обед, великолепную уху с закусками. Благодарим Илью за прекрасный день!
Дата посещения: 13 августа 2025
Игорь
26 авг 2025
Это была очень классная поездка! Спасибо большое Илье за то, что привёз нас на основные места до прибытия больших туристических групп, мы смогли насладиться красотой и уединиться. И конечно же спасибо за обед, он был шикарен!)) В общем, от поездки только положительные впечатления!
е
елена
19 авг 2025
Благодарны Илье за прекрасную экскурсию к северу Ольхона. Открытый человек, отличный водитель, да еще и накормил вкуснейшей ухой и напоил чаем с вкусняшками. Маршрут продуман таким образом, чтобы одновременно не находится на остановках с другими группами, это дало возможность максимально наслаждиться красотами Ольхона и Байкала. Рекомендую эту экскурсию с Ильей если Вы собираетесь на Ольхон!
Д
Дарья
30 июл 2025
Экскурсия по красивым местам, но вот нам ничего не рассказали, мы приезжали на место и выходили из машины, не всегда зная, где мы. Хотелось узнать побольше об этих местах, но чтобы что-то узнать приходилось подслушивать у соседних гидов
Илья
Ответ организатора:
Добрый день! Я сожалею, что вам не понравилась экскурсия. Но в тот день я болел, и вы заранее были предупреждены
А
Андрей
29 июл 2025
был с Ильей на экскурсии к мысу Хабой. очень понравилась природа острова Ольхон. замечательные виды. Во время экскурсии нас ждал приятный сюрприз - уха из омуля. Илья рассказал много интересных и веселых историй.
Входит в следующие категории Ольхона
