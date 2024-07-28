Экскурсии для студентов на Ольхоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» на Ольхоне, цены от 2 025 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на катере к острову Чаек
На катере
9 отзывов
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 500 за человека
Прогулка на карбасе «Эвон»
На яхте
2 отзыва
1 час
Водная прогулка
Увлекательное путешествие на карбасе «Эвон» по водам Байкала
Байкал невероятно красив - особенно с водной глади. В этом путешествии вы насладитесь пейзажами, узнаете о традициях судоходства и почувствуете дух приключений
Начало: В Хужирском порту
Завтра в 11:00
17 авг в 00:00
от 3 500 за человека
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе
Пешая
скидка
10%
12 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе
Прогулка по Хужиру и Ольхону позволит вам почувствовать всю магию Байкала. Узнайте о легендах местных жителей, посетите мыс Бурхан и скалу Шаманку
Начало: В центре посёлка
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:45
22502 025 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    28 июля 2024
    Прогулка на карбасе «Эвон»
    Очень интересно, необычно. Эвон - богиня северных ветров 🌊🌊🌊
    Очень интересно, необычно. Эвон - богиня северных ветров 🌊🌊🌊Очень интересно, необычно. Эвон - богиня северных ветров 🌊🌊🌊Очень интересно, необычно. Эвон - богиня северных ветров 🌊🌊🌊Очень интересно, необычно. Эвон - богиня северных ветров 🌊🌊🌊
  • А
    Антон
    22 июля 2024
    Прогулка на карбасе «Эвон»
    Прекрасная необычная прогулка. Плыть под парусом это отдельное удовольствие, совсем другие ощущения, чем на моторной лодке или корабле. Хотелось даже подольше. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    5 июля 2024
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Приятная прогулка по вечернему Байкалу! Оазместили нас на небольших прогулочный катерах. Со стороны берега береговая линия выглядит не так, как с кораблика,
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    поэтому обязательно стоит заказать этот или похожий тур на кораблике. По береговой линии, а также на островах гнездятся чайки и бакланы. Особенно много их на островах Харанцы и Беленьком (Львенок). Чайки окружили кораблик и печенье схватывали даже на лету. Поездка понравилась. Организаторам успехов и запуск обновлённых туров!

    Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!Приятная прогулка по вечернему Байкалу!
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
  • К
    Кирилл
    4 октября 2023
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Отличная прогулка

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на катере к острову Чаек
  2. Прогулка на карбасе «Эвон»
  3. Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Скала Шаманка
  5. Мыс Любви
  6. Озеро Сердце
  7. Мыс Кобылья голова
  8. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в августе 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 2 025 до 3 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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