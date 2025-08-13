Е Елизавета Путешествие было насыщено только положительными впечатлениями. Организация поездки на высшем уровне, сама поездка была комфортной и увлекательной. Илья внимательный и тщательно подготовленный к каждой остановке организатор, приятный собеседник. Удивительные и чарующие байкальские виды надолго останутся в памяти. Хочется отдельно отметить организованный под открытым небом обед, великолепную уху с закусками. Благодарим Илью за прекрасный день!

Игорь Это была очень классная поездка! Спасибо большое Илье за то, что привёз нас на основные места до прибытия больших туристических групп, мы смогли насладиться красотой и уединиться. И конечно же спасибо за обед, он был шикарен!)) В общем, от поездки только положительные впечатления!

е елена Благодарны Илье за прекрасную экскурсию к северу Ольхона. Открытый человек, отличный водитель, да еще и накормил вкуснейшей ухой и напоил чаем с вкусняшками. Маршрут продуман таким образом, чтобы одновременно не находится на остановках с другими группами, это дало возможность максимально наслаждиться красотами Ольхона и Байкала. Рекомендую эту экскурсию с Ильей если Вы собираетесь на Ольхон!

Д Дарья Экскурсия по красивым местам, но вот нам ничего не рассказали, мы приезжали на место и выходили из машины, не всегда зная, где мы. Хотелось узнать побольше об этих местах, но чтобы что-то узнать приходилось подслушивать у соседних гидов Илья Ответ организатора: читать дальше о том, что у вас будет другой водитель, на что вы согласились. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда вы приедете на Ольхон, я смогу вам не только рассказать, но и показать все красоты. Рад буду видеть вас снова! Добрый день! Я сожалею, что вам не понравилась экскурсия. Но в тот день я болел, и вы заранее были предупреждены