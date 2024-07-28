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поэтому обязательно стоит заказать этот или похожий тур на кораблике. По береговой линии, а также на островах гнездятся чайки и бакланы. Особенно много их на островах Харанцы и Беленьком (Львенок). Чайки окружили кораблик и печенье схватывали даже на лету. Поездка понравилась. Организаторам успехов и запуск обновлённых туров!