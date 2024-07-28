1 час
Водная прогулка
Лучший выборПрогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 500₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Увлекательное путешествие на карбасе «Эвон» по водам Байкала
Байкал невероятно красив - особенно с водной глади. В этом путешествии вы насладитесь пейзажами, узнаете о традициях судоходства и почувствуете дух приключений
Начало: В Хужирском порту
Завтра в 11:00
17 авг в 00:00
от 3 500₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону в мини-группе
Прогулка по Хужиру и Ольхону позволит вам почувствовать всю магию Байкала. Узнайте о легендах местных жителей, посетите мыс Бурхан и скалу Шаманку
Начало: В центре посёлка
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:45
22502 025₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна28 июля 2024Очень интересно, необычно. Эвон - богиня северных ветров 🌊🌊🌊
- ААнтон22 июля 2024Прекрасная необычная прогулка. Плыть под парусом это отдельное удовольствие, совсем другие ощущения, чем на моторной лодке или корабле. Хотелось даже подольше. Рекомендую.
- ЕЕлена5 июля 2024Приятная прогулка по вечернему Байкалу! Оазместили нас на небольших прогулочный катерах. Со стороны берега береговая линия выглядит не так, как с кораблика,
- РРоман5 мая 2024Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
- ККирилл4 октября 2023Отличная прогулка
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Для пенсионеров»
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