Мыс Любви – экскурсии на Ольхоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Любви» на Ольхоне, цены от 3 150 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На буханке - к северу Ольхона
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
174 отзыва
На буханке - к северу Ольхона: природа, легенды и уникальные места
Ощутите силу природы на северной части Ольхона: смотровые площадки, легенды и культурные рассказы
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 150 за человека
Джип-тур по северу острова Ольхон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6.5 часов
59 отзывов
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Ольхоне: Байкал и его красоты круглый год
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по северной части Ольхона! Откройте для себя скалы, дюны, леса и зимний лёд на УАЗе «буханке» в сопровождении водителя
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илария
    8 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Все очень чётко организовано, всю нашу группу забрали из мест проживания и вернули обратно. Проехали всю северную часть, было достаточно времени чтобы все сфотографировать и насладиться видами. Ещё был очень вкусный обед с шикарной сервировкой)
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить на все наши вопросы. Было достаточно времени на каждой остановке, чтобы полюбоваться невероятно красивыми видами и сделать фотографии.
    Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответитьАлександр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Прекрасная возможность познакомиться с замечательным краем вдали от суеты и сотовой связи:) Глаза и тело отдыхают. Александр прекрасный гид. Ас по бездорожью и наивкуснейшей ухи! Всем рекомендую!
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Очень душевный гид Антон. Показал красоту, накормил вкуснотой и под конец отвез на лучшее место для катания на коньках. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    28 февраля 2024
    Байкал: путешествие по острову Ольхон
    Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного
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    места, как с помощью катания на "буханке", и не придумать! Это удивительно - вот так гонять по льду, наслаждаясь видами такого огромного и мощного Байкала! ПОТРЯСАЮЩЕ!!! Водитель Сергей был очень вежлив и тактичен, провез нас по самым топовым местам северной части Ольхона параллельно рассказывая интересные факты, в процессе поездки гибко регулировали маршрут. В конце нас ждала вкуснейшая уха из омуля, которую приготовил для нас Сергей. Благодарим организаторов за экскурсию!

  • Е
    Елена
    7 октября 2023
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер.
    Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер
  • Е
    Екатерина
    4 октября 2023
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Было красиво, вкусно и тепло) Нам показали точки с которых открывается чудесный вид на Байкал Накормили вкусной ухой с омулем и домашними
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    овощами И даже нашли время и подходящее место, чтобы мы могли окунуться в Байкале. Маршрут (дорога) до локаций сложная поэтому отдельное спасибо нашему водителю-экскурсоводу Алексею за профессионализм! (После дорог Ольхона остальные встречаемые дороги кажутся идеально ровными)) Спасибо Нам понравилось!

    Было красиво, вкусно и тепло)Было красиво, вкусно и тепло)Было красиво, вкусно и тепло)Было красиво, вкусно и тепло)Было красиво, вкусно и тепло)
  • М
    Мария
    15 июля 2022
    Байкал: путешествие по острову Ольхон
    Все хорошо продумано, душевно, гид Тамара и Водитель Сергей прекрасны, уха и чай - самые вкусные, буханка прямо ВИП - с мягкими креслами, здесь другой транспорт не пройдёт. Программа хорошо составлена- много видовых точек. Советую.
  • О
    Ольга
    4 июля 2021
    Байкал: путешествие по острову Ольхон
    Спасибо огромное за экскурсию! Благодарность нашей Надежде Федоровне🙂, она отличный экскурсовод и приятный собеседник. Нам показали красивейшие места. Природа Ольхона
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    потрясающая, незабываемая. Байкал очень разный, это трудно представить не увидев. Мы слушали легенды, наслаждались природой и были счастливы. Спасибо! Безусловно рекомендуем всем путешественникам!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Мыс Любви»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Байкал: путешествие по острову Ольхон
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  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Мыс Любви" можно забронировать 3 экскурсии от 3 150 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 241 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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