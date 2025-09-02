Мини-группа
до 8 чел.
На Соболе - к северному краю Ольхона
Путешествие на мыс Хобой - это возможность увидеть величественный Байкал и узнать его тайны. Вас ждёт насыщенный день и уха на костре
Начало: В посёлке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
2 дек в 10:00
3 дек в 10:00
3400 ₽ за человека
Водная прогулка
Сап-прогулка «Ольхонский закат»
Погрузитесь в атмосферу Байкала на сап-доске у скалы Шаманка. Насладитесь закатом и тишиной, даже если никогда не стояли на сапе
Начало: На Сарайском пляже
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:30
2 дек в 18:30
4 дек в 18:30
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: В районе посёлка Хужир на острове Ольхон
5 фев в 10:00
6 фев в 10:00
13 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРязанова2 сентября 2025Сложно описать словами, прогулка была великолепна 🫶❤️👍👍👍 закат был невероятно красив ❤️ Ирина, мастер своего дела, профи, всё организовано на высшем уровне👍👍👍
- ВВиктория17 августа 2025Мне очень понравилось! Очень милый инструктор Ирина.
Благодарю вас за чудесную прогулку на закате.
- ННаталья14 августа 2025Несмотря на погодные условия смогли перенести нашу экскурсию и встретить рассвет это было очень круто,спасибо большое!
- ННикита11 августа 202512 из 10
- ААнастасия7 августа 2025Посещали прогулку а августе. Прокатились на сапах вдоль берега, сделали удивительно красивые фотографии на фоне заката. Организация мероприятия прекрасная, были гидрокостюмы, на нашу небольшую группу было 2 соправождаюших. Все очень понавилось!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в ноябре 2025
Сейчас на Ольхоне в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию на Ольхоне на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 10 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь