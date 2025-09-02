Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии на Ольхоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» на Ольхоне, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На Соболе - к северному краю Ольхона
На машине
7 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
На Соболе - к северному краю Ольхона
Путешествие на мыс Хобой - это возможность увидеть величественный Байкал и узнать его тайны. Вас ждёт насыщенный день и уха на костре
Начало: В посёлке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
2 дек в 10:00
3 дек в 10:00
3400 ₽ за человека
Сап-прогулка «Ольхонский закат»
SUP-прогулки
2 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Сап-прогулка «Ольхонский закат»
Погрузитесь в атмосферу Байкала на сап-доске у скалы Шаманка. Насладитесь закатом и тишиной, даже если никогда не стояли на сапе
Начало: На Сарайском пляже
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:30
2 дек в 18:30
4 дек в 18:30
2000 ₽ за человека
Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
Пешая
7 часов
Водная прогулка
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: В районе посёлка Хужир на острове Ольхон
5 фев в 10:00
6 фев в 10:00
13 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рязанова
    2 сентября 2025
    Сап-прогулка «Ольхонский закат»
    Сложно описать словами, прогулка была великолепна 🫶❤️👍👍👍 закат был невероятно красив ❤️ Ирина, мастер своего дела, профи, всё организовано на высшем уровне👍👍👍
  • В
    Виктория
    17 августа 2025
    Сап-прогулка «Ольхонский закат»
    Мне очень понравилось! Очень милый инструктор Ирина.
    Благодарю вас за чудесную прогулку на закате.
  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Сап-прогулка «Ольхонский закат»
    Несмотря на погодные условия смогли перенести нашу экскурсию и встретить рассвет это было очень круто,спасибо большое!
  • Н
    Никита
    11 августа 2025
    Сап-прогулка «Ольхонский закат»
    12 из 10
  • А
    Анастасия
    7 августа 2025
    Сап-прогулка «Ольхонский закат»
    Посещали прогулку а августе. Прокатились на сапах вдоль берега, сделали удивительно красивые фотографии на фоне заката. Организация мероприятия прекрасная, были гидрокостюмы, на нашу небольшую группу было 2 соправождаюших. Все очень понавилось!!!

